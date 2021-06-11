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Работа и обучение

61% жителей Алтайского края выгорели на работе

61% жителей Алтайского края хотя бы однажды были подвержены профессиональному выгоранию, выяснила служба исследований портала HeadHunter. Еще 7% с выгоранием не сталкивались, а 32% затруднились ответить.

Стресс. Депрессия.
Стресс. Депрессия.
unsplash.com

13% выгоревших респондентов никак не пытались справиться с этим, а остальные пробовали разные методы. Например, 46% сменили работу, 43% взяли отпуск, 26% ударились в спорт.

20% сменили профессию, 13% занялись медитацией, 10% пошли к психологу.

Кроме того, 9% признали, что им справиться с выгоранием помог алкоголь, 7% - курение.

«Чаще всего с проблемой тотальной усталости от работы сталкиваются специалисты по управлению персоналом, а также маркетологи и специалисты по рекламе и PR. Кстати, именно маркетологи и пиарщики чаще других пытались решить эту проблему с помощью алкоголя. Меньше всех профессиональному выгоранию подвержен рабочий персонал», — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Те, кому посчастливилось не сталкивались с профессиональным выгоранием, уверены, что больше всего помогает спорт и регулярный отпуск.

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