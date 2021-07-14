Жители края не хотят работать в строительстве и ЖКХ, где становится все больше вакансий

Льготная ипотека и дефицит кадров
В 2020 году после объявленного в стране локдауна количество вакансий в Алтайском крае в целом снизилось незначительно — всего на 3% по сравнению с 2019 годом. При этом в строительной отрасли региона отмечался заметный рост предложений работодателей — на 23%. В группе профессий «ЖКХ, эксплуатация» число вакансий выросло на 4%.
Екатерина Салостий,
региональный представитель Авито Работы в Сибири:
Строители одними из первых вернулись на рабочие места после введения строгого карантина, где-то работы приостанавливались всего на несколько дней. Большинство компаний изменили технические регламенты в соответствии с требованиями санитарных врачей и продолжили деятельность, когда все остальные еще соблюдали самоизоляцию.
На приросте вакансий в строительной отрасли несомненно сказался и запуск льготной ипотеки с господдержкой.
Кроме того, рабочие места на стройках освободились из-за оттока мигрантов, связанного с пандемийными ограничениями. Дефицит кадров стал острее не только в строительстве, но и в жилищно-коммунальной сфере, а также в сельском хозяйстве — отраслях, где традиционно заняты трудовые мигранты.
Еатерина Салостий подчеркивает, работодателей и рекрутеры сходятся в одном — местные жители неохотно заполняют освободившиеся должности. Это также подтверждают аналитики «Авито Работы»: несмотря на достаточно высокий интерес соискателей к вакансиям в строительстве и ЖКХ, их реальная активность остаётся значительно ниже спроса со стороны компаний.
«Во втором квартале этого года число объявлений о найме строительных специалистов выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. А соискательский интерес увеличился только на 22%. В сфере ЖКХ эти показатели составляют 210% и 48% соответственно», — приводит статистику эксперт.
Сколько сегодня платят строителям
На строительные вакансии в Алтайском крае сегодня приходится 12% от всех предложений о трудоустройстве — доля вакансий росла довольно быстро, в марте 2021 года она составляла 7%, а уже в июне поднялась до 12%.
Медианная зарплата в отрасли за год не изменилась и сейчас равна 35 тыс. рублей, что на 10 тыс. рублей больше, чем медианный размер оплаты труда по всем вакансиям в регионе. Между тем, в базе «Авито» содержится много предложений с более высокими заработками.
К примеру, на 50 тыс рублей в месяц может рассчитывать прораб с опытом не менее трех лет, который будет заниматься организацией работ на стройплощадке в Барнауле. Около 45 тыс. рублей обещают платить монтажнику окон ПВХ в Бийске.
Низкие зарплаты, но гибкий график
Медианная зарплата в сфере ЖКХ — одна из самых низких в регионе. Как и год назад, её размер сейчас составляет 16 тыс. рублей. Вакансии в группе профессий «ЖКХ, эксплуатация» занимают 2% от всех объявлений о найме.
Среди них часто встречаются варианты со сменным графиком работы и неполной занятостью, которые подойдут тем, кто ищет подработку, включая студентов и пенсионеров, рассказывает эксперт.
Так, одно из барнаульских ТСЖ подыскивает в свою аварийную службу лифтера на зарплату 12 тыс. рублей и электрика — на 24 тыс. рублей. Работникам предлагают официальное трудоустройство и сменный график — 1/3 или 2/4.
Справка «Авито. Работа»
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На сайте зарегистрировались свыше 1,4 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. Сейчас на сайте размещено свыше 2,6 млн резюме и около 606 тыс. вакансий.
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