Жизнь на переломе: как пересобрать команду после карантина

Поэтому сейчас ключевой вопрос состоит не только в управленческих компетенциях, а в том каким образом собрать и пересобрать команду, организовать работу для того, чтобы поменять продуктовые линейки и перенастроить их под новые потребности клиентов.
Сегодня! В 17:00 вы можете присоединиться к онлайн-семинару от эксперта в мотивации и управлении людьми, профессора «Сколково» Елены Витчак!
Тема: «Управление персоналом в период трансформации».
Знакомство и общение с Еленой Витчак — это уникальная возможность получить реально работающие инструменты для того, чтобы «пересобрать» команду и получить ту, которая будет готова делать новые продукты для изменившихся запросов и потребностей рынка.
За 3 дня (19, 20 и 21 мая) и 6 часов теории и практики (с 17:00 до 19:00 ежедневно) с Еленой Витчак вы сможете:
- Увеличить продуктивность и эффективность своих сотрудников
- Научиться использовать нематериальную мотивацию персонала
- Построить команду из людей разных поколений
- Найти подход к людям поколения Z
- Удержать талантливые кадры
- Управлять намерениями и поведением каждого работника
- Сделать корпоративную культуру своим конкурентным преимуществом
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