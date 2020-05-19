Жизнь на переломе: как пересобрать команду после карантина

Рынок изменился и никогда не будет прежним! А изменить продукт под новые условия многие ещё не успели.

Поэтому сейчас ключевой вопрос состоит не только в управленческих компетенциях, а в том каким образом собрать и пересобрать команду, организовать работу для того, чтобы поменять продуктовые линейки и перенастроить их под новые потребности клиентов.

Сегодня! В 17:00 вы можете присоединиться к онлайн-семинару от эксперта в мотивации и управлении людьми, профессора «Сколково» Елены Витчак!

Тема: «Управление персоналом в период трансформации».

Знакомство и общение с Еленой Витчак — это уникальная возможность получить реально работающие инструменты для того, чтобы «пересобрать» команду и получить ту, которая будет готова делать новые продукты для изменившихся запросов и потребностей рынка.

За 3 дня (19, 20 и 21 мая) и 6 часов теории и практики (с 17:00 до 19:00 ежедневно) с Еленой Витчак вы сможете:

Увеличить продуктивность и эффективность своих сотрудников Научиться использовать нематериальную мотивацию персонала Построить команду из людей разных поколений Найти подход к людям поколения Z Удержать талантливые кадры Управлять намерениями и поведением каждого работника Сделать корпоративную культуру своим конкурентным преимуществом

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