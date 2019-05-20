13 журналистов собрались покинуть «Коммерсант» в качестве бойкота

13 корреспондентов «Коммерсанта» намерены покинуть издание, сообщил на своей странице в Facebook спецкор издательского дома Иван Сафронов. По данным главреда газеты Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов.

Сафронов заявил, что он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят «не по своей воле, а в соответствии с решением акционера». По данным «Ведомостей», речь идет об Алишере Усманове. У него возникли серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Позже о своем решении уйти из издания сообщил заместитель главного редактора «Коммерсанта» Глеб Черкасов, к нему присоединилась большая часть редакции отдела политики. Всего заявления написали 11 человек, пишет «Интерфакс».

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил «Ведомостям», что издание рассталось с журналистами, поскольку они нарушили редакционные стандарты. Он не стал раскрывать детали нарушений.

Материал о возможной отставке Матвиенко был опубликован в «Коммерсанте» 17 апреля. В нем говорилось, что в мае спикер Совфеда обсудит с Путиным свой возможный уход. Наиболее вероятным кандидатом на ее место назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Ей же прочили место в ПФР.

Представители СВР и Матвиенко назвали эту информацию слухами.