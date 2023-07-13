"А разве с таким лицом берут в артисты?": 100 лет королю комедии Михаилу Пуговкину

У Михаила Пуговкина было мало главных ролей, но актёра не только все знали, но и обожали. При упоминании его имени на лице тут же появляется улыбка. Он стал любимым артистом нескольких поколений, прожил длинную экранную жизнь, и получил награды не только за свою артистическую деятельность, но и за боевые заслуги во время Великой Отечественной войны. 13 июля почитатели его таланта отметят вековой юбилей Михаила Ивановича.

Михаилу Пуговкину словно на роду было написано веселить людей. И фамилия ему досталась по-хорошему смешная. В комедии "Беспокойное хозяйство" его персонажу даже не стали придумывать другую: назвали просто - солдат Пуговкин. Поначалу над ярославским парнем, приехавшим покорять столицу, многие подтрунивали. А Пуговкин только смеялся в ответ. Смеялся так искренне, что этим смехом заражал всех окружающих. "Король комедии" - теперь этот титул принадлежит Михаилу Ивановичу по праву.

"Оставайся на заводе, а то с голоду помрёшь!"

Михаил Пуговкин родился в небольшой деревеньке Рамешки, что под Ярославлем, 13 июля 1923 года. Он был третьим сыном в семье, "поскрёбышем". Недюжий актёрский дар проявился в Мише с ранних лет: он был первым парнем на деревне, ни одна свадьба без него не обходилась. "Ну какая же пляска без Мишки, - говорили односельчане. - Так как он, цыганочку танцевать никто не умеет". А потом прибавляли: "Быть тебе, Михась, артистом".

Артистом Миша стал бы наверняка - так он сам для себя решил. Но его профессиональный масштаб - национальный - предопределили весьма трагические события в семье Пуговкиных. Когда Мише было всего 13 лет, его мама серьёзно заболела. Нужна была срочная операция, сделать которую могли только столичные врачи. Не долго думая, Пуговкины переехали в Москву, где Миша, прибавив себе несколько лет, устроился на завод учеником электромонтёра. Но почётный труд не сильно привлекал юношу: после работы, не успевая даже умыться, он бегал в клуб - играть в драмкружке. Вскоре его заметили и пригласили драмтеатр.

Родные отговаривали Мишу, как могли: "Оставайся на заводе, так ты хоть деньги получаешь, а станешь артистом - с голоду помрёшь". Разница была действительно ощутимая: работая на заводе, Пуговкин получал 450 рублей, в театре же ему предложили всего 75. И всё-таки он решил изменить свою судьбу, а мама, поняв, что сына не отговорить, благословила его, правда, спросила "А разве с таким лицом берут в артисты?"

Дебют в звёздной компании

Оказалось, берут. Режиссёр Григорий Рошаль пригласил 16-летнего паренька в фильм "Дело Артамоновых". Шёл сорок первый год. Съёмки подходили к концу, когда началась Великая Отечественная война. Отыграв свои эпизоды, юный Пуговкин вслед за отцом и двумя старшими братьями отправился на фронт добровольцем, приписав себе лишний год.

Биография актёра похожа на сказку - с увлекательными приключениями и неожиданными поворотами судьбы. Начать хотя бы с того, что настоящая фамилия его - Пугонькин. Кто знает, может быть, жизнь актёра сложилась бы совсем по-другому, не стань он Пуговкиным. kinopoisk.ru

Он участвовал в самых кровопролитных сражениях, но августе 1942 года был тяжело ранен в голень и попал в госпиталь. Когда юный боец пришёл в сознание, его тут же ошарашили: придётся ампутировать ногу. "Доктор, мне нельзя без ноги, я артист!", - взмолился Михаил. Врач сжалился - и ампутацию на время отложили. Спас Пуговкина приказ Сталина, который запрещал военным врачам проводить ампутации без веских причин. После госпиталя актёра списали в тыл и впоследствии наградили орденом Отечественной войны II степени.

"Ну, вы и артист!"

В сентябре 1943-го 20-летний Пуговкин, имеющий за плечами лишь три класса сельской школы, решил поступать в Школу-студию при МХАТе. Перед самой суровой приёмной комиссией в СССР, в которой были Качалов и Москвин, он предстал в калошах. Последний долго смеялся, увидев Мишино свидетельство об окончании трёх классов сельской школы: "Ну, вы и артист! И хотите учиться?" "Мне нужно учиться, очень нужно", - скороговоркой выдал Пуговкин, пытаясь скрыть своё смущение.

Миша очень скоро стал любимцем мастера. Однако это не помешало ему попасть на втором курсе в списки отчисленных. Студент Пуговкин завалил зачёт по марксизму и довёл до белого каления преподавателя по французскому своим ужасным прононсом. Позже Пуговкин вернулся в родной институт, который закончил лишь в 1947 году.

Известность Пуговкину принесла роль матроса Захара Силыча в картине "Солдат Иван Бровкин". Затем он стал сниматься практически в одних комедиях, причём предпочитал играть не главных героев, а персонажей, над которыми можно работать самому так, как нравится. kinopoisk.ru

Что касается кинокарьеры, она с самого начала была очень удачной для Пуговкина. Одним из первых фильмов, в котором он участвовал была знаменитая, ставшая классикой отечественного кинематографа "Свадьба". И дебютант не потерялся там даже на фоне таких мегазвёзд, как Гарин, Грибов, Яншин, Марецкая, Раневская и Мартинсон, снимавшихся в этой ленте. Каждая из множества последующих киноролей без исключения приносили новый и новый успех артисту.

Пуговкин? Ну кто ж его не знает!

Лучшим временем своего творчества актёр всегда считал работу у Леонида Гайдая (шесть фильмов подряд!). И сегодня уже трудно представить российский кинематограф без прораба-лектора, направляющего тунеядца Федю на путь праведный, без авантюриста-святоши отца Фёдора, завмага Горбушкина, без режиссёра-обольстителя Якина...

Своих героев Михаил Иванович всегда "украшал" шутками и прибаутками, им самим придуманными. Поэтому-то фразы этих героев народ привычно растащил на цитаты. kinopoisk.ru

Он много ездил по стране, встречался со зрителями и, конечно, снимался: "Беспокойное хозяйство", "Девушка с гитарой", "Суд идёт", "Майские звёзды"....Значительной работой стала роль Яшки-артиллериста в фильме Андрея Тутышкина "Свадьба в Малиновке". На съемках дало знать о себе ранение - никто из съёмочной группы не подозревал, что лихо отплясывающий Пуговкин после каждого дубля отходил в сторонку и выливал из сапога кровь. Артист шутил, смеялся и готов был на всё, лишь бы доиграть роль до конца.

А потом началась "сказочная" жизнь Михаила Ивановича. Её устроили актёру режиссёр-сказочник Александр Роу и его последователи. Пуговкин снялся в картинах: "Огонь, вода и медные трубы", "Варвара-краса, длинная коса". "Золотые рога", "На златом крыльце сидели", "Финист - ясный сокол".

В 1977 году Пуговкину присвоили звание народного артиста РСФСР, а в 1988-м - народного артиста СССР.

Крымские каникулы

Михаил Пуговкин. kinopoisk.ru

А потом наступили страшные для кино 1990-е, когда кинопроизводство в стране сбросило обороты, а затем и почти сошло на нет, для немолодого уже Михаила Ивановича почти не осталось ролей.

В июле 1991 года Михаил Пуговкин переехал на постоянное место жительства в Ялту - мучила астма. Его жена, Ирина Константиновна, организовала там "Центр Михаила Пуговкина", где проходили его встречи со зрителями.

Пуговкин не стремился выглядеть на экране загадочнее, чем он есть на самом деле. Знал, чего ждут от него его зрители, и старался эти ожидания оправдать в полной мере.

В 1996 году на Всероссийском фестивале кинокомедий в Адлере актёр был награждён званием "Король комедии". Конечно, он ездил на выступления и творческие встречи, но иногда родным казалось, что он может не вытянуть так долго и просто умереть. От тоски по настоящей работе. "Меня выкинули из кино. Теперь такие, как я, оказывается, не нужны. Если я кончился для всех как артист, тогда я кончился и как человек", - с горечью говорил Пуговкин.

Но от тоски актёра спас Александр Абдулов. В 1999 году он пригласил его сняться в роли царя в "Бременских музыкантах". Кстати, он же помог актёру вернуться в Москву. Пуговкиным сначала предложили квартиру в доме на улице Немировича-Данченко, а затем дали квартиру в Сокольниках. Последняя по времени работа Пуговкина в кино была в 2004 году, где он снялся в фильме "Бриллианты для Джульетты".

Цыганка нагадала три жены

Михаил Пуговкин. kinopoisk.ru

Однажды цыганка нагадала молодому Пуговкину три брака. Актёр предсказанию не поверил, но вспомнил про него через много лет, когда оно сбылось. Первой женой Пуговкина была актриса Надежда Надеждина, с которой они прожили вместе 12 лет. Разошлись супруги из-за профессии - Надеждина уехала в Омск, где сделала успешную карьеру, а Пуговкин остался в Москве. Дочь Елена не простила отцу ухода из семьи и не общалась с ним.

Второй женой актёра стала эстрадная певица Александра Лукьянченко, которая на момент знакомства с будущим супругом была известна по всему Союзу, да ещё и состояла в браке. Познакомились они в поезде - Пуговкин, будучи "навеселе", вместе с другом зашёл в купе певицы, которая ехала с мужем в Москву, выразить ей своё восхищение. В итоге молодой актёр настолько покорил даму, что она не только развелась с мужем, но и отказалась от карьеры. Брак продлился 32 года - до самой смерти Александры Николаевны в 1991 году. Михаил Иванович часто говорил, что всем в своей жизни обязан Лукьянченко, которая спасла его от алкоголя и помогла построить карьеру. Оставшись в 1991 году один, Михаил Пуговкин переехал из Москвы в Ялту - к морю. Тут актёр встретил женщину, которая стала его третьей женой - Ирину Лаврову. Она работала администратором "Союзконцерта", сама пришла к Пуговкину и предложила свои услуги в качестве администратора. Сначала актёр категорически отказался, но Ирина была так настойчива, что он согласился с ней работать. А вскоре Лаврова стала его супругой.

Слава Пуговкина была по-настоящему звёздной - в 1997 году его именем назвали астероид, а в 2002 году в Харькове открылся памятник его персонажу - отцу Фёдору из комедии "12 стульев".

Умер актер 25 июля 2008 года от обострения сахарного диабета и был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Александра Абдулова.