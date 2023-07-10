Маленькая женщина в жизни и великанша на экране: 85 лет Лии Ахеджаковой

Лию Ахеджакову обожают миллионы зрителей. Одно лишь упоминание её имени вызывает добрую улыбку у самых разных людей. Она находит свою неповторимую интонацию в любой, даже крошечной роли, одно появление в "Иронии судьбы" чего стоит! Диапазон её возможностей колоссальный - от острой характерности до истинного драматизма. 9 июля Лия Меджидовна отметила 85-летний юбилей.

Служебный роман

Лия Ахеджакова выросла на жарком юге, в Майкопе. Её папа Меджид Ахеджаков родился в адыгейском ауле Псейтук в крестьянской семье. В стране в то время поднимали общий культурный уровень населения - в глубинке набирали талантливую молодёжь и отправляли на учёбу. Так Меджид Ахеджаков попал в адыгейскую студию ГИТИСа, в 1941 году окончил режиссёрский факультет. О войне узнал в день сдачи дипломного спектакля. Как и у многих деятелей искусства, у него была бронь, поэтому на фронт он не попал. Из Москвы Меджид вернулся в Майкоп, играл в театре, а в 1942 году, когда немцы подступили к городу, был эвакуирован в Минусинск.

Там Меджид познакомился со своей будущей женой Юлией Александровной. Юля была из Днепропетровска, работала там актрисой драмтеатра, там же родилась её дочка Лия, которую Меджид удочерил. Когда это случилось, девочке было четыре года. В январе 1943 года Майкоп освободили, и молодая семья вернулась в Адыгею.

Золотая медаль

Школа №5, в которой училась будущая актриса, - старейшая в Адыгее, была построена в 1900 году. В сквере напротив здания растут деревья, высаженные когда-то её учениками. Возможно, есть среди них и Лиино. С тех пор многое изменилось, но на ступеньках, по которым когда-то бегала школьница Лия, ещё сохранилась надпись "Чуг.-лит. заводъ М. Гурскаго въ Майкопе", в актовом зале ещё висит роскошная старинная люстра, а между первым и вторым этажами всё так же стоит гипсовая скульптура Ленина, к которой 22 апреля учителя-ветераны всегда кладут цветы.

Лия Ахеджакова. kinopoisk.ru

А в кабинете истории хранятся воспоминания бывших школьников и фотографии знаменитых выпускников. Среди них профессора, кинорежиссёры, актриса Айшет Кинжалова (мама Муслима Магомаева). Лии Ахеджаковой посвящена лишь пара скромных строчек: "Здесь училась..." "Когда я готовила материал к 100-летию школы, я пересмотрела книгу выдачи аттестатов и нашла там Лию Ахеджакову, - рассказала бывшая учительница истории Любовь Сукачёва. - У неё одни пятёрки, то есть школу она окончила с медалью. Лия писала лучшие в школе сочинения".

Свой путь

Как и многие её будущие коллеги, подросток Лия Ахеджакова не мечтала об актёрской карьере и после школы пошла в Московский институт цветных металлов и золота. В 1958 году он был переведен в Красноярск, но Лия к тому моменту уже поняла, что выбрала не тот путь, и, как когда-то её отец, поступила в ГИТИС.

Судьбе было угодно, чтобы Ахеджакова 16 лет проработала в московском ТЮЗе. Там Лия на всю жизнь подружилась с Инной Чуриковой и научилась убедительно изображать смелых пионеров, развязных хулиганов, двоечников и отличников, а также мухоморов, поросят, осликов и даже курьи ножки у сказочной избушки Бабы-яги.

"книга мастеров". kinopoisk.ru

Больше 15 лет своей актёрской жизни она отдала детям! "Сегодня и ежедневно" она влезала в короткие штанишки, натягивала на голову вихрастый парик, рисовала веснушки и по-пацански вразвалочку шныряла по сцене под крики и визг заполнявшей зал малышни. Это очень много - 15 лет. Для иных актрис - и вовсе вся жизнь...

И только в 1977 году её приняли в труппу "Современника" - одного из самых популярных театров России. Ахеджакова пришла туда в самый расцвет брежневского застоя, и это коллективное неподчинение эпохе всеобщего маразма бросалось в глаза именами Рощина, Гельмана, Петрушевской. Чуть позже встреча с Романом Виктюком - режиссёром, во многом определившим её театральную судьбу. Именно Виктюк увидел в ней трагический надлом, как огромную незаживающую рану в сердце - в сердце маленькой нелепой смешной женщины с угловатой пластикой подростка и упрямым, колючим взглядом исподлобья.

Лия Ахеджакова. kinopoisk.ru

Борец за справедливость

Гротеск, эксцентрика, буффонада - её стихия, её рукотворный мир, в котором она настоящая фурия, колдунья, шаман. В таком жанре невозможно существовать без внутреннего пожара, без ощущения абсолютной, летящей свободы, без размаха, без сумасшедшего азарта. Она так и существует - вне системы, вне границ и запретов, ориентируясь исключительно на собственное чутьё, которое ее почти никогда не обманывает.

Звезду кино из неё сделал Эльдар Рязанов, и когда читаешь её гневные тирады об обстановке в стране, нет-нет да вспомнишь младшего научного сотрудника Елену Павловну Малаеву и в который раз спросишь себя: "А не с "Гаража" ли всё началось?"

"Гараж". kinopoisk.ru

Нет, конечно. Просто Рязанов безошибочно угадал в актрисе эту жгучую жажду справедливости, которая делает маленького незаметного человека настоящим бесстрашным героем, когда на подвиг тебя толкает не тщеславие, не стремление всех удивить, а просто невозможность поступить по-другому, потому что иначе ты будешь презирать себя всю жизнь. Именно поэтому Ахеджакова ходит на судебные заседания, подписывает письма и выходит на митинги, обращается к властям и согражданам с разного рода требованиями.

Давить на неё, шантажировать бесполезно. Чем больше и яростнее давление, тем выше сопротивляемость. В этом смысле показательна история со съёмками продолжения "Иронии судьбы". Ахеджакову просили, умоляли, обещали миллионы и квартиры, подсылали друзей, грозили испортить репутацию... Бесполезно! Актриса не просто выдержала этот феерический неприличный натиск, но и публично рассказала об этом позоре. Создатели фильма "отомстили" артистке, "отправив" её героиню в Израиль на ПМЖ.

"Служебный роман". Скриншот фильма.

Эльдар Рязанов навсегда "заболел" Ахеджаковой после "Иронии судьбы". Он понимал, какое сокровище к нему приплыло. И затеяв "Служебный роман", он тут же банальный образ секретарши приспособил под актрису, которая придала моднице Верочке неповторимый комедийный эффект.

Конечно, далеко не все свои роли и фильмы Лия Меджидовна любит. Главное, что этого не чувствуют зрители. Ведь она никогда не берёт фальшивые ноты и, наверное, даже не представляет, что это такое. Ахеджакова всегда была максималисткой и, судя по всему, остаётся ею до сих пор. Она не боится быть для кого-то неудобной, не боится публично высказывать резкие суждения, если её что-то не устраивает в жизни реальной. Впрочем, для большинства поклонников Ахеджакова остаётся человеком солнечным, оптимистичным, открытым. Такова великая магия её искусства.

"Лия Меджидовна - человек нелёгкий, с непростым характером, но с большим талантом. Она настоящий лидер. И, несмотря на свой малый рост, превращается в великана, когда начинает говорить и что-то отстаивать. Лия - очень отважный и смелый человек", так говорил о ней Валентин Гафт. А он умел разбираться в людях.