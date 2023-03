60 лет Квентину Тарантино: 7 интересных фактов о голливудском чудаке

1. Когда его мать сообщила о беременности своему парню, тот, не раздумывая, её бросил. Девушка, в которой текла кровь ирландских предков и индейцев племени чероки, твёрдо решила, что будет рожать. Сначала мальчик получил имя Квинт, однако позже мама переименовала его в Квентина — в честь персонажа романа Уильяма Фолкнера. Режиссёр с детства носил фамилию отчима — Заступил. Но в 16 лет всё-таки решил взять более благозвучную фамилию

Тарантино.

Квентин Тарантино. IMDB.com

2. Квентин рос в бедной семье и в 15 лет был арестован в магазине… за попытку своровать книгу писателя и сценариста Элмора Леонарда. Кто бы мог предположить, что годы спустя он снимет по его произведению фильм «Джеки Браун»? Чтобы самостоятельно оплачивать актёрские курсы, Тарантино устроился в магазин по продаже и прокату видеокассет. Зарплата была не ахти какой, зато можно было смотреть кино круглые сутки. Это были его университеты!

3. Свой первый «любительский» сценарий Квентин написал в возрасте 14 лет. В 23 года совместно с другом Роджером Эвери снял первый фильм «День рождения моего лучшего друга» на любительскую камеру. А в 24 написал сценарий, позже лёгший в основу триллера «Настоящая любовь».

Квентин Тарантино. IMDB.com

Вообще-то Квентин сам мечтал снять этот фильм, однако никто не решался финансировать проект никому не известного парня. Сценарий был продан, как и идея фильма «Прирождённые убийцы», которую позже экранизировал Оливер Стоун. Но Тарантино хотел снимать кино сам. Помог счастливый случай: сценарий «Бешеных псов» прочёл Харви Кейтель и помог добыть денег — аж полтора миллиона! Так в 1992 году вышел первый настоящий фильм новоиспечённого режиссёра Тарантино.

4. А потом было «Криминальное чтиво», которому было суждено совершить революцию в кино. Зрителей криминальная картина поразила кровавыми натуралистичными сценами и оригинальным сценарием — несколько историй в неправильном порядке объединены в одну. Диалоги из этого фильма разобрали на цитаты, а саундтрек до сих пор не потерял своей актуальности.

Квентин Тарантино. IMDB.com

А ведь на заре карьеры недображелатели упрекали его в том, что он дилетант. Тарантино и впрямь обучался профессии на съёмочных площадках. Ведь хоть он и называл себя плохим актёром, это не мешало ему регулярно сниматься в кино — как в своём, так и в чужом («Четыре комнаты», «От заката до рассвета»). Однако его самое любимое занятие — режиссура и продюсирование.

5. Тарантино — художник, творец. А какой гений без странностей? И какой художник без музы? Странностей у Квентина хоть отбавляй. Взять, к примеру, сексуальное влечение к ступням. Именно фут-фетишизм когда-то заставил его обратить внимание на Уму Турман.

Квентин Тарантино. IMDB.com

Квентин был в таком восторге от ступней актрисы, что уговорил её не только сняться в «Криминальном чтиве», но и станцевать под You Never Can Tell Чака Берри босиком. Турман стала музой режиссёра, специально для неё он придумал сюжет «Убить Билла», где она в образе обиженной невесты лихо махала самурайским мечом. И хотя ходили разные слухи, сам режиссёр утверждает, что отношения у них были платоническими.

6. Романы Тарантино — отдельная история. Говорят, в молодости у него был своеобразный тест для претенденток на роль подружки: он показывал барышне фильм «Рио Браво» и если картина ей не нравилась, то она автоматически превращалась в бывшую. Но всё-таки женщин в его жизни было достаточно: это Мира Сорвино, Эллисон Андерс, Джули Дрейфус. Симпатия к Софи Копполе чуть не стоила ему репутации. В 2010 году на Венецианском фестивале представительница славного клана удостоилась главного приза за фильм «Где-то», а председательствовал как раз Квентин. Тогда журналисты и критики решили, что Тарантино по-прежнему влюблён в Софи.

7. Женился американский режиссёр лишь в в ноябре 2018 года, в 55 лет! Его избранницей стала израильская певица Даниэла Пик. Они познакомились в 2009 году в Израиле, куда режиссёр приехал, чтобы представить свою картину «Бесславные ублюдки».

Квентин Тарантино. IMDB.com

Серьёзные отношения не сложились, но в 2015-м после того, как Тарантино расстался со своей подругой, художником по костюму Кортни Хоффман, у Пик появился шанс. Через два года после воссоединения Квентин сделал предложение Даниэле, для которой этот брак стал первым. В феврале 2020 года супруга режиссёра родила ему наследника, его назвали Лео, а летом прошлого — девочку. Малышка получила итальянское имя Адриана.