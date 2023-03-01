85 лет Бориславу Брондукову: герои-алкаши, четыре инсульта и смерть в забвении гения эпизодов

Собутыльник Федул из «Афони», паникующий жених из «Гаража», милиционер Грищенко из «Зелёного фургона», инспектор Лестрейд из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — все эти яркие персонажи из любимых фильмов блестяще сыграны Бориславом Брондуковым. Он снискал по-настоящему народную любовь. Невозможно было предположить, что жизнь актёра, который смешил зрителей, закончится страшными страданиями.

Борислав родился 1 марта 1938 году в селе Дубовая Киевской области. Его мать-полька хотела назвать сына польским именем Болеслав, но в сельсовете, куда она пришла записывать ребёнка, ей сказали, что такого имени нет. Вот и получил мальчик имя Бронислав. А потом сам стал называть себя Бориславом. И друзья, и родные именовали его кто Боречкой, кто Бронечкой.

Парень из народа

Казалось, с таким лицом Бориславу прямая дорога на стройку, а не на сцену. Так оно поначалу и было. Он окончил строительный техникум, работал прорабом. Играл в самодеятельном театре киевского завода «Арсенал». А дальше в жизни рабочего паренька произошла чудо. На спектакль театра забрёл Николай Заднепровский, ректор киевского Театрального института имени Карпенко-Карого, и пришёл в восторг от профессиональной игры юного самородка. Он-то в приказном порядке велел Брондукову нести документы в театральный вуз.

Борислав Брондуков. kinopoisk.ru

Борислав произвёл на приёмную комиссию неблагоприятное впечатление. Уже 23-летний, маленький, щуплый, с простым и, на первый взгляд, невыразительным лицом. Обычный парень из народа. Вообще-то в советское время актёры такого амплуа пребывали в фаворе. Но, с точки зрения режиссёров, они должны были выглядеть как мужественные красавцы Николай Рыбников или Георгий Юматов, а не как тощий и блёклый Брондуков. И опять за будущего актёра вступился добрый ангел Заднепровский. Он приказал комиссии принять парня. Брондуков стал звездой курса.

Гений эпизода

В 1962 году Брондукова заметил великий режиссёр Сергей Параджанов и снял в своей картине «Цветок на камне». Потом он сыграл ряд эпизодических ролей в таких известных фильмах, как «Вий», «Опасные гастроли», «Здравствуй и прощай». Постепенно, картина за картиной, Борислав стал завоевывать сердца зрителей, а вместе с тем — признание режиссёров. И хотя центральных ролей ему не предлагают, силой своего таланта Брондуков даже в эпизодических ролях таких фильмов, как «Афоня», «Табор уходит в небо», «Премия», «Гараж», позже — «Осенний марафон», «Жестокий романс», запомнился и полюбился публике.

Кадр из фильма «Гараж». Скриншот.

Его слушались даже маститые режиссёры. Например, с Эльдаром Рязановым вышла такая история. Он снимал Брондукова в картине «О бедном гусаре замолвите слово», и актёр не выполнял его указаний — всё делал по-своему. Рязанов был возмущён. Но посмотрев отснятый материал, перед всей группой произнёс: «Борислав Николаевич, извините, я был не прав. Играйте так, как считаете нужным».

Кадр из фильма «Афоня». Скриншот.

Брондуков умел быть убедительным в любом эпизоде. «В костюме и гриме пьяницы Федула Боря был настолько органичным, что когда во время съёмок в ресторане он вышел на улицу покурить, швейцар ни за что не хотел пускать его обратно, — вспоминал режиссёр «Афони» Георгий Данелия. — Брондуков объяснял, что он актер, что без него съёмки сорвутся, — швейцар не верил. Брондуков настаивал. Швейцар пригрозил, что вызовет милицию, но тут на улицу выглянула моя помощница. «Борислав Николаевич, вы здесь?! — обрадовалась она. — А там паника: куда актёр делся?!»

«Чёрт с ними, с главными ролями! Вы дайте мне хороший эпизод, и я из него сделаю конфетку!» — говорил Брондуков. На экране актёр таких «десертов» сделал множество — от пьяницы Федула в «Афоне» до жениха в «Гараже».

Счастливая семья

Личная жизнь тоже сложилась у Борислава не сразу. В 1960-х он женился на красавице-звукорежиссёре. Но уже после свадьбы жена стала вести себя неадекватно, устраивала истерики… Выяснилось, что у неё психическое заболевание. Актёр с ней развелся и после этого долго ходил в холостяках. А в 1969 году пошёл провожать на поезд друга и на перроне увидел 18-летнюю красавицу Катю Дьяченко.

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса». kino-teatr.ru

Вскоре у молодожёнов появился сын Костя. Но первое время Екатерина ещё надеялась работать по профессии, ведь она закончила театральный. Знаменитый муж пристроил её в Театр киноактёра. Но карьера не складывалась и в итоге она решила бросить профессию и, родив второго сына, стала домохозяйкой. Катя хотела ещё и девочку, но муж честно сказал: столько детей я не прокормлю! А они ведь ещё не знали, какие тяжёлые испытания у них впереди…

Работа без перерывов

Они жили счастливо. Муж чуть не по 10 месяцев в году пропадал на съёмках, зато дом был полная чаша. Супругу он иначе, как Ласточка, не называл. Возможно, именно счастливая семейная жизнь помогла Брондукову в 1978 году блестяще исполнить главную роль героя-любовника в картине «Вас ожидает гражданка Никанорова», показав себя в несвойственном ему амплуа. Его знал весь Советский Союз. Он часто играл несуразных алкоголиков — поклонники постоянно стремились выпить с ним. Брондуков же отличался умеренностью в употреблении спиртного.

Борислав Брондуков. kinopoisk.ru

А потом всё начало рушиться. В 1984-м от перенапряжения у артиста случился первый инсульт. Жена выходила его: заново научила ходить и говорить. Екатерина признавалась: в тот период она вспомнила все логопедические упражнения, которые они проходили в театральном вузе на культуре речи. Брондуков продолжил сниматься. Режиссёры приглашали его: фамилия Борислава Николаевича, если можно так выразиться, стала брендом. Актёр не жалел себя, хотя понимал: сосуды его пребывают в плачевном состоянии. И в любой момент может случиться следующий — уже непоправимый — инсульт. Но ответственность за семью гнала на следующие съёмки. Жизнь немолодого, больного человека опять проходила в разъездах, в бивачных условиях.

На рынок за косточкой

После развала СССР в кино начался кризис, а Брондукова стали преследовать инсульты. Жена каждый раз ставила его на ноги, но речь до конца не восстанавливалась. Но он опять упорно принимал все предложения работы, из последних сил выходил на съёмочную площадку. Режиссёры всё понимали и стали всё реже и реже приглашать его на съёмки…

Кадр из фильма «Вас ожидает гражданка Никанорова». kino-teatr.ru

Семья переехала в деревенский дом, где прошло детство Борислава, а квартиру в центре Киева пришлось сдать, чтобы оплачивать лекарства. Еле живой, Борислав Николаевич ежедневно отправлялся в Киев. Шёл в костёл — он был католиком, как и его мать-полька. Молился. Плакал. Бродил по улицам — его узнавали. Фотографировались с ним (в домашних архивах некоторых киевлян сохранились эти грустные любительские снимки). Иногда дарили — еду, видя рваные джинсы и стоптанные туфли актёра. Потом Брондуков шёл на Бессарабский рынок. Просил у продавцов костей для собаки. Те охотно делились с ним. Только вот собаки у него не было. Катя варила из косточек бульон для всей семьи…

Последние дни ненужного человека

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса». kino-teatr.ru

В 1997 году Брондукова настиг последний — четвёртый — инсульт. После нескольких операций актёр чудом остался жив. Однако ни ходить, ни говорить он больше не смог. Жена ухаживала за ним, выбиваясь из сил. Врачи до деревни не доезжали. Только звонили — давали какие-то рекомендации по телефону. Кроме мизерной пенсии Брондукова и денег, полученных за сдачу квартиры, кое-какие средства приносил в дом младший сын Богдан.

Борислав Брондуков. kino-teatr.ru

О семье народного артиста как будто все забыли. Но неожиданно раздался звонок с харьковского телевидения, где решили снять сюжет о Брондукове. Жена согласилась. Увидев камеру, Брондуков заплакал и попытался встать — впервые за долгие годы. Сюжет, снятый украинскими телевизионщиками, показали по НТВ. Что тут началось! Брондуковым начали звонить со всех концов бывшего СССР. Деньги стали приходить даже от эмигрантов, оказавшихся в дальнем зарубежье. Никто не понимал, почему на Украине с таким равнодушием отнеслись к беде великого артиста. Но было уже поздно — в марте 2004 года Брондуков скончался.