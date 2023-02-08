Почти все его партнёрши по кино признавались, что «мечтали «играть любовные сцены с самим Тихоновым». Ещё бы — аристократический профиль, правильные черты лица, врождённая стать, интеллигентность, загадочный взгляд, способный свести с ума кого угодно. Уж не говоря о его мастерском умении так молчать в кадре, что это буквально приковывало зрителей к экрану!
При всём этом Тихонов не был таким уж баловнем судьбы. Он пережил и годы простоя с хроническим безденежьем, и порыв «навсегда порвать с кино», и личные трагедии. Он мог бы стать актёром одной роли, но, к счастью, незаурядный талант и обаяние избавили его от этой участи: зрители готовы принять его в любом амплуа, играет ли он простого тракториста или Господа Бога. Но он не только не сломался — до самого последнего дня оставался человеком и актёром с безукоризненной репутацией.
Путёвка в жизнь
Знал ли он, обычный паренёк из рабочей семьи, что ему уготована такая «звёздная» судьба, мечтал ли о чём-нибудь подобном, когда бесцельно бродил по улицам маленького подмосковного городка Павловский Посад, известного лишь старинной ткацкой фабрикой да её продукцией — цветастыми платками? Не мечтал, конечно, вернее — не смел мечтать, ведь уже в 13 он стоял у токарного станка, работая под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!», а позже, следуя примеру отца, пошёл в ремесленное училище.
Среди товарищей он не был заводилой, и хотя пытался не отставать от них — воровал яблоки в чужих садах, покуривал втайне от родителей, сделал себе наколки, — но ясно понимал: «первым парнем на деревне» ему не быть. Да он к этому и не стремился — будучи от природы застенчивым, он не чувствовал уверенности в себе, просто старался быть как все… Но шло время, и ремесленное училище становилось в тягость, один день как две капли походил на другой, и Славик всё чаще предпочитал занятиям кинотеатр «Вулкан», где крутили фильмы с Черкасовым и Крючковым, Алейниковым и Бабочкиным.
Герой нового времени
Когда он, никому ничего не сказав, исчез из родного городка и поехал в Москву поступать во ВГИК, его не приняли. Брали в основном крепких, с явно выраженной русской внешностью, а Тихонов был слишком уж изящный, с тонкими, точёными чертами лица, мягким голосом и совсем не героической по тем временам «фактурой». Отвернувшись к стене, он стоял и плакал, и если бы не человеческая жалость и доброта руководителя курса Бориса Бибикова, который взял юношу к себе вольным слушателем, то неизвестно, что было бы со Славой Тихоновым дальше. В итоге, ВГИК Вячеслав закончил с отличием.
А дальше была встреча с великим режиссёром и педагогом Сергеем Герасимовым, съёмки в 1948 году в фильме «Молодая гвардия», где вместе с Тихоновым дебютирует и его будущая жена Нонна Мордюкова. Ещё немного, и настанет «оттепель» и на экраны страны хлынет новое кино. Без ложного пафоса, искреннее и правдивое, оно расскажет о людях, живущих в соседнем дворе, о том, как они живут, любят, о чём мечтают.
Вот тогда-то, в очередной раз отвергнутый из-за своей «нетипичной внешности» (на этот раз Тихонова не взял работать на «Мосфильм» Иван Пырьев) актёр придёт на студию им. Горького и в 1957 году сыграет у молодого Станислава Ростоцкого в одной из лучших своих картин — «Дело было в Пенькове». В этой истории непростой любви деревенского паренька Матвея Морозова актёр сумеет передать и его невероятное мужское обаяние, и удивительную человеческую порядочность.
Любимец всех женщин
Именно Вячеславу Тихонову удастся создать в нашем кино образ идеального героя нового времени, в которого зрители влюблялись раз и навсегда, очарованные гармонией внутреннего и внешнего, тем, о чём мечтали ещё чеховские персонажи, — «в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…» Однако за целой галереей образов стоит живой человек, чья скрытая от посторонних глаз жизнь мало чём отличалась от жизни тех, кто смотрел на него из зрительного зала.
Толпы восторженных поклонниц — обязательное приложение к актёрской славе. Особенно если речь идёт о красавце, играющем героев, положительных и возвышенных. Особенно — в Советском Союзе. Поклонницы неистовствовали. Очень многие фотопробы Вячеслава просто бесследно исчезли из архивов, в том числе и первые фотографии легендарного Штирлица. Миллионы женщин сходили по Тихонову с ума, но актёр ревностно оберегал свою личную жизнь от посягательств и оставался примерным семьянином.
Не сошлись характерами
Ещё в институте Тихонов познакомился с Ионной Мордюковой. Более разных людей трудно было себе представить. Она — весёлая, общительная, раскованная, настоящая казачка. Ей, как и всякой женщине-актрисе, хотелось внимания, славы, поклонников. Нонна видела, как девушки засматриваются на красавца Тихонова, и решение «не упустить» его укреплялось в её сознании день ото дня. У них начался роман, и когда Вячеслав узнал, что Нонна ждёт ребёнка, он, не раздумывая, сделал ей предложение.
Семья продержалась почти 13 лет, рос сын Володя. Но слишком уж явной была их личностная несовместимость. Постоянные шумные компании, многочисленные родственники и напористые поклонники Нонны, по мнению Тихонова, появлявшиеся в доме слишком часто, сделали своё дело. Однажды, окончательно устав от такой жизни. Вячеслав Васильевич молча собрал вещи и ушёл…
Тихонов вносить ясность в ситуацию не спешил, хранил молчание и личным ни с кем не делился. С Нонной Викторовной отношений почти не поддерживал: свел всё до холодно-светского «здравствуй» при встрече и пары вежливо-отстранённых вопросов о делах. А Мордюкова сильно, по-женски переживая разрыв, говорила: «Слава — прекрасный человек! У него был один недостаток — он меня не любил! А я его любила…»
Это странное чувство
Следующий брак тоже, увы, не дал ему долгого прочного счастья. Тамара, работница «Совэкспортфильма», была моложе знаменитого актёра на 15 лет. В этом браке у Тихонова родилась дочь, которую назвали Анечкой. И всё бы хорошо, но Тихонов находится в зените своей популярности, а Тамара никак не может подавить в себе чувство ревности. Доходит до того, что Тихонов заранее предупреждает её о «любовных сценах» в картинах. Но всё напрасно. Жена не в состоянии примириться с тем, что её мужа обожает всё женское население Советского Союза.
Постепенно отношения портятся, и наконец Тихонов уходит из дома. Он переезжает за город, туда, где спокойно, тихо, не суетно. Где он может остаться один на один с собой. со своей жизнью, которая кажется ему вполне обыкновенной, со своими мыслями, страхами и сомнениями, которые ни на минуту не оставляли его до самой смерти.
Штирлиц, больше чем герой
Подлинно народным артистом Тихонов стал благодаря участию в первом советском телесериале «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Его штандартенфюрер СС Штирлиц — полковник Максим Исаев — превратился в подлинно народного героя, когда стал персонажем анекдотов, потеснив Чапая — кумира Вячеслава Васильевича в детстве.
Его герой приковывал к себе зрительское внимание настолько, что, когда по Центральному телевидению шла очередная серия фильма, улицы в стране становились пустынными. Ограниченность интерьеров, где происходит действие фильма, на все сто компенсировалась блистательной игрой актёров, и прежде всего Тихонова, — его умением держать крупные планы, демонстрацией сложной внутренней жизни, невероятным психологизмом.
Интересный факт
Говорят, что, когда Брежнев посмотрел знаменитый фильм, он распорядился «найти разведчика Исаева и присвоить ему звание Героя СССР». А когда Леониду Ильичу объяснили, что Штирлиц — это всего лишь киношный персонаж, мастерски сыгранный Вячеславом Тихоновым, генсек искренне расстроился: «Жаль». Но несмотря на восторги первых лиц, фильм едва не лег на полку. «Не показан подвиг советского народа в войне» — таково было мнение цензоров от КПСС. «Штирлица» выручил тогдашний председатель КГБ Юрий Андропов, который веско заметил: «Весь советский народ и не мог служить в аппарате Шелленберга». Показ разрешили, и успех был грандиозным.
Одинокая звезда
Роль Штирлица оказалась самой известной киноработой Тихонова. Однако он мог бы и не сыграть её: после съёмок в киноэпопее Бондарчука «Война и мир» он всерьёз подумывал оставить кино. Ведь сыгранный Тихоновым князь Болконский вызвал недовольство не только у критиков, но и у самого актёра.
Роль была хоть и желанной, но очень трудной — работа над фильмом длилась четыре года. Только со временем стало понятно, что Тихонов прекрасно справился с поставленной задачей и что, несмотря на простое происхождение, роли истинных интеллигентов и аристократов очень ему по плечу. Подтверждением тому стали работы в фильмах «Доживём до понедельника» и «Белый Бим Чёрное Ухо».
После «Семнадцати мгновений весны» известность Тихонова приобрела фантастические масштабы. Но это никак не изменило характера актёра — словно стесняясь своей славы, он будет жить так же замкнуто, как и прежде.
Военная форма также очень шла Вячеславу: тому свидетельством фильмы «Они сражались за Родину» и «Битва за Москву». Играл Тихонов и в шпионских лентах, например в «ТАСС уполномочен заявить»), а также в трагических и философских — «Убить Дракона» и «Утомлённые солнцем». В весьма неоднозначно принятой критиками картине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» Тихонов и вовсе сыграл Господа Бога.
С наступлением эпохи нового российского кино актёру неоднократно предлагали сняться в сериалах и боевиках. Однако он наотрез отказывался, предпочитая дачное уединение, рыбалку, общество дочери, зятя и внуков.
Однажды Вячеслав Васильевич сказал: «Я всегда играл только в тех фильмах, которые оставляли надежду на лучшее». Так он и продолжал жить — с верой, что добро остаётся добром, что человеку больше всего на свете нужен человек и что искусство способно хоть чуточку, но всё-таки изменить этот несовершенный мир.
Он был олицетворением тех самых времён, о которых «рождённые в СССР» вспоминают с улыбкой, — утопии, воссозданной в кинореальности, где живут умные, честные, благородные, красивые люди, такие, как мы, но только лучше.
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