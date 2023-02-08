Вячеслав Тихонов прожил без преувеличения яркую жизнь — в ней были и знаковые роли, и небывалая зрительская любовь, которой мало кто из актёров может похвастаться. Редчайший случай — его обожали и власти, и народ. О нём при жизни ходили легенды, а о его легендарном Штирлице — анекдоты. 8 февраля исполняется 95 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича.

Почти все его партнёрши по кино признавались, что «мечтали «играть любовные сцены с самим Тихоновым». Ещё бы — аристократический профиль, правильные черты лица, врождённая стать, интеллигентность, загадочный взгляд, способный свести с ума кого угодно. Уж не говоря о его мастерском умении так молчать в кадре, что это буквально приковывало зрителей к экрану!

Вячеслав Тихонов. kinopoisk.ru

При всём этом Тихонов не был таким уж баловнем судьбы. Он пережил и годы простоя с хроническим безденежьем, и порыв «навсегда порвать с кино», и личные трагедии. Он мог бы стать актёром одной роли, но, к счастью, незаурядный талант и обаяние избавили его от этой участи: зрители готовы принять его в любом амплуа, играет ли он простого тракториста или Господа Бога. Но он не только не сломался — до самого последнего дня оставался человеком и актёром с безукоризненной репутацией.

Путёвка в жизнь

Знал ли он, обычный паренёк из рабочей семьи, что ему уготована такая «звёздная» судьба, мечтал ли о чём-нибудь подобном, когда бесцельно бродил по улицам маленького подмосковного городка Павловский Посад, известного лишь старинной ткацкой фабрикой да её продукцией — цветастыми платками? Не мечтал, конечно, вернее — не смел мечтать, ведь уже в 13 он стоял у токарного станка, работая под лозунгом: «Всё для фронта, всё для Победы!», а позже, следуя примеру отца, пошёл в ремесленное училище.

Вячеслав Тихонов. kinopoisk.ru.

Среди товарищей он не был заводилой, и хотя пытался не отставать от них — воровал яблоки в чужих садах, покуривал втайне от родителей, сделал себе наколки, — но ясно понимал: «первым парнем на деревне» ему не быть. Да он к этому и не стремился — будучи от природы застенчивым, он не чувствовал уверенности в себе, просто старался быть как все… Но шло время, и ремесленное училище становилось в тягость, один день как две капли походил на другой, и Славик всё чаще предпочитал занятиям кинотеатр «Вулкан», где крутили фильмы с Черкасовым и Крючковым, Алейниковым и Бабочкиным.

Герой нового времени

Когда он, никому ничего не сказав, исчез из родного городка и поехал в Москву поступать во ВГИК, его не приняли. Брали в основном крепких, с явно выраженной русской внешностью, а Тихонов был слишком уж изящный, с тонкими, точёными чертами лица, мягким голосом и совсем не героической по тем временам «фактурой». Отвернувшись к стене, он стоял и плакал, и если бы не человеческая жалость и доброта руководителя курса Бориса Бибикова, который взял юношу к себе вольным слушателем, то неизвестно, что было бы со Славой Тихоновым дальше. В итоге, ВГИК Вячеслав закончил с отличием.

Вячеслав Тихонов. kino-teatr.ru

А дальше была встреча с великим режиссёром и педагогом Сергеем Герасимовым, съёмки в 1948 году в фильме «Молодая гвардия», где вместе с Тихоновым дебютирует и его будущая жена Нонна Мордюкова. Ещё немного, и настанет «оттепель» и на экраны страны хлынет новое кино. Без ложного пафоса, искреннее и правдивое, оно расскажет о людях, живущих в соседнем дворе, о том, как они живут, любят, о чём мечтают.

Его Матвея Морозова нельзя было однозначно причислить ни к положительным , ни к отрицательным персонажам , как полагалось по канонам кино того времени. Тем живее и правдоподобнее был его герой. Скриншот

Вот тогда-то, в очередной раз отвергнутый из-за своей «нетипичной внешности» (на этот раз Тихонова не взял работать на «Мосфильм» Иван Пырьев) актёр придёт на студию им. Горького и в 1957 году сыграет у молодого Станислава Ростоцкого в одной из лучших своих картин — «Дело было в Пенькове». В этой истории непростой любви деревенского паренька Матвея Морозова актёр сумеет передать и его невероятное мужское обаяние, и удивительную человеческую порядочность.

Любимец всех женщин

Именно Вячеславу Тихонову удастся создать в нашем кино образ идеального героя нового времени, в которого зрители влюблялись раз и навсегда, очарованные гармонией внутреннего и внешнего, тем, о чём мечтали ещё чеховские персонажи, — «в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…» Однако за целой галереей образов стоит живой человек, чья скрытая от посторонних глаз жизнь мало чём отличалась от жизни тех, кто смотрел на него из зрительного зала.

Вячеслав Тихонов. kino-teatr.ru

Толпы восторженных поклонниц — обязательное приложение к актёрской славе. Особенно если речь идёт о красавце, играющем героев, положительных и возвышенных. Особенно — в Советском Союзе. Поклонницы неистовствовали. Очень многие фотопробы Вячеслава просто бесследно исчезли из архивов, в том числе и первые фотографии легендарного Штирлица. Миллионы женщин сходили по Тихонову с ума, но актёр ревностно оберегал свою личную жизнь от посягательств и оставался примерным семьянином.

Не сошлись характерами

Ещё в институте Тихонов познакомился с Ионной Мордюковой. Более разных людей трудно было себе представить. Она — весёлая, общительная, раскованная, настоящая казачка. Ей, как и всякой женщине-актрисе, хотелось внимания, славы, поклонников. Нонна видела, как девушки засматриваются на красавца Тихонова, и решение «не упустить» его укреплялось в её сознании день ото дня. У них начался роман, и когда Вячеслав узнал, что Нонна ждёт ребёнка, он, не раздумывая, сделал ей предложение.

Его брак с Нонной Викторовной стал формальным задолго до развода , и только благодаря врождённой порядочности Тихонова и общему ребёнку он продержался много лет. И ушёл Тихонов только тогда , когда понял , что у супруги он не единственный. kino-teatr.ru

Семья продержалась почти 13 лет, рос сын Володя. Но слишком уж явной была их личностная несовместимость. Постоянные шумные компании, многочисленные родственники и напористые поклонники Нонны, по мнению Тихонова, появлявшиеся в доме слишком часто, сделали своё дело. Однажды, окончательно устав от такой жизни. Вячеслав Васильевич молча собрал вещи и ушёл…

Тихонов вносить ясность в ситуацию не спешил, хранил молчание и личным ни с кем не делился. С Нонной Викторовной отношений почти не поддерживал: свел всё до холодно-светского «здравствуй» при встрече и пары вежливо-отстранённых вопросов о делах. А Мордюкова сильно, по-женски переживая разрыв, говорила: «Слава — прекрасный человек! У него был один недостаток — он меня не любил! А я его любила…»

Это странное чувство

Следующий брак тоже, увы, не дал ему долгого прочного счастья. Тамара, работница «Совэкспортфильма», была моложе знаменитого актёра на 15 лет. В этом браке у Тихонова родилась дочь, которую назвали Анечкой. И всё бы хорошо, но Тихонов находится в зените своей популярности, а Тамара никак не может подавить в себе чувство ревности. Доходит до того, что Тихонов заранее предупреждает её о «любовных сценах» в картинах. Но всё напрасно. Жена не в состоянии примириться с тем, что её мужа обожает всё женское население Советского Союза.

Он не любил вспоминать прошлое , говорить о тех , кто был или остается ему близок. Чувства напоказ для него — вещь недопустимая. Скриншот

Постепенно отношения портятся, и наконец Тихонов уходит из дома. Он переезжает за город, туда, где спокойно, тихо, не суетно. Где он может остаться один на один с собой. со своей жизнью, которая кажется ему вполне обыкновенной, со своими мыслями, страхами и сомнениями, которые ни на минуту не оставляли его до самой смерти.

Штирлиц , больше чем герой

Вячеслав Тихонов. kinopoisk.ru

Подлинно народным артистом Тихонов стал благодаря участию в первом советском телесериале «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. Его штандартенфюрер СС Штирлиц — полковник Максим Исаев — превратился в подлинно народного героя, когда стал персонажем анекдотов, потеснив Чапая — кумира Вячеслава Васильевича в детстве.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны». kino-teatr.ru

Его герой приковывал к себе зрительское внимание настолько, что, когда по Центральному телевидению шла очередная серия фильма, улицы в стране становились пустынными. Ограниченность интерьеров, где происходит действие фильма, на все сто компенсировалась блистательной игрой актёров, и прежде всего Тихонова, — его умением держать крупные планы, демонстрацией сложной внутренней жизни, невероятным психологизмом.

Интересный факт Говорят, что, когда Брежнев посмотрел знаменитый фильм, он распорядился «найти разведчика Исаева и присвоить ему звание Героя СССР». А когда Леониду Ильичу объяснили, что Штирлиц — это всего лишь киношный персонаж, мастерски сыгранный Вячеславом Тихоновым, генсек искренне расстроился: «Жаль». Но несмотря на восторги первых лиц, фильм едва не лег на полку. «Не показан подвиг советского народа в войне» — таково было мнение цензоров от КПСС. «Штирлица» выручил тогдашний председатель КГБ Юрий Андропов, который веско заметил: «Весь советский народ и не мог служить в аппарате Шелленберга». Показ разрешили, и успех был грандиозным.

Одинокая звезда

Роль Штирлица оказалась самой известной киноработой Тихонова. Однако он мог бы и не сыграть её: после съёмок в киноэпопее Бондарчука «Война и мир» он всерьёз подумывал оставить кино. Ведь сыгранный Тихоновым князь Болконский вызвал недовольство не только у критиков, но и у самого актёра.

Кадр из фильма «Война и мир». Скриншот Кадр из фильма «Война и мир». Скриншот Кадр из фильма «Война и мир». Скриншот

Роль была хоть и желанной, но очень трудной — работа над фильмом длилась четыре года. Только со временем стало понятно, что Тихонов прекрасно справился с поставленной задачей и что, несмотря на простое происхождение, роли истинных интеллигентов и аристократов очень ему по плечу. Подтверждением тому стали работы в фильмах «Доживём до понедельника» и «Белый Бим Чёрное Ухо».

После «Семнадцати мгновений весны» известность Тихонова приобрела фантастические масштабы. Но это никак не изменило характера актёра — словно стесняясь своей славы, он будет жить так же замкнуто, как и прежде.

Военная форма также очень шла Вячеславу: тому свидетельством фильмы «Они сражались за Родину» и «Битва за Москву». Играл Тихонов и в шпионских лентах, например в «ТАСС уполномочен заявить»), а также в трагических и философских — «Убить Дракона» и «Утомлённые солнцем». В весьма неоднозначно принятой критиками картине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» Тихонов и вовсе сыграл Господа Бога.

С наступлением эпохи нового российского кино актёру неоднократно предлагали сняться в сериалах и боевиках. Однако он наотрез отказывался, предпочитая дачное уединение, рыбалку, общество дочери, зятя и внуков.

Вячеслав Тихонов. legko-zhit.ru

Однажды Вячеслав Васильевич сказал: «Я всегда играл только в тех фильмах, которые оставляли надежду на лучшее». Так он и продолжал жить — с верой, что добро остаётся добром, что человеку больше всего на свете нужен человек и что искусство способно хоть чуточку, но всё-таки изменить этот несовершенный мир.