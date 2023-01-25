25 января «барду всея Руси» исполнилось бы 80 лет. Его песни существовали лишь в магнитофонных записях, концерты запрещались, стихи не публиковались, но в памяти людей он остался великим певцом, поэтом и актёром. Путь Владимира Высоцкого в бессмертие начался ещё при жизни. «Я жив — снимите чёрные повязки!» — предвидел он.

В 1970-е годы прошлого века советские люди месяцами копили деньги на дорогие магнитофоны — только чтобы послушать его песни. Тексты, проговариваемые хриплым голосом, почти речитативом, под перебор гитарных струн, знало наизусть практически всё население СССР. При этом имя исполнителя в официальных СМИ не упоминалось!

Владимир Высоцкий написал около 700 песен и стихов, сыграл 30 ролей в кино, создал замечательные образы на сцене, объездил с концертами страну и мир. В годы цензуры он затрагивал запретные темы, проникал в быт и психологию советских людей (тех самых Зины и Вани), как никто другой сумел отобразить подвиг советских людей в годы войны…

«Час зачатья помню неточно»

Детство Высоцкого прошло в постоянных переездах. Отец, Семён Владимирович, был связистом, мать, Нина Максимовна, работала переводчицей с немецкого. Первые годы жизни маленького Володи прошли в московской коммуналке («На тридцать восемь комнаток всего одна уборная»), но уже через два года мальчика вместе с матерью отправили в эвакуацию в город Бузулук на Урале: началась война.

Володя с родителями. kino-teatr.ru

Потом был послевоенный немецкий город Эбервальд, где Володя жил в новой семье отца с 1947-го по 1949 год и научился играть на фортепьяно. Началось его знакомство с музыкой… Окончив школу № 186, Владимир поступил в МИСИ, но, проучившись семестр, бросил институт.

Новогоднюю ночь 1955−56 гг они со школьным другом Игорем Кохановским провели за рисованием чертежей, без которых их просто не допустили бы к экзаменам. В два часа ночи чертежи были готовы. И тут Высоцкий взял со стола баночку с тушью и начал методично поливать ею свой чертёж: «Всё. Буду готовиться, есть ещё полгода, попробую поступить в театральный. А это — не моё…»

Владимир Высоцкий. kino-teatr.ru

В 1956-м Высоцкий поступил на актёрское отделение Школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТ. Решение стать актёром он принял не с бухты-барахты. С 1955 года Володя посещал драмкружок в Доме учителя. Руководитель, артист МХАТ Богомолов, не мог нарадоваться на талантливого ученика и готовил его к поступлению.

Надо брать!

«Голос Высоцкого не предназначен для сцены» — такой вердикт вынесла приёмная комиссия Школы-студии МХАТ. Высоцкому удалось переубедить педагогов и стать студентом. На «Таганку» он пришёл, уже будучи выгнанным из нескольких московских театров «за нарушение дисциплины». «Вы с ним намучаетесь», — говорили мне все. Он начал читать — как-то непонятно. Потом запел, и я понял, что надо брать!" - вспоминал главный режиссёр «Таганки» Юрий Любимов.

Владимир Высоцкий. kinopoisk.ru

Он считал, что берёт актёра на комические роли, а через пару лет Высоцкий сыграл свою первую трагическую роль — Хлопушу в есенинском «Пугачёве». По наклонной сцене, в конце которой стояла настоящая плаха с топорами, метался и бешено кричал человек, в его голый торс впивались железные цепи. «Было страшно», — рассказывала Марина Влади. После спектакля, в ресторане, она увидела этого актёра вблизи — неказистый, плохо одетый. «Я хочу вам спеть», — сказал Высоцкий. Запел — и преобразился. Их роман начался с того вечера. Но это будет позже.

«Я дышу — и значит , я люблю!»

Высоцкий не ошибся в выборе профессии. Его пробивная энергия, временами неуправляемая, могла свернуть горы. И это касалось не только актёрства.

Уже на первом курсе он познакомился с будущей женой Изольдой Мешковой. Они обратили друг на друга внимание на вечере у однокурсницы Изы — Греты Ромадиной. Вскоре стали жить вместе. Шикарной свадьбы не планировалось: считая себя мужем и женой, Иза и Владимир не видели в этом события. Тут, однако, подали голос родители Высоцкого, и свадьбу всё-таки решено было справлять на широкую ногу.

Иза была единственной из всех женщин Володи, которая ещё не видела в нём того самого Высоцкого — актёра, поэта и народного барда. Песни его её просто раздражали: «Я не только не придавала никакого значения этим песням, они для меня были терзанием. Куда бы мы ни приходили, начинались песни. Причём люди их слышали впервые, а я их слышала в 101-й раз. Иногда даже поднимала бунт. Володя тогда уже начал сниматься, и нам часто приходилось расставаться. Я злилась: нельзя заниматься песнями! Надо заниматься только женой! В те годы мне так казалось…»

Владимир Высоцкий. kinopoisk.ru

В 1961 году Иза Высоцкая уехала работать в Ростов-на-Дону. И они разошлись — легко, с уважением друг к другу. Владимир к тому времени был достаточно известен и на съёмках кинофильма «713-й просит посадку» познакомился с Людмилой Абрамовой, ставшей его второй женой. Она родила Высоцкому двоих сыновей, Аркадия и Никиту, и вскоре развелась с ним. До конца его жизни она относилась к бывшему мужу неоднозначно. Например, отправила детей в школу под своей фамилией: фамилия Высоцкого тогда уже успела стать опасной… Но главная любовь ждала Высоцкого впереди.

«Милая Маринка! Кровиночка моя и половинка!»

В 1967 году Высоцкий познакомился с французской актрисой с русской судьбой — Мариной Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова), ставшей его третьей женой. Родителями Марины были эмигранты, в её семье сохранялись русские традиции. Но для француженки связать судьбу с выходцем из-за железного занавеса было очень смелым, прямо-таки отчаянным поступком.

Владимир Высоцкий. kinopoisk.ru

К моменту знакомства с Высоцким Марина была киноактрисой с мировым именем, успела побывать замужем за экранным мужем великолепной Анжелики Жоффреем де Пейраком, актёром Робером Оссейном. В СССР Марина приехала на кинофестиваль… Их связь с Высоцким была странной и очень болезненной: преодолевать пришлось не только сложности характера обоих героев романа (Высоцкий уже тогда был известен своим пристрастием к алкоголю, а позднее увлёкся и наркотиками), но и расстояния. Они летали друг к другу так часто, как только могли.

Владимир Высоцкий. kinopoisk.ru

Высоцкий знал по именам всех телефонисток — столько раз ему пришлось набирать заветные 07 и просить соединить с Парижем! Это была в буквальном смысле любовь до гроба, длившаяся 12 лет, до самой смерти Высоцкого в 1980-м. Влади прощала ему измены, вытаскивала из очередного кризиса (однажды он в приступе белой горячки чуть не задушил её). В 1987-м Марина написала о нём книгу «Владимир, или Прерванный полёт». И до сих пор Марина Влади не может слушать его песни и смотреть на его фотографии.

Оксана — всегда рядом

Меж тем в последние годы жизни Высоцкий увлёкся молодой студенткой текстильного института Оксаной Афанасьевой. Марина была далеко, в Париже, а Оксана — всегда рядом. Когда у Высоцкого случился очередной приступ (они были в Бухаре), Оксана была первой, кому Владимир, открыв глаза, сказал: «Я люблю тебя!» Тогда он пережил клиническую смерть. И твёрдо решил жениться на Оксане или хотя бы обвенчаться. С трудом удалось найти батюшку, согласившегося на такое противозаконное, в общем, дело. Но…

23 июля 1980 года состоялся последний телефонный разговор Высоцкого с Влади, в котором он обещал прилететь в Париж 29 июля. А 25 июля он умер. Венчальные кольца пропали из квартиры актёра во время похорон… Оксана же впоследствии вышла замуж за Леонида Ярмольника.

«Нет прохода… в мире от нахалов!»

«Преодоление и прорыв» — два слова, определившие его судьбу, стали определяющими и в творчестве. Он играл и пел про людей, попавших в крайние ситуации: в момент риска, на краю обрыва — шаг влево, шаг вправо и… И сам ходил вдоль обрыва, всю жизнь доказывая себе и другим: «А ну как не слабо?»

Владимир Высоцкий. kinopoisk.ru

Почему Высоцкий пил и даже сидел на игле? Дело тут не только в тонкой душевной организации актёра и поэта. Гений, талант, в СССР он находился в полной информационной изоляции со стороны властей. Его стихи не публиковали, концерты запрещали, а песни распространялись чуть ли не в подпольных записях. Человек, песни которого распевали на каждом перекрёстке, редко выходил на сцену. Его творчество было настолько атипичным для советской власти, что она реагировала на него крайне болезненно.

Владимир Высоцкий. kinopoisk.ru

В 1968 году он, доведённый до отчаяния, написал письмо в ЦК КПСС с просьбой разрешить ему концертную деятельность (своё творчество в письме поэт назвал «граждански-ответственным»). Власти не отреагировали на письмо Высоцкого. Человек, который 317 раз выходил на сцену в роли Гамлета, для бюрократов не существовал. И он откровенно страдал.

Тысячи людей отождествляли певца с героями его песен и спрашивали в письмах, не тот ли он Высоцкий, с которым они вместе выходили из окружения, сидели в лагере, шоферили…

В 1975 году Высоцкий вселился в кооперативную квартиру на Малой Грузинской, 28. Впервые было опубликовано его стихотворение в литературно-художественном сборнике «День поэзии». 18 июля 1980 года Высоцкий последний раз появился на сцене Театра на Таганке в роли Гамлета — за семь дней до смерти… 25 июля 1980 года он скончался в своей московской квартире от сердечного приступа (это официальная версия; по свидетельству близких людей, причина смерти — злоупотребление алкоголем и наркотиками).

В последний путь

Сообщений о смерти Владимира Высоцкого в советских СМИ практически не было — шла Олимпиада. Снимать его похороны Высоцкого отправились операторы всех западных телекомпаний, аккредитованные на соревнованиях. Сотни тысяч москвичей впервые осмелились на акт неповиновения — бросили работу и пошли «к Высоцкому». Палило солнце, люди пришли с зонтами — укрывали не себя, а цветы.

Владимир Высоцкий. kinopoisk.ru

Очередь к «Таганке» тянулась от Котельнической набережной, но и она не вмещала всех желающих. После полудня очередь отсекли, в театре началась панихида. Потом двери открылись, и актёры вынесли гроб. Поняв, что уже не успеют проститься, люди стали кидать цветы им под ноги, а потом — под колеса катафалка. Путь до Ваганькова был устлан раздавленными цветами.

Через несколько дней вся страна собралась у телевизоров — транслировалось закрытие Олимпиады. Лица на трибунах и лица у экранов были залиты слезами. Плакали не только об олимпийском Мишке. Не стало того, кто пел и кричал за всю страну, лишённую голоса.