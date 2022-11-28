Дедушка русского рока
Градский стоял у истоков явления, которое мы называем русским роком. Создал один из первых рок-ансамблей. Был первым, кто осознал потребность и возможность создания рок-композиций на русском языке. В начале 1960-х такая мысль была революционной: нормальным и правильным считалось исполнение на английском. То есть нормальным и правильным это считалось в очень узком кругу мальчиков-рок-н-ролльщиков — вся остальная страна пела другие песни.
В 1963 году Градский выступает в группе «Тараканы», созданной польскими студентами, обучавшимися в Москве. В 1965-м организует собственный ансамбль «Славяне»: репертуар англоязычный, но само название стало если не пророчеством, на которые Градский мастак, то подсознательно ощущаемой идеей — в какую сторону будет развиваться рок в Союзе. И уже через год возникает русскоязычная группа Градского «Скоморохи».
Кроме собственных стихов он использует в качестве текстов для песен произведения Шекспира, Бёрнса. Градский обращается к большой поэзии и впоследствии: вокальная сюита «Флейта и рояль» написана на стихи Владимира Маяковского и Бориса Пастернака, «Звезда полей» — Николая Рубцова, «Ностальгия» — Владимира Набокова. И он же является автором первой советской панк-песни. «Баллада о птицеферме» была написана аж в 1968 году!
Большой солист Большого
Из общего потока рок-исполнителей Градского выделяла профессиональная подготовка и поистине волшебный голос. С семи лет он учился в музыкальной школе по классу скрипки, затем Гнесинский институт, консерватория («У меня даже диплом есть, в котором написано: «…оперный певец»).
В 1988 году Евгений Светланов, дирижёр-постановщик оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» в Большом театре, пригласил его исполнить партию Звездочёта. Арии и романсы, исполняемые Градским на концертах, всегда бурно принимались взыскательной публикой. А невзыскательной публики у него не бывало: остальная страна слушает другие песни…
При этом Градский-классик никогда не мешал Градскому-экспериментатору. Вышедший в 1974 году альбом «Русские песни» начинался в фольклорной экспедиции: студент Гнесинки Градский записывал песни в русских деревнях. Спустя два десятилетия появятся коллективы, комбинирующие народный вокал и современные аранжировки. Но первым был Градский. А рок-опера «Муха-цокотуха», вернее, очень длинная песня, была написана Градским в конце 1960-х, раньше, чем «Иисус Христос — суперзвезда» Ллойда Уэббера (1970).
Первая настоящая рок-опера Градского, «Стадион» (сюжет основан на событиях чилийского военного переворота 1973 года), поначалу была курсовым проектом в Гнесинке, сдавал он её самому Тихону Хренникову. Спустя 11 лет её запишут в студии. В работе участвовали — только представьте! — Иосиф Кобзон, Андрей Макаревич, Александр Миньков (ныне Маршал), Алла Пугачёва, Елена Камбурова, Михаил Боярский, Андрей Миронов.
Кто нас выводит в мастера?
1969 год. В бурлящий, но ещё неширокий поток советского рока вливается «бесперспективная», по мнению тогдашних ветеранов, «Машина времени». Градский для Макаревича в то время кумир, затмевающий «битлов. Своим авторитетом (у него уже тогда был авторитет) Градский поддерживает новую группу. Позже он чуть ли не за руку приводит Андрея Макаревича в Росконцерт и отправляет на гастроли по городам и весям. Впоследствии Градский открывает для страны немало новых имён. В конце 1980-х на радиостанции «Юность» еженедельно выходила его передача «Хит-парад Александра Градского». В ней впервые прозвучали песни Шевчука, Цоя, Башлачёва, Бутусова, Насти Полевой.
Есть ли у Градского ученики? Конечно, ведь он преподавал в Гнесинке, ставил зачёты, принимал экзамены… Научил он многому и многих. Но едва ли многие музыканты, даже воспринявшие его идеи, признаются в своём ученичестве: слишком уж несносен был Градский, слишком уж непрост…
Градский ненавидел прессу — именно ему принадлежит оскорбительное слово «журналюги», почти не имел близких друзей, вёл закрытый образ жизни.
«За вами должок, Борис Николаевич!»
Нельзя сказать, что Градский не был обласкан власть предержащими. Он никогда не жаловался, что его притесняют как рокера. При этом он никогда не вляпывался в официоз. Это тоже позиция: не ругать власть имущих, однако и не лизать им труднодоступные места. Его просили не петь о Высоцком — пел. Отменяли концерты. В 1981 году такое распоряжение отдал первый секретарь Свердловского обкома Ельцин.
Много лет спустя Градский подошёл к нему с рюмкой на фуршете и заявил: «За вами должок, Борис Николаевич!» Ещё позже, когда страна стала называться по-другому и потеряла немалую часть своей территории, долг был отдан: за несколько месяцев до своей сакраментальной фразы: «Я устал, я ухожу» — Ельцин подписал указ о присвоении Градскому звания народного артиста.
Человек-оркестр
Градский был человеком-оркестром, это общеизвестно. Он первым в стране начал использовать синтезатор, первым из отечественных рокеров стал записывать музыку в профессиональных студиях. Вокальные партии в его единоличном исполнении также накладывались одна на другую: Градский ещё и человек-хор, а потому он — опять же первым из отечественных рокеров — перестал нуждаться в собственной группе. Сложно перечислить инструменты, на которых он играл: клавишные, струнные, ударные… Духовых нет — они вокалу мешают.
В творчестве этого человека оптимально сочетаются три октавы и три аккорда: бардовские композиции, спетые оперным голосом. Патриотизм, лирика, мат — всё сразу и в одной песне — для Градского это нормально, профессионально и качественно.
«А я ухожу от вас в кино…»
Даже те, кто не приемлет творчества Градского, вспомнят Рыбу-пилу из мультика о Голубом щенке: «Это дело я люблю — всё на свете я пилю…» Автор музыки к более чем 40 фильмам и мультфильмам. Ещё в нескольких — исполнитель песен.
Даже первая работа Градского в кино — своеобразный рекорд: в 23 года он стал самым молодым композитором, написавшим музыку к двухсерийному фильму. «Романс о влюблённых» Андрона Кончаловского стал событием в СССР: 65 миллионов советских людей слушали композиции в стиле рок совершенно официально. А американские критики присуждают Градскому премию «За выдающийся вклад в мировую музыкальную культуру».
Не многие знают, но гениальная пахмутовская «Как молоды мы были» задумывалась как песня для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе», который вышел в 1976 году. Его мало кто видел. А песню впервые исполнил Градский в 1975-м. В шоу Первого канала «ДОстояние РЕспублики» она вошла в тройку композиций, представляющих музыку 1970-х. Не умаляя заслуг Пахмутовой и Добронравова, можно смело назвать Градского соавтором шедевра.
Другую пахмутовскую песню «Нам не жить друг без друга» пели многие, и пели хорошо. Но в исполнении Градского она из лирической эстрадной превратилась в полноценную рок-композицию. А песни, звучащие в фильме «Узник замка Иф» (1988), расхватали на цитаты — меткие, пророческие: «Вот и нету оков — а к свободам народ не готов. Много слухов и слов, но народ не созрел для свободы». Строки, на фоне которых бледнеет социальный рок 1990-х…