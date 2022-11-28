После смерти Градского его имя возникло в скандалах, связанных сразу со многими обстоятельствами. И с дележом огромного наследства, и с загадочным ограблением его вдовы, и с выяснением отношений между жёнами. За всем за этим как-то ушла в тень сама фигура артиста. А была она во многом, как бывает у гениев, яркой, но противоречивой.

Дедушка русского рока

Градский стоял у истоков явления, которое мы называем русским роком. Создал один из первых рок-ансамблей. Был первым, кто осознал потребность и возможность создания рок-композиций на русском языке. В начале 1960-х такая мысль была революционной: нормальным и правильным считалось исполнение на английском. То есть нормальным и правильным это считалось в очень узком кругу мальчиков-рок-н-ролльщиков — вся остальная страна пела другие песни.

В 1963 году Градский выступает в группе «Тараканы», созданной польскими студентами, обучавшимися в Москве. В 1965-м организует собственный ансамбль «Славяне»: репертуар англоязычный, но само название стало если не пророчеством, на которые Градский мастак, то подсознательно ощущаемой идеей — в какую сторону будет развиваться рок в Союзе. И уже через год возникает русскоязычная группа Градского «Скоморохи».

Александр Градский. kinopoisk.ru

Кроме собственных стихов он использует в качестве текстов для песен произведения Шекспира, Бёрнса. Градский обращается к большой поэзии и впоследствии: вокальная сюита «Флейта и рояль» написана на стихи Владимира Маяковского и Бориса Пастернака, «Звезда полей» — Николая Рубцова, «Ностальгия» — Владимира Набокова. И он же является автором первой советской панк-песни. «Баллада о птицеферме» была написана аж в 1968 году!

Большой солист Большого

Из общего потока рок-исполнителей Градского выделяла профессиональная подготовка и поистине волшебный голос. С семи лет он учился в музыкальной школе по классу скрипки, затем Гнесинский институт, консерватория («У меня даже диплом есть, в котором написано: «…оперный певец»).

В 1988 году Евгений Светланов, дирижёр-постановщик оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» в Большом театре, пригласил его исполнить партию Звездочёта. Арии и романсы, исполняемые Градским на концертах, всегда бурно принимались взыскательной публикой. А невзыскательной публики у него не бывало: остальная страна слушает другие песни…

Александр Градский. kino-teatr.ru

При этом Градский-классик никогда не мешал Градскому-экспериментатору. Вышедший в 1974 году альбом «Русские песни» начинался в фольклорной экспедиции: студент Гнесинки Градский записывал песни в русских деревнях. Спустя два десятилетия появятся коллективы, комбинирующие народный вокал и современные аранжировки. Но первым был Градский. А рок-опера «Муха-цокотуха», вернее, очень длинная песня, была написана Градским в конце 1960-х, раньше, чем «Иисус Христос — суперзвезда» Ллойда Уэббера (1970).

Первая настоящая рок-опера Градского, «Стадион» (сюжет основан на событиях чилийского военного переворота 1973 года), поначалу была курсовым проектом в Гнесинке, сдавал он её самому Тихону Хренникову. Спустя 11 лет её запишут в студии. В работе участвовали — только представьте! — Иосиф Кобзон, Андрей Макаревич, Александр Миньков (ныне Маршал), Алла Пугачёва, Елена Камбурова, Михаил Боярский, Андрей Миронов.

Кто нас выводит в мастера?

1969 год. В бурлящий, но ещё неширокий поток советского рока вливается «бесперспективная», по мнению тогдашних ветеранов, «Машина времени». Градский для Макаревича в то время кумир, затмевающий «битлов. Своим авторитетом (у него уже тогда был авторитет) Градский поддерживает новую группу. Позже он чуть ли не за руку приводит Андрея Макаревича в Росконцерт и отправляет на гастроли по городам и весям. Впоследствии Градский открывает для страны немало новых имён. В конце 1980-х на радиостанции «Юность» еженедельно выходила его передача «Хит-парад Александра Градского». В ней впервые прозвучали песни Шевчука, Цоя, Башлачёва, Бутусова, Насти Полевой.

Александр Градский. kino-teatr.ru

Есть ли у Градского ученики? Конечно, ведь он преподавал в Гнесинке, ставил зачёты, принимал экзамены… Научил он многому и многих. Но едва ли многие музыканты, даже воспринявшие его идеи, признаются в своём ученичестве: слишком уж несносен был Градский, слишком уж непрост…

Градский ненавидел прессу — именно ему принадлежит оскорбительное слово «журналюги», почти не имел близких друзей, вёл закрытый образ жизни.

«За вами должок , Борис Николаевич!»

Нельзя сказать, что Градский не был обласкан власть предержащими. Он никогда не жаловался, что его притесняют как рокера. При этом он никогда не вляпывался в официоз. Это тоже позиция: не ругать власть имущих, однако и не лизать им труднодоступные места. Его просили не петь о Высоцком — пел. Отменяли концерты. В 1981 году такое распоряжение отдал первый секретарь Свердловского обкома Ельцин.

Он обладал прекрасным голосом , был композитором , музыкантом , и именно ему , вне всякого сомнения , принадлежит львиная доля успеха шоу «Голос», судьёй и душой которого он стал. Пресс-служба Первого канала.

Много лет спустя Градский подошёл к нему с рюмкой на фуршете и заявил: «За вами должок, Борис Николаевич!» Ещё позже, когда страна стала называться по-другому и потеряла немалую часть своей территории, долг был отдан: за несколько месяцев до своей сакраментальной фразы: «Я устал, я ухожу» — Ельцин подписал указ о присвоении Градскому звания народного артиста.

Человек-оркестр

Градский был человеком-оркестром, это общеизвестно. Он первым в стране начал использовать синтезатор, первым из отечественных рокеров стал записывать музыку в профессиональных студиях. Вокальные партии в его единоличном исполнении также накладывались одна на другую: Градский ещё и человек-хор, а потому он — опять же первым из отечественных рокеров — перестал нуждаться в собственной группе. Сложно перечислить инструменты, на которых он играл: клавишные, струнные, ударные… Духовых нет — они вокалу мешают.

Александр Градский. Creative Commons

В творчестве этого человека оптимально сочетаются три октавы и три аккорда: бардовские композиции, спетые оперным голосом. Патриотизм, лирика, мат — всё сразу и в одной песне — для Градского это нормально, профессионально и качественно.

«А я ухожу от вас в кино…»

Даже те, кто не приемлет творчества Градского, вспомнят Рыбу-пилу из мультика о Голубом щенке: «Это дело я люблю — всё на свете я пилю…» Автор музыки к более чем 40 фильмам и мультфильмам. Ещё в нескольких — исполнитель песен.

Александр Градский. Creative Commons

Даже первая работа Градского в кино — своеобразный рекорд: в 23 года он стал самым молодым композитором, написавшим музыку к двухсерийному фильму. «Романс о влюблённых» Андрона Кончаловского стал событием в СССР: 65 миллионов советских людей слушали композиции в стиле рок совершенно официально. А американские критики присуждают Градскому премию «За выдающийся вклад в мировую музыкальную культуру».

Александр Градский. Creative Commons

Не многие знают, но гениальная пахмутовская «Как молоды мы были» задумывалась как песня для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе», который вышел в 1976 году. Его мало кто видел. А песню впервые исполнил Градский в 1975-м. В шоу Первого канала «ДОстояние РЕспублики» она вошла в тройку композиций, представляющих музыку 1970-х. Не умаляя заслуг Пахмутовой и Добронравова, можно смело назвать Градского соавтором шедевра.

Александр Градский. Пресс-служба Первого канала.

Другую пахмутовскую песню «Нам не жить друг без друга» пели многие, и пели хорошо. Но в исполнении Градского она из лирической эстрадной превратилась в полноценную рок-композицию. А песни, звучащие в фильме «Узник замка Иф» (1988), расхватали на цитаты — меткие, пророческие: «Вот и нету оков — а к свободам народ не готов. Много слухов и слов, но народ не созрел для свободы». Строки, на фоне которых бледнеет социальный рок 1990-х…