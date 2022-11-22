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Человек-невидимка: о самом загадочном писателе России Викторе Пелевине сняли фильм-расследование

Сегодня, 22 ноября, в онлайн-кинотеатре KION станет доступным документальный фильм «Пелевин». Показ авторского расследование о жизни главного мистификатора российской литературы приурочен к 60-летия писателя.

Кадр из фильма "Пелевин".
Кадр из фильма "Пелевин".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Последние годы Виктор Пелевин ежегодно выпускает роман, у каждого тираж около 100 тысяч копий — огромная цифра по нынешним временам. При этом он уже почти 20 лет не даёт интервью, не появляется на публике и, по слухам, не живёт в России. Он обладатель множества литературных премий, его его книги переведены на множество языков, их экранизируют и по ним ставят спектакли.

Кадр из фильма &quot;Пелевин&quot;.
Кадр из фильма «Пелевин».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

«Наверное, в современной России нет другого писателя, кроме Виктора Пелевина, документальный фильм о котором был бы настолько необходим сегодня. Окруживший себя тайнами и мистификациями, недосягаемый для журналистов, Пелевин — идеальный персонаж для фильма-портрета», — уверен Игорь Мишин, генеральный директор KION.

Созданием фильма «Пелевин» занималась студия «Амурские волны», работавшая над проектами «Дуров», «Сахаров. Две жизни», «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве».

Режиссёр фильма Родион Чепель попытается погрузиться в мир героя, которому удаётся сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание. Для этого он изучил архивы, ранние работы Виктора Пелевина и взял интервью у знавших его людей.

Кадр из фильма &quot;Пелевин&quot;.
Кадр из фильма «Пелевин».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

В своём расследовании Родион Чепель погружается в загадочные миры Виктора Пелевина и по крупицам выстраивает хронологию удивительной жизни писателя. Он родился в особенной семье (мать — заведующая гастрономом, отец работал за границей в войсках ПВО), получал Ленинскую стипендию, редактировал переводы трудов философа-эзотерика Карлоса Кастанеды и целый год прожил в Китае. Вся поданная в фильме информация подкреплена фактами и свидетельствами реальных людей, а для того, чтобы найти последние следы Виктора Пелевина, авторы картины изучили различные базы данных.

Кадр из фильма &quot;Пелевин&quot;.
Кадр из фильма «Пелевин».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Кадр из фильма &quot;Пелевин&quot;.
Кадр из фильма «Пелевин».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
Кадр из фильма &quot;Пелевин&quot;.
Кадр из фильма «Пелевин».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

В фильме документальное повествование сочетается с анимированными кадрами, причём они не просто иллюстрируют факты, а выглядят как полноценные драматургические линии фильма.

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