[seealso=]Накануне Нового года всем хочется волшебства. Правда, чудотворцы могут быть хорошими и плохими, а значит их деяния могут как радовать, так и огорчать. Вот и кудесники «фабрики грёз» преподнесли российским зрителям «тот ещё подарочек» — американская киностудия Warner Bros. запретила холдингу «Национальная медиа группа», в который, в частности, входят Первый канал, СТС, «Домашний» и РЕН ТВ, транслировать контент студии. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Поэтому если вы ждали традиционного предновогоднего показа всех серий Гарри Поттера, то к великому огорчению его не случится. В стоп-лист попали также фильмы Вселенной DC Comics («Чудо-женщина», «Аквамен», «Лига справедливости»), Вселенная монстров («Годзилла», Конг: остров черепа") и другие флагманы библиотеки одного из столпов «фабрики грёз». Именно эти фильмы регулярно становились одними из наиболее популярных фильмов не только в новогодние каникулы, и даже во время 25-го показа, что, например, выводило канал СТС в лидеры телесмотрения.

«Лига справедливости». IMDB.com

Примечательно, что WB потребовала остановить показ своих фильмов, несмотря на то, что лицензионное соглашение между голливудской компанией и российскими телеканалами действует до середины 2024 года.

При этом, как отмечают розничные торговцы начиная с весны у покупателей возрос интерес к фильмам на DVD- и Blu-ray-дисках. Одной из причн увеличения спроса на диски стали ограничения со стороны зарубежных стриминговых сервисов (Netflix ушёл из России), а в отечественных онлайн-кинотеатрах в последние месяцы сокращается количество западного контента из-за истечения сроков лицензий.

«Гарри Поттер». IMDB.com

Вот тут-то любители кино и вспомнили про свои DVD-плейеры и коллекции дисков. А если там не нашлось чего интересного, то отправились в онлайн-магазины. К тому же физический носитель никакой жадный босс из Голливуда не отберёт и не запретит к просмотру, как это случилось с купленными фильмами в ряде видеосервисов.