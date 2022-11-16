17-летний Егор Меленин (Глеб Калюжный) и его друзья Киса (Артём Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и Гена (Никита Кологривый) живут в небольшом приморском городке. Их жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов, а в голову приходит необычная для зумеров идея: а что, если все проблемы решать как у Пушкина в «Евгении Онегине» — на дуэли?
Первым противником Егора становится наглец, посмевший оскорбить его девушку (Анастасия Красовская). Случается такое, что человек неприятен настолько, что его хочется пристрелить? Но просто так убивать — скучно и как-то подло, а стреляться на дуэли это картинно и вдобавок романтичнее.
Постепенно Егор и его друзья собирают местный вариант «Бойцовского клуба» — дуэльный клуб «Чёрная весна» со своими правилами и традициями. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они всё больше узнают себя, друзей и семейные тайны. Со свойственным юношам максимализмом они начинают верить, что все проблемы можно решить с помощью дуэли, и это приводит к конфликтам уже не со сверстниками, а со взрослыми и опасными людьми.
Как и многие подобные проекты («Трудные подростки», «Жиза») стриминг-платформ «Чёрная весна» сочетает в себе социальную драму о нелёгкой жизни в российской провинции и проблемах молодых людей, чувствующих себя потерянными и ненужными, с напряжённым сюжетом о мстителях XXI века, для которых дымящийся ствол раритетного пистолета становится мерилом справедливости.
«Чёрная весна» — это история о нежелании смиряться, становиться в общий строй и предавать себя. Уже на этапе написания сценария мы представляли Глеба в главной роли и никого не видели кроме него! В Глебе романтическая энергия сочетается с дерзостью, хрупкостью и актерским магнетизмом", — говорит Любовь Львова, режиссёр и сценарист сериала.
Проект предлагает зрителю насыщенный коктейль из эмоций — здесь и сладкая первая любовь, и горькое разочарование от столкновения с взрослым миром, и берущая за горло злоба, которая не находит выхода.
Интересный факт
Герои сериала стреляли из реальных кавалерийских пистолетов образца 1822 года, изготовленных Имперской оружейной мануфактурой французского города Тулле. По заключению искусствоведов, пистолеты представляют культурную и историческую ценность.