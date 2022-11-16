С 16 ноября на онлайн-кинотеатре START стал доступен молодёжный сериал «Чёрная весна» (18+), премьера которого была намечена на начало октября, но трагические события в Ижевске, где преступник проник на территорию школы и открыл смертельный огонь, вынудили перенести показ фильма, ведь сериал рассказывает об опасном занятии героев.

17-летний Егор Меленин (Глеб Калюжный) и его друзья Киса (Артём Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и Гена (Никита Кологривый) живут в небольшом приморском городке. Их жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов, а в голову приходит необычная для зумеров идея: а что, если все проблемы решать как у Пушкина в «Евгении Онегине» — на дуэли?

Сериал «Чёрная весна». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Первым противником Егора становится наглец, посмевший оскорбить его девушку (Анастасия Красовская). Случается такое, что человек неприятен настолько, что его хочется пристрелить? Но просто так убивать — скучно и как-то подло, а стреляться на дуэли это картинно и вдобавок романтичнее.

Постепенно Егор и его друзья собирают местный вариант «Бойцовского клуба» — дуэльный клуб «Чёрная весна» со своими правилами и традициями. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они всё больше узнают себя, друзей и семейные тайны. Со свойственным юношам максимализмом они начинают верить, что все проблемы можно решить с помощью дуэли, и это приводит к конфликтам уже не со сверстниками, а со взрослыми и опасными людьми.

Сериал «Чёрная весна». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Как и многие подобные проекты («Трудные подростки», «Жиза») стриминг-платформ «Чёрная весна» сочетает в себе социальную драму о нелёгкой жизни в российской провинции и проблемах молодых людей, чувствующих себя потерянными и ненужными, с напряжённым сюжетом о мстителях XXI века, для которых дымящийся ствол раритетного пистолета становится мерилом справедливости.

Сериал «Чёрная весна». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Чёрная весна» — это история о нежелании смиряться, становиться в общий строй и предавать себя. Уже на этапе написания сценария мы представляли Глеба в главной роли и никого не видели кроме него! В Глебе романтическая энергия сочетается с дерзостью, хрупкостью и актерским магнетизмом", — говорит Любовь Львова, режиссёр и сценарист сериала.

Проект предлагает зрителю насыщенный коктейль из эмоций — здесь и сладкая первая любовь, и горькое разочарование от столкновения с взрослым миром, и берущая за горло злоба, которая не находит выхода.