В центре истории — майор Сергей Чертанов, которому предстоит выполнить опасное и чрезвычайно ответственное задание: в городе действует преступная группа, которая занимается угоном и легализацией краденых машин. Преступники ведут себя нагло, и к борьбе с ними подключается даже Следственный Комитет.
По своим каналам они выясняют, что следы угонщиков ведут в спецбат ДПС. Однако открыто работать следователи не могут — под подозрением абсолютно все — а любая утечка чревата срывом оперативно-следственных планов. Следком готовит негласную операцию.
«Мы старались сделать историю про людей в форме, которым далеко не всё безразлично. Люди, которые реально делают всё, что в их силах, чтобы помочь окружающим. Поэтому для меня в первую очередь это история о чести, доблести, достоинстве, мужской силе, и в конечном итоге всё это ради добра», — делится Игорь Стам, исполнитель роли майора Сергея Чертанова.
Преступность, погони, розыски и задержания — это далеко не всё, чем живут сотрудники 102-го специального батальона ДПС. У каждого есть неурядицы в личной жизни и полно «скелетов в шкафу», каждый замешан в служебных интригах и готов обойти законы и правила на пути к поставленным целям.