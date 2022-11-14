Устали от продолжений сериалов и захотелось чего-то новенького? В понедельник, 14 ноября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера остросюжетного детектива «Спецбат». Сериал расскажет о рабочих буднях сотрудников специального подразделения дорожно-патрульной службы: главных героев ждёт поиск угонщиков и захватывающие погони, борьба со стритрейсерами и «беспредельщиками» на дорогах. Главные роли в картине исполнили Игорь Стам, Вера Шпак и Александр Тютин.

В центре истории — майор Сергей Чертанов, которому предстоит выполнить опасное и чрезвычайно ответственное задание: в городе действует преступная группа, которая занимается угоном и легализацией краденых машин. Преступники ведут себя нагло, и к борьбе с ними подключается даже Следственный Комитет.

Сериал «Спецбат». Пресс-служба телеканала НТВ.

По своим каналам они выясняют, что следы угонщиков ведут в спецбат ДПС. Однако открыто работать следователи не могут — под подозрением абсолютно все — а любая утечка чревата срывом оперативно-следственных планов. Следком готовит негласную операцию.

Сериал «Спецбат». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Мы старались сделать историю про людей в форме, которым далеко не всё безразлично. Люди, которые реально делают всё, что в их силах, чтобы помочь окружающим. Поэтому для меня в первую очередь это история о чести, доблести, достоинстве, мужской силе, и в конечном итоге всё это ради добра», — делится Игорь Стам, исполнитель роли майора Сергея Чертанова.

Сериал «Спецбат». Пресс-служба телеканала НТВ.

Преступность, погони, розыски и задержания — это далеко не всё, чем живут сотрудники 102-го специального батальона ДПС. У каждого есть неурядицы в личной жизни и полно «скелетов в шкафу», каждый замешан в служебных интригах и готов обойти законы и правила на пути к поставленным целям.