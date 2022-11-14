В последнее время в столь почитаемом телезрителями жанре детектива на первый план выходит женщина, расследующая преступления наравне с мужчинами, а, зачастую, и значительно преуспевая сильный пол в сыскном деле. Наглядным подтверждением этого стал ретро-детектив «Шифр», третий сезон которого начинает показывать Первый канал.

И нет им покоя!

Подруги, которых связывает военное прошлое: работа в спецотделе ГРУ, продолжают вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. На этот раз Ирина и Катерина отправляются в Кавминводы, куда приглашает их Анна. Она вместе с Проскуриным планирует сыграть свадьбу и отдохнуть.

Съёмки третьего сезона проходили в Москве , Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. Пресс-служба Первого канала. Съёмки третьего сезона проходили в Москве , Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. Пресс-служба Первого канала. Съёмки третьего сезона проходили в Москве , Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. Пресс-служба Первого канала. Съёмки третьего сезона проходили в Москве , Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. Пресс-служба Первого канала.

В Пятигорске Анна встречает своего боевого товарища, Михеева, который обращается к ней за помощью в разгадке немецкого шифра. Вскоре его убивают, а девушкам и Константину Ивановичу приходится начать расследование — первое в череде очередных сложных и опасных дел.

Екатерина Вилкова , исполнительница одной из главных ролей:

«В „Шифре“ меня саму больше привлекают детективные истории. Каждые 4 серии — это новая лихо закрученная интрига. И мне кажется, в новом сезоне сценаристы придумали очень интересные ходы. Моя Анна явно становится серьёзнее, она взрослеет и это нормально, но мне так хочется, чтобы этот процесс у неё шёл медленнее».

Личная жизнь бурлит

Личная жизнь подруг не менее увлекательна. На курорте Ирина, находящаяся в стадии развода, знакомится с музыкантом Евгением, и завязавшийся роман становится для неё гораздо большим, чем простой курортной интрижкой.

Съёмки третьего сезона проходили в Москве , Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. Пресс-служба Первого канала.

Катерина вынуждена соседствовать с Машей и Толей — бывшей женщиной и сыном Григория. Мать Григория благоволит к Маше и внуку, и Катерина перестаёт чувствовать себя хозяйкой в собственном доме. В Москву возвращается и Соня, которая не представляет жизни без любимой работы в МУРе. А над безоблачным счастьем Проскурина и Анны сгущаются тучи…

Съёмки третьего сезона проходили в Москве , Санкт-Петербурге и на Кавказских Минеральных Водах. Пресс-служба Первого канала.

Вера Сторожева , режиссёр:

«Новые серии „Шифра“ — это истории, переворачивающие жизни наших героинь. У каждой возникнут новые интригующие обстоятельства, как и просто жизненные, так и личные. И всё это на фоне расследования загадочных преступлений, в которые они максимально вовлечены».

Напомним, первый сезон ретро-детектива с невероятным зрительским успехом прошёл в эфире Первого канала в 2019 году. Второй сезон снимался во время пандемии, и вышел в 2021 году. В главных ролях: Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Осипова и Елена Панова.

Кто эти героини?

Сериал «Шифр». Пресс-служба Первого канала.

История началась в послевоенной Москве. Четыре женщины, которых в годы войны связывала работа в шифровальном отделе Главного разведывательного управления, вновь сходятся — на сей раз для того, чтобы бороться с преступностью. Самая старшая по возрасту — Екатерина. Она бывший подполковник и руководит всей группой.

Сериал «Шифр». Пресс-служба Первого канала.

У Сони — еврейской девушки, которая в войну потеряла всех своих родственников — феноменальная фотографическая память. Ирина — математик, главный аналитик этой группы. Героиня Екатерины Вилковой Анна обладает прекрасной интуицией и имеет талант замечать то, чего не замечают другие. Каждая из девушек наделена не какими-то невероятными сверхспособностями, а обостренными чувствами и особыми умениями. И когда они вместе, им удаётся разгадывать загадки, которые недоступны другим.

Последний сезон Пускепалиса

Третий сезон сериала посвящен памяти Сергея Пускепалиса, который 20 сентября трагически погиб в ДТП под Ярославлем.

Сериал «Шифр». Пресс-служба Первого канала.

«Над „Шифром“ мы вместе работали пять лет. В голове не укладывается, что его больше нет… Теперь это будет последний для него сезон. С ним никогда не было проблем. Слава, известность никогда на него не влияли в дурную сторону — на его отношение к работе или на общение с любыми людьми. Операторская группа называла его „Безупречный“ за готовность всегда к работе, за точность на площадке».