10 ноября на more. tv состоится премьера четвёртого сезона «Трудных подростков», одного из первых проектов, который рассказал, как и чем живёт современная молодёжь. За три сезона героям пришлось пережить немало кризисных ситуаций, теперь их ждут прелести взрослой жизни.

История начинается ровно там, где остановился сюжет в конце третьего сезона. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника.

Сериал «Трудные подростки». kino-teatr.ru

Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалёва, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.

Сериал «Трудные подростки». kino-teatr.ru

К уже хорошо известному актёрскому составу (Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Вильма Кутавичюте, Александр Лыков) в новых сериях раз присоединился Анар Халилов, которому досталась роль пациента Центра наркозависимых.