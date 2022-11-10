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«Трудные подростки» начинают взрослую жизнь в новом сезоне

10 ноября на more. tv состоится премьера четвёртого сезона «Трудных подростков», одного из первых проектов, который рассказал, как и чем живёт современная молодёжь. За три сезона героям пришлось пережить немало кризисных ситуаций, теперь их ждут прелести взрослой жизни.

Сериал "Трудные подростки".
Сериал "Трудные подростки".
kino-teatr.ru

История начинается ровно там, где остановился сюжет в конце третьего сезона. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И конечно, они продолжают регулярно попадать в неприятности, втягивая в них своего наставника.

Сериал &quot;Трудные подростки&quot;.
Сериал «Трудные подростки».
kino-teatr.ru

Однако приключения ребят становятся опаснее. Стараясь спасти Ковалёва, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета, и теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом питон, который сыграет важную роль в жизни Платона.

Сериал &quot;Трудные подростки&quot;.
Сериал «Трудные подростки».
kino-teatr.ru

К уже хорошо известному актёрскому составу (Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Вильма Кутавичюте, Александр Лыков) в новых сериях раз присоединился Анар Халилов, которому досталась роль пациента Центра наркозависимых.

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