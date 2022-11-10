Вот и до нас добралась мода на мультивселенные. Сразу на четырёх отечественных стрим-сервисах сегодня, 10 ноября, состоится премьера сериала под названием «Суперпозиция». Чаще всего наша индустрия сериалов предлагает зрителям комедии, драмы, триллеры. На здесь перед нами фантастика. Фильм предлагает зрителям отправиться в путешествие по параллельным мирам.

Я твой отец!

Всем кто любит научную фантастику давно известно, что путешествия по параллельным мирам возможны. Но безопасны ли они? Бывает по-разному. Теперь это на собственной шкуре предстоит выяснить студенту-физику и талантливому программисту Алексею.

Сериал «Суперпозиция». kinopoisk.ru

После таинственного исчезновения отца он отправляется на его поиски и узнаёт, что тот был отнюдь не обычным профессором квантовой механики. Он сделал уникальное открытие — Мультивселенная существует. В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям. Вплоть до полного уничтожения — аннигиляции.

Сериал «Суперпозиция». kinopoisk.ru

В поисках отца Алексей попадает в загадочный Офис, сотрудники которого противостоят Охотникам под предводительством гениального учёного Антидока, который хочет подчинить себе все миры Мультивселенной. Алексею предстоит выбрать сторону, пройти долгий, полный опасностей путь и побывать в разных мирах. Вот почему зрители увидят 11 альтернативных версий реальности Москвы: в одной, например, криминальный разгул лихих 1990-х, в другой строят коммунизм с человеческим лицом, в третьей делают ставку на «зелёную повестку» и так далее.

Много жизней Лавроненко

Роль Лёхи, как уже все поняли, исполнил Павел Табаков, его родителей сыграли Марина Зудина, реальная мама актёра, и Константин Лавроненко.

Сериал «Суперпозиция». kinopoisk.ru

«Суперпозиция» обещает стать настоящим бенефисом последнего, ведь в этом проекте ему довелось сыграть больше десятка разных ролей. В каждом из миров, который посещает герой, живёт своя версия его отца.

Сериал «Суперпозиция». kinopoisk.ru

В одной вселенной это может быть наивный учёный не от мира сего, а в другой — суровый криминальный авторитет, отказавшийся от научной карьеры ради жажды обогащения. Каким может быть отцом Лавроненко мы помним ещё по фильму Андрея Звягинцева «Возвращение»…

Песчаная буря и уничтожение мира

Сериал «Суперпозиция». kinopoisk.ru

Создатели проекта задают высокую планку не только актёрским составом. «Суперпозиция» удивляет также обилием визуальных эффектов и реалистичной графики, которые сделают возможность путешествия по параллельным мирам реальной не только для героев, но и для зрителей. Самым впечатляющим и масштабным станет фрагмент с песчаной бурей в центре Москвы, а сцена аннигиляции (обнуление), полного уничтожения одного из миров, по словам актёров, «будет лучше, чем в фильме «Начало».

Интересный факт «Суперпозиция» — это термин из квантовой физики, примерно означающий положение (или состояние) некоей частицы до того, как это самое состояние (или положение) было измерено сторонним наблюдателем. Например, небезызвестный кот Шредингера в закрытой коробке пребывает в суперпозиции — он одновременно и жив, и мёртв, пока кто-то не заглянет в коробку и не зафиксирует его текущий статус.

Где смотреть? На Premier, OKKO, «Иви», Wink.