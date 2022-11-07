Сюжет «Эпидемии», одного из самых успешных российских сериалов последних лет, написанный задолго до новостей про COVID, рассказывает о внезапной атаке неизвестного вируса, убивающего любого заразившегося. Не сразу осознав масштабы пандемии, власти начинают поспешно закрывать города. Деньги теряют ценность, повсюду носятся банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить силы, чтобы выжить.
Второй сезон сериала начинается с новой истории: в заснеженных лесах чистильщик Женя (Юра Борисов) отказывается выполнять жестокий приказ и убивает своего командира, и спустя время, израненный и обессиленный, лежит на пороге дома молодых ребят, которые скрываются от опасного вируса. Когда Женя придёт в себя, на улице уже будет весна, и «Эпидемия» начнёт развиваться по новым правилам, придуманным сценаристом Романом Кантором.
Режиссёром второго сезона «Эпидемии» выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»). География съёмок была впечатляюще обширной: снимали в Карелии в районах Сортавалы и Петрозаводска, в Пушгорах, Приозёрске, деревне Луховицы. За полгода съёмочный караван из 40 машин и актёрских вагончиков намотал 5,5 тысяч километров по тайге.
Абсолютно все актёры — как новички, так и старички сериала — в интервью вспоминают множество экстремальных ситуаций, которые произошли с ними на съемках «Эпидемии».
«Мы постоянно находились в каких-то экстремальных условиях: и физически, и психологически, — говорит Марьяна Спивак. — Было очень много холодной воды. У нас были гидрокостюмы, но они особо не спасали, потому что их пришлось подрезать чтобы они не торчали из-под одежды, а значит, не было плотного прилегания к телу, вода заливалась внутрь и не успевала согреваться. Кроме того, это ужасно неудобно — в нём тяжелее плыть. Снять или надеть его — тоже целая история. Поэтому в нескольких сценах я снималась без гидрокостюма, меня бесило, что с ним выглядит ненатурально. Но было ужасно холодно!»