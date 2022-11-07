Сегодня, 7 ноября, на ТВ-3 состоится премьера режиссёрской версии второго сезона сериала «Эпидемия», в котором старые и новые герои пойдут по пути с испытаниями, проверяющими их на человечность. В расширенной версии будет подробнее показана история некоторых персонажей второго плана, включая жителей языческой деревни из третьей серии.

Сюжет «Эпидемии», одного из самых успешных российских сериалов последних лет, написанный задолго до новостей про COVID, рассказывает о внезапной атаке неизвестного вируса, убивающего любого заразившегося. Не сразу осознав масштабы пандемии, власти начинают поспешно закрывать города. Деньги теряют ценность, повсюду носятся банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить силы, чтобы выжить.

Сериал «Эпидемия» Онлайн-кинотеатр Premier

Второй сезон сериала начинается с новой истории: в заснеженных лесах чистильщик Женя (Юра Борисов) отказывается выполнять жестокий приказ и убивает своего командира, и спустя время, израненный и обессиленный, лежит на пороге дома молодых ребят, которые скрываются от опасного вируса. Когда Женя придёт в себя, на улице уже будет весна, и «Эпидемия» начнёт развиваться по новым правилам, придуманным сценаристом Романом Кантором.

Сериал «Эпидемия 2». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Режиссёром второго сезона «Эпидемии» выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»). География съёмок была впечатляюще обширной: снимали в Карелии в районах Сортавалы и Петрозаводска, в Пушгорах, Приозёрске, деревне Луховицы. За полгода съёмочный караван из 40 машин и актёрских вагончиков намотал 5,5 тысяч километров по тайге.

Абсолютно все актёры — как новички, так и старички сериала — в интервью вспоминают множество экстремальных ситуаций, которые произошли с ними на съемках «Эпидемии».

Сериал «Эпидемия 2». Пресс-служба телеканала ТВ-3.

«Мы постоянно находились в каких-то экстремальных условиях: и физически, и психологически, — говорит Марьяна Спивак. — Было очень много холодной воды. У нас были гидрокостюмы, но они особо не спасали, потому что их пришлось подрезать чтобы они не торчали из-под одежды, а значит, не было плотного прилегания к телу, вода заливалась внутрь и не успевала согреваться. Кроме того, это ужасно неудобно — в нём тяжелее плыть. Снять или надеть его — тоже целая история. Поэтому в нескольких сценах я снималась без гидрокостюма, меня бесило, что с ним выглядит ненатурально. Но было ужасно холодно!»