В первый день ноября в онлайн-кинотеатре «Иви» состоится премьера одной из самых ожидаемых новинок года — психологического триллера «Пансион» (16+). Зрители получат возможность посмотреть «залпом» все четыре проекта, сообщает пресс-служба видеосервиса. Главный режиссёр отечественных хорроров Святослав Подгаевский («Пищеблок») продолжает пробовать свои силы в сериальном формате.

Начало XX века. На отдалённом острове в Балтийском море располагается загадочный женский пансион, куда отправляют на перевоспитание своенравных девушек из хороших семей. Сюда под видом новой новой воспитанницы приезжает 19-летняя Полина, которая ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах.

Сериал «Пансион». kinopoisk.ru

Чтобы разобраться во всем происходящем и найти родственницу, Полине придётся провести тайное расследование. Ей приходится противостоять суровой наставнице, другим ученицам и, наконец, странной одержимости, сводящей с ума местных девушек. Очевидно, что выбраться из этого пансиона гораздо сложнее, чем сюда попасть…

Съёмки сериала «Пансион». kinopoisk.ru

Завораживающий мистический детектив со Стасей Милославской в главной роли снял Святослав Подгаевский, автор нашумевших хорроров «Пиковая дама» и «Невеста». Он уверяет, что воплотить историю удалось «без компромиссов и полумер»: «Сразу возникла мысль сделать герметичный триллер. Ограничить себя одним островом, одним пансионом, но рассказать историю во времени, показать причинно-следственные связи происходящих событий. Ведь одни и те же факты глазами разных героев могут выглядеть по-разному. Очень интересно разобраться, почему люди способны на жестокие поступки, и действительно ли эти поступки нельзя оправдать? И как бы поступили вы, если бы у вас был выбор?».

Сериал «Пансион». kinopoisk.ru

По словам Стаси Милославской, исполнительницы главное роли, проект получился весьма откровенным, запутанным и… очаровательным: «Столько красивых актрис в одном кадре вы вряд ли где-то встретите ещё! Моя героиня получилась с характером, но не дерзкая, какими могут быть современные девушки. Всё-таки эпоха диктует определённые правила в поведении и речи».

Сериал «Пансион». kinopoisk.ru Сериал «Пансион». kinopoisk.ru Сериал «Пансион». kinopoisk.ru Сериал «Пансион». kinopoisk.ru Сериал «Пансион». kinopoisk.ru Сериал «Пансион». kinopoisk.ru

Других воспитанниц «Пансиона» сыграли Елизавета Шакира, Кристина Корбут, Екатерина Новокрещенова, Анжелика Барчан, Вероника Мохирева и Валерия Зоидова. Смотрительницу интерната Захарову — Виктория Толстоганова. Роль единственного в пансионе мужчине досталась Дмитрию Чеботарёву.

Сериал «Пансион». kinopoisk.ru

Главной съёмочной площадкой был выбран псевдоготический особняк Щербатовых, который в представлении создателей сериала стал прекрасным воплощением закрытого учебного заведения. Ещё одним важным местом съёмок стало побережье, которым в реальности является берег Чёрного моря. Пансион располагается на отдалённом острове, так что южное побережье идеально вписалось в картинку сериала.

Сериал «Пансион». kinopoisk.ru

Над проектом трудилась целая команда художников по костюмам. Дизайнеры специально разработали наряды и цветовые решения для каждой актрисы, которые могли бы подчеркнуть характеры персонажей. Например, натура строгой воспитательницы интерната, которую играет Виктория Толстоганова, раскрывается зрителю постепенно, как хорошее вино. Именно поэтому её наряд выполнен в винно-аметистовых цветах.