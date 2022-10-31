Немногие из нас оказывались околдованными чарами настоящей ведьмы, хотя в народе никогда не сомневались, что колдуньи действительно существуют. Куда чаще мы имеем возможность лицезреть представительниц магии на киноэкране, особенно в Хэллоуин. Откуда же у киноведьм ноги, вернее, метлы растут?

Принято считать, что по-настоящему сыграть ведьму может только актриса, сама наделённая колдовскими качествами, главное из которых — пугающая красота, способная заворожить. Среди исполнительниц ведьм есть такие актрисы, в чьей причастности к сверхъестественным силам усомниться невозможно. Некоторые из них обладают настолько выразительной фактурой, что им суждено перекочевывать из фильма в фильм в облике вечной ведьмы.

Кадр из фильма «Ведьмы». kinopoisk.ru

Титул королевы ведьм в кино, бесспорно, принадлежит великолепной Анхелике Хьюстон. Достаточно одного взгляда на эту женщину, чтобы заподозрить её в связях с нечистой силой. Это она прикидывалась милой тётушкой, а сама превращала детей в мышей в фильме «Ведьмы». Это она — несравненная Мортиция — ведьма-снобка из «Семейки Аддамс». Несколько лет назад Анхелика не удержалась и опять сыграла верховную ведьму в мини-сериале «Туманы Авалона».

Кадр из фильма «Колдовская любовь». kinopoisk.ru

Современное представление о ведьмах отличается от тех ужасов, которые преследовали людей в Средние века. Нынешняя ведьма — женщина модная, очень умная и, конечно, имеющая оглушительный успех у мужчин. Нынче быть ведьмой почётно — на костре не сожгут. Максимальный риск — слегка подпалить крылышки в испепеляющих мужских взглядах.

Постер фильма «Фокус-покус 2». IMDB.com

Вот многие звезды кино и переквалифицировались в ведьмы. Эммануэль Сенье открыто демонстрирует магическую сексуальность в «Девятых вратах», а Лена Олин используя мужчин в своих корыстных целях. Ванесса Паради приобретает навыки приворота в фильме «Колдовская любовь». В «Практической магии» Николь Кидман и Сандра Буллок вызывают жгучую ревность у пуритански настроенных дам провинциального городка.

Кадр из фильма «Практическая магия». kinopoisk.ru

В последнее время образ киноведьмы значительно помолодел, а значит, юные чаровницы одурманивают невинные жертвы не только приворотным зельем, но и привлекательной внешностью. Прошли те времена, когда зрителя нужно было напугать до полусмерти. Теперь он должен быть готовым хоть на край света идти, лишь бы ещё разочек увидеть томный взгляд или обнажённую ножку киноколдуньи. Примерно так поступали сестрички Холлиуэлл — героини сериала «Зачарованные». Долгих семь сезонов стильно одетые барышни с помощью фамильной магии защищали невинных от происков злых колдунов, демонов и прочей нечисти.

Сериал «Зачарованные». IMDB.com

Во времена инквизиции женщину могли поджарить на костре, признав в ней ведьму лишь за случайную родинку, неудачно красующуюся в неположенном месте — теперь такие признаки даже приветствуются и всячески поощряются. Ведьма — почти синоним femme fatale, тем, от кого мужчины теряют голову и впадают в страстное безрассудство. Самым ярким ведьминским трио за всю историю кинематографа почти единогласно признаны Шер, Сьюзан Сарандон и Мишель Пфайфер, сыгравшие в фильме «Иствикские ведьмы».

Кадр из фильма «Иствикские ведьмы». kinopoisk.ru

Это ярчайший пример того, как любая женщина может обернуться ведьмой вне зависимости от возраста, темперамента, цвета волос и стиля одежды. Достаточно только появиться мужчине, от которого забурлит кровь — и раскроются все дремавшие доселе возможности. Но конечно, мужчина, способный довести дам до такого состояния, должен быть, по меньшей мере, Джеком Николсоном, и в обязательном порядке обладать демонической харизмой.

Постер фильма «Ведьмы». kinopoisk.ru

Кстати, в фильме «Охота на ведьм» вскользь проходятся по забавной закономерности — со всех сторон положительным мужчинам непременно в жёны достаются ведьмы, добропорядочных же женщин подстерегает та же учесть. Так что, положительные мужчины, присмотритесь внимательнее к своим жёнам!