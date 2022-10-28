Любовь спасёт мир!
В нём будут ещё и неожиданные повороты сюжета, и новые действующие лица, но… неизменный хеппи-энд. Как в романтических комедиях «Красотка» и «Ноттинг-Хилл», принесших ей славу и любовь зрителей во всем мире. Знаете, почему жанр романтической комедии будет жить вечно? «Потому что в нашем жестоком мире нам всем не хватает любви. Любви во всех её проявлениях», — очень точно заметила актриса в одном из интервью.
В детстве она ощущала это особенно остро: родители разошлись, когда ей было 4 года, отношения с отчимом не сложились, старшие брат и сестра выбрали актёрскую карьеру и рано покинули родительский дом. «Я мечтала стать ветеринаром. Я думала, что животные выздоравливают, когда их гладишь и любишь. Но узнав, что мне в полном смысле слова придётся их резать, тут же передумала», — вспоминает актриса. Она не хотела делать больно тем, кого любит.
Брат не простил первенства в Голливуде
После окончания школы Джулия переезжает в Нью-Йорк к сестре Лизе, подрабатывает моделью и получает свою первую маленькую роль в фильме «Кроваво-красный» по протекции брата Эрика, тогда уже известного актёра. Спустя годы он не простит ей первенства и долго не сможет смириться со своим новым статусом — старшего брата голливудской звезды Джулии Робертс. А она выучит очень важный урок — мужчины не терпят соперничества и превосходства.
Этот урок повторится в её жизни не раз: отношения с актёрами Лайамом Нисоном и Диланом Макдермоттом не продлились и года, с коллегой по фильму «Коматозники» Кифером Сазерлендом она рассталась незадолго до свадьбы, мучительный брак с кантри-певцом Лайлом Ловеттом просуществовал два года.
К 30 годам она снялась в 20 фильмах, но к славе и признанию, которые пришли к ней после фильма «Красотка», уже примешивался лёгкий привкус разочарования. Публика прохладно отнеслась к её работам — она хотела видеть свою любимицу в комедиях.
Джулия сдаётся и снимается в «Свадьбе лучшего друга», фильм тут же становится хитом, а в её жизни появляется Бенджамин Брэтт. Она не уставала повторять, что счастлива, словно пыталась внушить это в первую очередь самой себе. Спустя два года Джулия поняла, что вновь ошиблась. Это читается между строк её интервью того времени: «Я не планирую ни детей, ни свадьбы. Кто знает, будут ли у меня вообще дети… Тот, кто постоянно строит планы на будущее, пропускает счастливые моменты настоящего».
«Я могу позволить себе роскошь жить так, как хочу»
Один из счастливых моментов в её жизни настал очень скоро — в 2001 году Джулия Робертс получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович». А Бенджамин Брэтт, не сумевший пережить триумф возлюбленной, вскоре получил
отставку.
После оглушительного успеха этого фильма ей нет равных в Голливуде: у неё самая обаятельная улыбка, самые высокие гонорары и огромная власть. Гонорары Робертс ни с кем не обсуждает, хотя и считает многомиллионные суммы, которые получают за роли она и её коллеги, «абсурдными и смехотворно высокими». А что касается власти, то для неё это не власть, а свобода: «Я могу позволить себе роскошь жить так, как хочу, могу посвящать много времени семье и друзьям и быть уверенной, что моя карьера от этого не пострадает».
Парадоксальная суперзвезда Голливуда
Биографы предпримут ещё не одну попытку разложить на слагаемые феномен Джулии Робертс. У неё парадоксальная внешность — не секс-бомба, не femme fatale. Она стесняется сниматься в эротических сценах и не стесняется разбивать чужие семьи. Она одинаково гармонично смотрится и в поношенных джинсах, и в вечерних нарядах. У неё всегда есть собственное мнение и нет собственного водителя… Она может не уступить режиссёру и всегда уступит оператору. Правда, только одному-единственному. Его зовут Дэнни Модер, он муж Джулии Робертс и отец её троих детей.
Джулия как ураган вторглась в его семейную жизнь, отбросив все сомнения и угрызения совести. Она инстинктивно чувствовала, нет, она точно знала, что этот мужчина сделает её счастливой. И оказалась права. «Мне не пришлось выбирать между успешной карьерой и семьёй. В моей жизни все события произошли вовремя, вышла замуж именно в тот момент, когда моя карьера достигла определённой отметки и позволяла мне прекрасно сочетать и то и другое», — сказала она в одном из интервью. С тех пор вся жизнь подчинена интересам семьи.
Мужчина её мечты
Она безгранично благодарна ему за детей. Ведь с появлением в её жизни Дэнни произошло чудо: актриса, в течение нескольких лет страдавшая редкой болезнью крови, которая проявляется в нарушении иммунитета и приводит к повышенной кровоточивости, смогла забеременеть и родить здоровых малышей. Она крайне редко говорит о муже, уважая его право на частную жизнь, никогда не комментирует слухи о разладе в семье, время от времени появляющиеся в прессе, и не отвечает на вопросы, если они кажутся ей бестактными.
За годы, что Джулия и Дэнни вместе, он ни разу не сопровождал её на официальные мероприятия, поэтому и нет их парадных фотографий: «Дэнни скромный и закрытый человек, ему не нравится быть на виду и читать про себя в газетах. Он не выбирал эту сомнительную славу».
Феномен Джулии Робертс какой-то мере удалось понять режиссёру фильма «Улыбка Моны Лизы» Майку Ньюэллу: «Она единственная в своем роде. Очень зрелая, умная, прекрасно понимающая, чего от неё ждёт публика. Она очень активна на этапе подготовки к съёмкам, много говорит, спорит, хочет всё знать. А потом уходит в себя. И когда появляется в кадре — образ готов. И если ты как режиссёр попытаешься что-то изменить или подкорректировать, то результат будет хуже. Остаётся только довериться её инстинкту и решениям». Это сказано не только об актрисе, но и о женщине.
Может показаться, что сегодня женщина в ней взяла верх над актрисой. Но это не так — у Джулии Робертс по-прежнему много предложений. Накануне её дня рождения в прокат вышла романтическая комедия «Билет в рай», в котором её партнёром стал Джорджа Клуни, с которым она блистала в трилогии о Дэнни Оушена, ироничном триллере «Признания опасного человека» и драме «Финансовый монстр». В новой совместной работе они сыграли не переваривающих друг друга экс-супругов, которые летят на сказочное Бали, чтобы помешать дочери выйти замуж. Все, кто уже посмотрел фильм, утверждают, это лучшая мелодрама года!
Кинофакт
Начало многолетней дружбы Робертс и Клуни положил фильм «Одиннадцать друзей Оушена». Клуни, который был на проекте ещё и продюсером, предложил актрисе прочитать сценарий, а памятуя о том, что Джулия получает за каждый свой фильм по 20 миллионов долларов, приложил к копии текста 20-долларовую купюру и записку: «Я слышал, ты получаешь двадцатку за фильм». После такой шутки Робертс попросту не могла отказаться, да и поработать вновь с режиссёром Стивеном Содербергом для неё было в радость, ведь именно благодаря его драме «Эрин Брокович» она получила первый в карьере «Оскар».