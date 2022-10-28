28 октября Джулии Робертс исполняется 55 лет! Она не любит, когда её ассоциируют с экранными героинями или ищут параллели в фильмах и её собственной судьбе. «Ты можешь практически слиться с образом, но домой будешь возвращаться одна», — как-то сказала она. И сегодня это очевидно: Джулия выстраивает жизнь по собственному сценарию.

Любовь спасёт мир!

В нём будут ещё и неожиданные повороты сюжета, и новые действующие лица, но… неизменный хеппи-энд. Как в романтических комедиях «Красотка» и «Ноттинг-Хилл», принесших ей славу и любовь зрителей во всем мире. Знаете, почему жанр романтической комедии будет жить вечно? «Потому что в нашем жестоком мире нам всем не хватает любви. Любви во всех её проявлениях», — очень точно заметила актриса в одном из интервью.

Джулия Робертс. kinopoisk.ru

В детстве она ощущала это особенно остро: родители разошлись, когда ей было 4 года, отношения с отчимом не сложились, старшие брат и сестра выбрали актёрскую карьеру и рано покинули родительский дом. «Я мечтала стать ветеринаром. Я думала, что животные выздоравливают, когда их гладишь и любишь. Но узнав, что мне в полном смысле слова придётся их резать, тут же передумала», — вспоминает актриса. Она не хотела делать больно тем, кого любит.

Брат не простил первенства в Голливуде

После окончания школы Джулия переезжает в Нью-Йорк к сестре Лизе, подрабатывает моделью и получает свою первую маленькую роль в фильме «Кроваво-красный» по протекции брата Эрика, тогда уже известного актёра. Спустя годы он не простит ей первенства и долго не сможет смириться со своим новым статусом — старшего брата голливудской звезды Джулии Робертс. А она выучит очень важный урок — мужчины не терпят соперничества и превосходства.

Джулия Робертс. kinopoisk.ru

Этот урок повторится в её жизни не раз: отношения с актёрами Лайамом Нисоном и Диланом Макдермоттом не продлились и года, с коллегой по фильму «Коматозники» Кифером Сазерлендом она рассталась незадолго до свадьбы, мучительный брак с кантри-певцом Лайлом Ловеттом просуществовал два года.

К 30 годам она снялась в 20 фильмах, но к славе и признанию, которые пришли к ней после фильма «Красотка», уже примешивался лёгкий привкус разочарования. Публика прохладно отнеслась к её работам — она хотела видеть свою любимицу в комедиях.

Джулия Робертс. kinopoisk.ru

Джулия сдаётся и снимается в «Свадьбе лучшего друга», фильм тут же становится хитом, а в её жизни появляется Бенджамин Брэтт. Она не уставала повторять, что счастлива, словно пыталась внушить это в первую очередь самой себе. Спустя два года Джулия поняла, что вновь ошиблась. Это читается между строк её интервью того времени: «Я не планирую ни детей, ни свадьбы. Кто знает, будут ли у меня вообще дети… Тот, кто постоянно строит планы на будущее, пропускает счастливые моменты настоящего».

«Я могу позволить себе роскошь жить так , как хочу»

Один из счастливых моментов в её жизни настал очень скоро — в 2001 году Джулия Робертс получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Эрин Брокович». А Бенджамин Брэтт, не сумевший пережить триумф возлюбленной, вскоре получил

отставку.

Джулия Робертс. kinopoisk.ru

После оглушительного успеха этого фильма ей нет равных в Голливуде: у неё самая обаятельная улыбка, самые высокие гонорары и огромная власть. Гонорары Робертс ни с кем не обсуждает, хотя и считает многомиллионные суммы, которые получают за роли она и её коллеги, «абсурдными и смехотворно высокими». А что касается власти, то для неё это не власть, а свобода: «Я могу позволить себе роскошь жить так, как хочу, могу посвящать много времени семье и друзьям и быть уверенной, что моя карьера от этого не пострадает».

Парадоксальная суперзвезда Голливуда

Биографы предпримут ещё не одну попытку разложить на слагаемые феномен Джулии Робертс. У неё парадоксальная внешность — не секс-бомба, не femme fatale. Она стесняется сниматься в эротических сценах и не стесняется разбивать чужие семьи. Она одинаково гармонично смотрится и в поношенных джинсах, и в вечерних нарядах. У неё всегда есть собственное мнение и нет собственного водителя… Она может не уступить режиссёру и всегда уступит оператору. Правда, только одному-единственному. Его зовут Дэнни Модер, он муж Джулии Робертс и отец её троих детей.

Джулия Робертс. IMDB.com

Джулия как ураган вторглась в его семейную жизнь, отбросив все сомнения и угрызения совести. Она инстинктивно чувствовала, нет, она точно знала, что этот мужчина сделает её счастливой. И оказалась права. «Мне не пришлось выбирать между успешной карьерой и семьёй. В моей жизни все события произошли вовремя, вышла замуж именно в тот момент, когда моя карьера достигла определённой отметки и позволяла мне прекрасно сочетать и то и другое», — сказала она в одном из интервью. С тех пор вся жизнь подчинена интересам семьи.

Мужчина её мечты

Она безгранично благодарна ему за детей. Ведь с появлением в её жизни Дэнни произошло чудо: актриса, в течение нескольких лет страдавшая редкой болезнью крови, которая проявляется в нарушении иммунитета и приводит к повышенной кровоточивости, смогла забеременеть и родить здоровых малышей. Она крайне редко говорит о муже, уважая его право на частную жизнь, никогда не комментирует слухи о разладе в семье, время от времени появляющиеся в прессе, и не отвечает на вопросы, если они кажутся ей бестактными.

За годы, что Джулия и Дэнни вместе, он ни разу не сопровождал её на официальные мероприятия, поэтому и нет их парадных фотографий: «Дэнни скромный и закрытый человек, ему не нравится быть на виду и читать про себя в газетах. Он не выбирал эту сомнительную славу».

Джулия Робертс. IMDB.com

Феномен Джулии Робертс какой-то мере удалось понять режиссёру фильма «Улыбка Моны Лизы» Майку Ньюэллу: «Она единственная в своем роде. Очень зрелая, умная, прекрасно понимающая, чего от неё ждёт публика. Она очень активна на этапе подготовки к съёмкам, много говорит, спорит, хочет всё знать. А потом уходит в себя. И когда появляется в кадре — образ готов. И если ты как режиссёр попытаешься что-то изменить или подкорректировать, то результат будет хуже. Остаётся только довериться её инстинкту и решениям». Это сказано не только об актрисе, но и о женщине.

Джулия Робертс. kinopoisk.ru

Может показаться, что сегодня женщина в ней взяла верх над актрисой. Но это не так — у Джулии Робертс по-прежнему много предложений. Накануне её дня рождения в прокат вышла романтическая комедия «Билет в рай», в котором её партнёром стал Джорджа Клуни, с которым она блистала в трилогии о Дэнни Оушена, ироничном триллере «Признания опасного человека» и драме «Финансовый монстр». В новой совместной работе они сыграли не переваривающих друг друга экс-супругов, которые летят на сказочное Бали, чтобы помешать дочери выйти замуж. Все, кто уже посмотрел фильм, утверждают, это лучшая мелодрама года!