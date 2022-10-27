Возвращение в «Ледниковый период» Дани Милохина подавалось устроителями шоу как главная приманка. Чаще всего в такие проекты идут, чтобы либо заявить о себе, либо напомнить. Ни того ни другого тиктокеру не требовалось — о нём и так все говорили. Но Илья Авербух решил, выражаясь современным языком, хайпануть на его имени и убедил Даню встать на коньки. Ставка сыграла — о «Ледниковом периоде» заговорили не только телезрители, но и молодая интернет-аудитория. Известный хореограф не мог и предположить, какой сюрприз приготовит ему звёздный участник во второй свой заход.

Искры на льду

В прошлом сезоне в паре с Даней выступала двукратная чемпионка мира в одиночном катании — фигуристка Евгения Медведева. Она вместе с тренерами помогала пареньку осваивать ледовую арену, ведь он первый раз в жизни встал на коньки. Примечательно, что Милохин выкладывался по полной — на тренировках и прокатах он продемонстрировал коллегам и зрителям свой спортивный талант, трудолюбие, упорство и небывалый артистизм. От передачи к передаче Даня превращался из неофита с дрожащими ногами в профессионала.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого телеканала.

Евгения сильно помогала партнёру освоиться на льду, а их чувственные номера вызывали восторг у зрителей и судей. Часто их выступления сопровождали поцелуйчики и обнимашки, отчего в СМИ стали курсировать слухи, что между участниками пробежала искра и они общаются вне проекта. Сами они это отрицали, но «дровишек в костёрчик» подбрасывать не забывали…

Снова вместе , снова рядом

Чтобы создать Дане максимально комфортные условия, Илья Авербух принял решение в новом сезоне поставить его снова в пару к Евгении Медведевой, хотя многие вернувшиеся в шоу знаменитости поменяли своих партнёров.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого телеканала.

Естественно, они сразу стали эпицентром внимания! В прошлом году пара не смогла победить, заняла лишь третье место, поэтому все решили, что Милохин вернулся за победой. Каждый новый выпуск шоу «Ледниковый период. Снова вместе» вызывал у зрителей и судей восторг, и фанатов этой пары становилось всё больше.

И тут случилось страшное! Когда в монтажной Первого канала готовили к показу третий выпуск программы, информационное пространство взорвала сенсация — Милохин покидает проект!

«Не могу идти против сердца»

Первая реакция зрителей — не может быть! Что случилось? Как? Почему? Неужели его мобилизовали? А может быть, он неудачно упал на тренировке и — не дай Бог! — разбил себе лоб или сломал что-то?

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого телеканала.

Нет и нет! Милохин принял решение покинуть шоу из-за… потери мотивации. Звезда TikTok пожаловался на усталость и улетел отдыхать с друзьями в Дубай. «Я должен признаться, что, к сожалению, покинул „Ледниковый период“, потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то исполнять его нет смысла. Надеюсь, вы меня поймёте! Люблю Женю Медведеву, люблю Авербуха, люблю всех участников, никого не хотел подводить. Но не могу идти против сердца», — заявил беглец в записанном видеоролике.

«Нас так в спорте не воспитывали»

Члены жюри и наставники «Ледникового периода» пребывают в шоке от эгоистичного поступка Милохина. Татьяна Тарасова заявила, что тем профессиональные спортсмены и отличаются от звезд, что у них высоко развита личная ответственность:. «Даня считает, что так можно поступать: бросать все на полпути. Мы же привыкли бегать до конца».

Авербух поддержал слова Тарасовой: «Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и за партнёра присутствовала всегда. У меня в голове этот поступок не укладывается, однако Даня его совершил».

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого телеканала.

Своё сердце Милохин поберёг, а вот своих коллег — нет. Евгения Медведева просто шокирована поступком парнёра. Звёзды уже отписались друг от друга в соцсетях. «Женя явно очень сильно расстроена и выбита таким поступком, потому что это было достаточно внезапно. Переживает, да, но уже рвётся в бой и хочет продолжать кататься в проекте», — цитирует Илью Авербуха издание «СтарХит».

Испугался жёсткой конкуренции?

Что его побудило сбежать, можно только догадываться. Возможно, он остался недоволен оценками, что выносили ему судьи. За два выпуска пара ни разу не получила 12 баллов, хотя добрых слов в свой адрес слышали немало.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого телеканала.

Наверное, блогер, привыкший к восторгам в свой адрес, не выдержал прессинга со стороны конкурентов — сейчас в проекте катаются настоящие «золотые коньки», а не новички, которых можно обыгрывать на одной ноге. Так или иначе, но Милохин подвёл и организаторов, и партнёршу, покинув проект на старте.

Михалков вынудил посмотреть в зеркало?

Не исключено, что Милохин впечатлился последним «Бесогоном» Никиты Михалкова, где знаменитый режиссёр в очередной раз посетовал на низкий уровень культуры. По мнению 77-летнего режиссера, в настоящее время основной проблемой общества является поощрение безграмотности. В качестве примера рассказал о случае, который произошёл на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2021 году, во время которого блогер внезапно для себя выяснил, что Сахалин находится в России.

«Даня Милохин не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. Это не вызывает ни изумления, ни возмущения: это как детская улыбка, как девочка описалась. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение», — не сдержался в сравнениях Никита Сергеевич.

«Ледниковый период». Пресс-служба Первого телеканала.

Никита «Бесогон» Михалков крайне возмущён снисходительным отношением россиян к подобным персонажам. «Я не имею ничего против Дани Милохина. Я говорю о поразительном снижении принципиального уровня критического взгляда на жизнь. Всё можно, всё позволено, никаких табу и ограничений», — сетовал артист, пеняя обществу на катастрофическое падение уровня образования.

Очевидно, Милохину рассказали об этом и вряд ли он смог пропустить это мимо ушей. Для яркого представителя поколения зумеров всего этого оказалось достаточно, чтобы бросит всех и вся и отправиться на отдых.