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После недовольства Маслякова ТНТ решил устроить «Концерты» вместо скандального клона КВН

Когда осенью прошлого года ТНТ представил юмористическое шоу «Игра», в рамках которого крутые комики в командах бьются за 30 миллионов рублей, стало понятно, что детище канала «Газпром-медиа» как две капли воды напоминает… легендарный КВН Первого канала.

Телешоу "Концерты".
Телешоу "Концерты".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

На сцене команды показывают миниатюры, даже составы практически кавээновские (и в жюри, и на сцене — сплошь знакомые лица, прошедшие школу мужества Клуба весёлых и находчивых). А в чём разница? Только в небывало крупном денежном призе? Создатели шоу всё опровергали: дескать, юмор у нас более острый да и при чём тут КВН, о котором как о Волан-де-Морте, было не принято даже упоминать, хотя без шуточек со сцены в адрес Александра Васильевича Маслякова
всё же не обошлось.

Телешоу &quot;Игра&quot;.
Телешоу «Игра».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Юмор действительно был смелый, за что программу часто критиковали. Много шума наделал поцелуй Дениса Дорохова, который играл невесту, с партнёром по команде, а потом шоу внезапно исчезло из эфира. Произошло это в разгар очередной волны коронавируса, поэтому отмену съёмок новых передач объяснили заботой о здоровье зрителей в зале. На самом деле, как поговаривали в кулуарах, обиженный «атакой клонов» Масляков имел по поводу «Игры» разговоры в самых высоких кабинетах и попросил принимающих решение людей обратить внимание на «наглый плагиат».

Телешоу &quot;Игра&quot;.
Телешоу «Игра».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Судебного иска не последовало, но, когда пандемия отступила, «Игра» в эфир не вернулась. Год спустя, нынешней осенью, отснятые программы всё же показали в эфире ТНТ, но под другим названием («Лучшие») и в перемонтированном варианте — без выставления оценок, слова членам жюри, просто как юмористические номера. Действительно, не пропадать же добру! Все старались, писали-играли… Да и в сценографию были вложены немалые средства…

Телешоу &quot;Игра&quot;.
Телешоу «Игра».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

А теперь стало известно, что менеджеры ТНТ всё-таки нашли способ, как с достоинством выкрутиться из сложной ситуации. В воскресном телеэфире появилось новое шоу «Концерты». В рамках этого проекта юмористические коллективы, хорошо знакомые по «Игре» («Камызяки», «Сборная Красноярска», «Союз», Женская сборная, «Юг», «Сборная России», «Астана», «Нулевые», «Наполеоны» и «Плюшки») будут выступать со специальными часовыми перформансами. Никаких судей или оценок — только юмор в чистом виде.

Телешоу &quot;Концерты&quot;.
Телешоу «Концерты».
Пресс-служба телеканала ТНТ.

А чтобы у Александра Маслякова не появилось ненужных ассоциаций, вместе с хохмачами на сцену будут подниматься и профессиональные певцы. Так в первой передаче с командой «Камызяки» выступил Анатолий Цой.

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