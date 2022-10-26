Когда за окном пасмурно, холодно и моросит мелкий дождик, особенно остро хочется тепла и яркого солнца. Воспоминания о жарком лете вам подарит второй сезон «Отпуска», комедийного хита ТНТ, который начнут показывать 31 октября. В продолжении комедии о том, с каким размахом россияне отдыхают на черноморском побережье, ожидается как возвращение старых героев, так и появление новых.

Северяне" возвращаются на юг

По сюжету «северяне» спустя год снова отправляются на юг, но на этот раз заселяются уже не в гостевой домик дяди Бори (Демис Карибидис). К тому же теперь отдыхать Беляевы будут в новом составе: Лариса отправляется в отпуск со своим новым ухажёром Толиком (Роман Курцын), а Сева (Павел Майков) пытается жить новой жизнью и покупает себе яхту.

Кадр из сериала «Отпуск». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Тем временем Боря, помимо отсутствия жильцов, пытается решить ещё кучу проблем: наладить отношения с внезапно появившимся экспрессивным родственником (Михаил Галустян) и устроить самую роскошную свадьбу в Геленджике. Но с этой задачей сложно справиться, когда у тебя в соперниках богач Таймураз (Арарат Кещян).

Кадр из сериала «Отпуск». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Продолжится и главная романтическая линия сериала: Саша (Кузьма Сапрыкин) и Люся (Валя Карнавал) после неловкого расставания наконец-то сближаются, но смогут ли их отношения перейти на новый уровень — одна из интриг нового сезона.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что у сериала будет продолжение. Мне кажется, что моя героиня стала взрослее, у неё появились более глобальные цели и мечты. И я сама стала увереннее как актриса, ведь это то, к чему лежит моя душа», — говорит знаменитая блогерша.

Словно с открытки

Новый сезон стал ещё более «открыточным» и трюковым: авторы проекта показывают русский юг таким, что на нём мгновенно хочется оказаться, и удерживают внимание зрителя невероятными экшен-сценами. В каждой серии зрителя ожидает визуальный аттракцион. Из числа экспериментов — попытка сжечь героя Галустяна, сбить понтонный пирс яхтой, прогулки актёров по воде, аки посуху, полёты вместе с Араратом Кещяном на вертолёте и много чего другого.

«Это будет событие сезона»

Одеяло юмора во втором сезоне на себя перетянет комедийный дуэт Демиса Карибидиса и Михаила Галустяна. Комики порадуют зрителей запредельной химией и искромётными диалогами, часть из которых придумали сами прямо во время съёмок.

Кадр из сериала «Отпуск». Пресс-служба телеканала ТНТ.

«Я появляюсь в новом сезоне в роли брата девушки Бори. Мой персонаж недавно вернулся из мест не столь отдалённых и пытается встать на правильный путь: его криминальный бэкграунд придаёт некой перчинки всей истории. Для меня это уже не первый совместный проект с Демисом. И наш с ним дуэт очень хорошо воспринимается зрителем. Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора. Зритель увидит мир юга ярким, сочным и солнечным. Я уверен, что этот сериал будет событием этого сезона!» — уверен Михаил Галустян.

Кадр из сериала «Отпуск». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Роман Курцын добавит сериалу экшена: актёр не обойдётся без фирменных трюков на экране. Кроме того, ожидаются и звёздные камео: во втором сезоне в роли самого себя появится дебютирующий в кино рэп-исполнитель Витя АК-47, который значительно повлияет на судьбу главных героев.