24 октября в эфире НТВ состоится премьера остросюжетной драмы «Тверская». В центре сюжета — майор МВД Иван Соболев, который ведёт двойную жизнь и находится по обе стороны закона. Главную роли в картине исполнили Иван Колесников, Лукерья Ильяшенко и Виталий Кищенко.

Майор МВД Иван Соболёв (Иван Колесников) приезжает в Москву и сразу оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги ещё не знают, что он — их новый шеф, а именно — начальник УГРО отделения «Тверская». До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву.

Кадр из сериала «Тверская». Пресс-служба телеканала НТВ.

Появление Соболева на столице нарушает привычную жизнь сотрудников. Он с первых минут вызывает неприятие подчинённых: они любят Бондарева (Александр Красовский), которому как раз и пророчили место начальника УГРО. Бондарев хоть и не очень умный и удачливый, зато прямой, смелый и честный опер. А начальник полиции Зацепин (Игорь Филиппов) вообще подозревает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Одним словом, отношения у Соболева и с отделом, и с начальством, и с блестящим адвокатом Луизой (Лукерья Ильяшенко) не складываются.

Кадр из сериала «Тверская». Пресс-служба телеканала НТВ.

«Этот человек приехал из глубинки в Москву с одной целью — отомстить за своих близких. Но в то же время именно здесь он находит любовь, друзей, меняется по отношению к людям. Для меня эта роль что-то новое. Парень, не подходящий под мою внешность и совершенно не моего характера и внутреннего мира. Совершеннейший антипод. Но есть у нас и схожесть — юмор. В остальном мы полностью отличаемся», — говорит Иван Колесников о своём герое.

Кадр из сериала «Тверская». Пресс-служба телеканала НТВ.

Да и сам Соболев по приезду в Москву начинает жить двойной жизнью. С одной стороны, он нормальный мужик, профессионал, наивный провинциал, любимец женщин, обладатель уникального нюха и метода сыскаря, может заметить непонятную для других деталь и с помощью неё раскрыть дело любой сложности. Но с другой — «работает» на бизнесмена Неретина (Виталий Кищенко) и в свободное от полицейской работы время сам совершает противоправные действия.

Кадр из сериала «Тверская». Пресс-служба телеканала НТВ.

Что скрывает Соболев и зачем ему работа по обе стороны закона? Что движет честным полицейским и оправдаются ли его мотивы, которые он преследует с самого начала истории?