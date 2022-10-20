20 сентября в онлайн-кинотеатре START состоится премьера одного из самых ожидаемых сериалов года — 8-серийной драмы Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать», сообщает пресс-служба видеосервиса. Пронзительная истории слепнущей героини, которая до наступления тотальной темноты пытается успеть в жизни как можно больше, уже успела получить восторженные отзывы кинокритиков по итогам фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи, а, а роль Лизы Ищенко назвали лучшей.

Наталия Мещанинова из тех российских авторов, каждый новый проект которой ожидаешь с плохо скрываемым нетерпением. Ведь она и талантливая сценаристка («Аритмия», «Шторм», «Война Анны»), и как самобытный режиссёр («Сердце мира», «Комбинат „Надежда“», «Пингвины моей мамы»). Её проекты умело передают дух времени и отличаются небанальнвми диалогами. После «Пингвинов моей мамы» Мещанинова вновь обращает внимание на мир подростков, но героем становится не мальчик, а девочка.

Сериал «Алиса не может ждать». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Алиса страдает от врождённого недуга — её зрение с годами становится только хуже, и через скоро она окончательно ослепнет. Мама девочки скрывает от неё последствия страшного диагноза и старается максимально уберечь от необходимости принять свою судьбу. Но пытливая девчонка вскрывает обман и решает прожить отведённое ей время по собственному сценарию.

Сериал «Алиса не может ждать». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Она бросает лицей, осваивает укулеле, «грызёт» китайский язык, но самое страшное — находит способ не только взять от жизни всё, но и заплатить за это чудовищную цену. Алиса заключает контракт с таинственным бизнесменом, который одаривает её дорогими подарками за возможность после наступления возраста согласия лишить её девственности…

Сериал «Алиса не может ждать». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Параллельно развивается линия её старшей сестры Юли — такой же заложницы своего положения. Она несчастна в браке с абьюзером, который изводит не просто каждый день, а каждый час. И пока Алиса не может ждать, Юлия будто бы выжидает подходящего повода, чтобы разорвать этот порочный круг.

Сериал «Алиса не может ждать». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Алиса не может ждать» только на первый взгляд кажется очередной историей о взрослении. Прежде всего, это исследование токсичных отношений, которые разрушают семью. Алису не радует предначертаность её судьбы, которую ей определяют близкие. Кто вообще сказал, что подросток что-то кому-то должен? Кто устанавливает многочисленные правила и ограничения? Грядущая слепота становится катализатором решительных действий девочки. Алиса не может ждать!

Сериал «Алиса не может ждать». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Наш проект, помимо очевидных смысловых слоев о хрупкости взросления и одиночестве, раскрывает очень важную ценность: каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться своей судьбой. И жить по своим правилам. Имеет право на вопрос: „А кто придумал эти правила?“ Ещё он про то, как важно говорить правду. Про то, как ложь отравляет человека и убивает доверие. И когда бы мы ни сделали этот проект, эти смыслы оказались бы очень важными, но сейчас, кажется, особенно», — рассказывает продюсер проекта Ирина Сосновая.

Факт В основу сериала легла реальная история, которую продюсеры Ирина Сосновая и Евгений Айвазян прочитали в статье психолога. В тексте героиня, узнав о скорой слепоте, решила стать дорогой содержанкой.

Главные роли в сериале исполнили Лиза Ищенко («Хороший человек», «Сама дура») и Анна Михалкова («Шторм», «Оторви и выбрось», «Ника»). Также в сериале играют Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Дмитрий Лысенков,

Павел Ворожцов и другие.