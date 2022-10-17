Спустя два года на Первый канал возвращается «Триггер» — психологическая драма про одарённого мозгоправа, который использует в работе эффектный, но спорный метод провокации. Максим Матвеев продолжает играть психолога Артёма Стрелецкого, который избавляет от любых ментальных проблем всего за пару-тройку сеансов, но не может разобраться с собственной личной жизнью.

Во втором сезоне зрителей ожидает новый поворот в истории Стрелецкого, который после «инцидента на крыше» оказывается наедине с собой, пытаясь пережить всю боль, полученную от близких. После неожиданного и шокирующего известия ему приходится вернуться в реальность, которая его совершенно не ждала и Артёму предстоит распутать сложное дело, где главным подозреваемым является он сам.

Кадр из сериала «Триггер 2». Пресс-служба Первого канала и «Среда»

Сестра Артема, не подозревая о причинах его конфликта с отцом, принимает сторону папы, и конфликтует с братом из-засобственного возлюбленного Матвея, который продолжаетработать помощником у Стрелецкого. В то же время бывшая жена Артема находится в глубоком кризисе после всплывшей истории её связи с отцом Артёма, которая разрушила ей жизнь. Это порождает бессознательную агрессию по отношению к своему сыну, и Даша боится сама себя.

Кадр из сериала «Триггер 2». Пресс-слежба Первого канала и «Среда».

Параллельно Артём возвращается к практике — об офисе в бизнес-центре приходится забыть, теперь герой живёт в теплушке на строительной площадке. В затяжные и долгие сессии с аналитиками Стрелецкий по-прежнему не верит, а предпочитает действовать радикально. Пациент страдает клаустрофобией? Тогда нужно запереть его в горящем сарае! По этому же принципу психолог лечит болезненную геронтофилию (инсценирует смерть пенсионера) и онемение (закрывает пациента в ящике и прикапывает землей). Самое удивительное, что всё это каким-то волшебным образом помогает. Моментально.

Кадр из сериала «Триггер 2». Пресс-служба Первого канала и «Среда»

А ещё рядом с Артёмом появляется девушка с суицидальными наклонностями (Лена Тронина из Happy End и «Идентификации»). Но может ли он доверять этим чувствам? Удастся ли Стрелецкому в непростой ситуации решить все проблемы с близкими и всё же простить отца?

Стрелецкий — персонаж точно не положительный, а «Триггер» можно ругать за неправдоподобность — настоящие психологи смотрят его как сказку. Но обычным зрителям лучше взглянуть на это с другой стороны. Возможно, сериал намеренно идеализирует профессию, которая до сих пор у широких масс вызывает подозрение, смешанное с презрением. Едва ли такой подход способен кардинально изменить мнение обывателей о психотерапевтах, но попытка ведь благородная как-никак. Да и потом, сериал-то вышел крайне любопытным.

Кадр из сериала «Триггер 2». Пресс-служба Первого канала и «Среда»

Кроме знакомых ранее героев зрители также увидят вэпизодических ролях Макара Запорожского, Артёма Осипова, Николая Шрайбера, Екатерину Варнаву, Зою Бербер, СветлануУстинову, Антона Хабарова, Андрея Мерзликина и многих других.