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Из тайги в пустыню: в новом сезоне героев «Игры на выживание» будут пытать жаждой и скорпионами

6 октября в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера продолжение сериала «Игра на выживание» (18+) о жестоком реалити-шоу. Первый сезон вышел в 2020 году и получил большое признание и зрителей, и критиков. Планировалось, что продолжение выйдет в конце сентября, но после трагедии в Ижевске, где преступник напал на школу и расстрелял учеников и преподавателей, было решено перенести показ.

Постер сериала "Игра на выживание".
Постер сериала "Игра на выживание".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Идея скрестить условное реалити-шоу в духе «Последнего героя» с триллером про людей в экстремальных обстоятельствах пусть и не новая, но в сериалах не столь заезженная, во многом поэтому, в 2020-м, в самый разгар пандемии ковида, «Игра на выживание» стала хитом. Насмотревшись «Голодных игр» в постапокалиптическом мире будущего, зрители захотели увидеть на экране обычных людей, которые оказались втянуты в жестокую игру, на кону которой огромный денежный приз, но главное — жизнь.

&quot;Игра на выживание&quot;.
«Игра на выживание».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

По мере развития событий участники шоу сталкиваются с жестокими испытаниями, встречая на своем пути бежавших зэков, людоедов, зомби, военных, смертельный вирус, заброшенные посёлки старателей… Кому-то удаётся выжить, но не всем. Героев объединяет одно: никто не знает, что из происходящего реально, а что подстроено неизвестными организаторами. И самое главное — зачем всё это? Некоторые игроки оказываются невероятным образом связаны с организаторами, через них за участниками следят и знают каждый их шаг наперёд.

&quot;Игра на выживание&quot;.
«Игра на выживание».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Один из главных тезисов «игры», задуманных организаторами, — «остаться человеком». Но возможно ли это в нечеловеческих условиях, когда бороться приходится уже не за миллион евро, а за собственную жизнь? Участники сталкиваются со сложным моральным выбором, но игра диктует свои правила: либо ты, либо тебя. Каждый герой переживает испытания по-своему: кто-то сходит с ума, кто-то беспощадно расправляется с товарищами, кто-то жертвует собой ради других.

&quot;Игра на выживание&quot;.
«Игра на выживание».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Второй сезон покажет продолжение истории Николая Субботы, к которому присоединятся родственники погибших участников первого сезона шоу. Отважным героям предстоит добраться до организаторов игры и восстановить справедливость…

&quot;Игра на выживание&quot;.
«Игра на выживание».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

В отличие от первого сезона действие будет разворачиваться не в глухой тайге, а в жаркой пустыне. Создатели проекта решили играть на контрасте и неожиданности, не повторяться и не делать того, чего ожидает от них зритель. Условия, в которых окажутся герои сериала, станут ещё тяжелее, а испытания более сложными.

&quot;Игра на выживание&quot;.
«Игра на выживание».
Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Главные роли исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин. Режиссёром второго сезона стал Карен Оганесян. Съёмки проходили в безлюдных и отдалённых от городов местах Узбекистана. Позже сериал будет доступен в эфире телеканала ТНТ.

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