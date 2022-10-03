29 сентября на видесервисах more. tv и Wink состоится премьера сериала Валерия Тодоровского «Надвое» (16+). Главной приманкой проекта, кроме громкого имени режиссёра, стало участие в нём двух звёзд современного российского кинематографа — Данилы Козловский («Чернобыль», «Карамора») и Александра Петрова («Лёд», «Текст»), ранее не встречавшихся в кадре.

Два работника консалтинговой фирмы — весёлый холостяк Саша (Петров) и серьёзный и немного застенчивый женатый Костя (Козловский) — отправляются в командировку из Москвы в Санкт-Петербург. Но всё идёт не по плану: друзей забывает встретить представительница банка Ира (Ирина Старшенбаум), а запланированная деловая встреча срывается, так как директор банка в бегах и на него завели уголовное дело.

Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv

В результате, Саша отправляется развлекаться со случайными интернет-знакомыми, а Костя неожиданно оказывается в компании Ирины… На следующий день в поезде на Москву Саша знакомится с виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина) и эти встречи полностью меняют жизни главных героев.

Создатели не вываливают на зрителей сразу всё досье на персонажей, а рисует их небольшими мазками, деталями, разговорами, поступками.

Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv

«Это лавстори двух героев и двух девушек, которые на протяжении фильма проживают свои жизни. Картина про любовь, которая, как известно, сильный провокатор, и про испытание дружбы, и про глобальные ценности», — говорит Валерий Тодоровский.

Новость об участи Козловского и Петрова в одном проекте наделала много шума — кто-то даже сравнил этот тандем с каноническим дуэтом Роберта Де Ниро и Аль Пачино в «Схватке». Как утверждает режиссёр, именно под этих актёров писался сценарий.

Кадр из сериала «Надвое». Пресс-служба онлайн-кинотеатра more. tv

«Во-первых, и Александр, и Данила наиболее точно попадают в характеры героев. Во-вторых, они большие звёзды, а ими, по-моему убеждению, случайно не становятся. Они очень крутые артисты и очень большие личности, и это чувствуется на экране», — объясняет Тодоровский выбор актеров на главные роли.