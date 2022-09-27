28 сентября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера многосерийной исторической драмы «Союз спасения. Время гнева». Она представляет собой значительно расширенную версию фильма «Союз спасения», ставшего хитом 2019 года. В новом сериале даётся развернутая панорама событий как до, так и после времени действия фильма.

Бессмысленный и беспощадный

Ещё с советских времён Декабрьского восстания 1825 года окутано романтическим ореолом. Несмотря на то, что ряд историки давно подвергали вождей этого бунта острой критике, а сам бунт занесли в перечень бессмысленных и беспощадных, интерес к главным идеологам не ослаб.

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

Историческая драма о судьбе молодых декабристов «Союз спасения», вышедшая в 2019 году, наделала много шума. Зрители разделились на тех, кто был очарован масштабом и красотой съёмки, и тех, кто обвинил фильм в конъюнктурности и завуалированном призыве «не раскачивать лодку». Но фильм был честен со зрителями — бескровных переворотов не бывает, и даже самые благородные и высокие порывы способны привести к резне. А напрашивающиеся параллели с сегодняшним днём всегда будут неотъемлемой особенностью исторических фильмов, так или иначе затрагивающих тему политики. Селяви.

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

Тема бунта прозападно настроенной элиты против патриархальной российской власти с годами становилась только острее и актуальнее. Так что расширенный до сериала, дополненный и местами переписанный с нуля «Союз спасения», претендующий на исчерпывающее объяснение причин происшедшей почти 200 лет назад драмы, подоспел очень вовремя. Особенно в свете последних событий.

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

Одновременно и приквел, и сиквел

«Союз спасения. Время гнева» — история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из европейского похода русской армии, желают решительно изменить порядок жизни в стране.

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

«В фильм «Союз спасения» мы при всём желании не могли вложить всю историю декабризма, — объясняет причины съёмок нового сериала гендиректор Первого канала Константин Эрнст. — А она достойна того, чтобы её рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз спасения. Время гнева». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает всё связанное с восстанием 1825 года. Это одновременно приквел и сиквел «Союза спасения».

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

Продюсеры особо подчёркивают, что это не оставшийся после монтажа материал, а отдельное художественное высказывание — авторам сериала Никите Высоцкому и Илье Лебедеву пришлось даже доснимать некоторые эпизоды, хотя, конечно, в фильме много материала Андрея Кравчука.

Актёрская сборная России

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

Сохранив костяк старых героев, блестяще сыгранных Александром Домогаровым, Павлом Прилучным, Антоном Шагиным, Иваном Янковским, Иваном Колесниковым, Леонидом Бичевиным, Максимом Матвеевым, Юрием Чурсиным, Дмитрием Лысенковым, Павлом Баршаком, авторы добавили новые сюжетные линии и действующих лиц.

Среди них, например, Сергей Безруков в роли неподкупного генерал-фельдмаршала Петра Волконского, ставшего жертвой дворцовых интриг. Или Роман Мадянов и Максим Аверин, сыгравшие вечных оппонентов Алексея Аракчеева и Михаила Сперанского.

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино». Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

Создатели сериала стремились к максимальной исторической достоверности драмы. Художники по костюмам воссоздали наряды эпохи Александра I, а география съёмок соответствовала масштабу замысла — Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тверь, Псков, Подмосковье.

Кадр из фильма «Союз спасения. Время гнева». Пресс-служба «Дирекция кино».

Не обошлось и без компьютерной графики — что позволило воссоздать на экране Санкт-Петербург времён декабристов максимально близко к сохранившимся документам.