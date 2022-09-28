Нынешний телесезон проходит под эгидой проектов-клонов. Не успел НТВ выпустить «Шоу Аватар», как Первый канал ответил «Фантастикой». На «России» Андрей Малахов собрал за столом голосистых, но нераскрученных певцов, чтобы исполнить «Песни от всей души», а ему в контру «Первый» презентует вокальное шоу «Поём на кухне всей страной». Кулинарных тревел-шоу, похожих друг на друга, как сиамские близнецы, тоже немало. 9 сентября зрителей ждёт ещё один клон — шоу «Маска. Танцы» (16+).

Но не подумайте ничего дурного! СТС не пустился во все тяжкие, позаимствовав идею у конкурентов — НТВ и ТНТ. Всё абсолютно законно — производством программы занимается та же самая компаний «Вайт Медиа» и звёздный продюсер Юлия Сумачева, а значит это что-то вроде танцевального спин-оффа знаменитого музыкального шоу. В основе, конечно, же лицензия. Формат The Masked Dancer придумали в США. Премьерный выпуск появился на канале FOX в декабре 2020 года, сейчас идёт второй сезон.

The Masked Dancer Fox TV.

В новом проекте канала СТС выступят 14 звёздных участников, а четыре члена жюри с помощью подсказок попытаются угадать, кто скрывается за маской. За одним судейским столом окажутся шоумен Сергей Светлаков, хореограф Егор Дружинин, певица Клава Кока и Тимур Родригез, который перешёл в танцевальную версию из музыкальной. Он, кстати, был самым проникновенным членом жюри «Маски» и угадал наибольшее количество звёзд, скрывавшихся под ростовыми фигурами. Кто станет пятым членом жюри и ведущим, телезрители узнают во время эфира. Зрители уже гадают — неужели это будет Филипп Киркоров?

«Маска. Танцы». Пресс-служба телеканала СТС.

По правилам все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание, один из которых раскрывает свою личность и покидает проект. Художники проекта поставили перед собой сложнейшую задачу: сделать яркие объёмные костюмы, в которых можно дышать, легко двигаться и выполнять хореографические движения и акробатические трюки.

Очевидно, формат нового шоу будет требовать от участников хорошей физической подготовки, ведь им придётся активно двигаться на сцене во время выступлений, а их движения будут скованы костюмами тюльпана или воздушной ваты. Возможно, это снизит требовательность к вокальным данным участников и мы увидим на сцене много участников из мира спорта или блогеров, которых так любит приглашать в свои проекты канал СТС.