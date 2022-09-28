В воскресенье, 2 октября, в эфире Первого канала состоится премьера программы «Жизнь своих». Она заменит передачу Жанны Бадоевой «Жизнь других», которая прекратила выходить в эфир после начала военной спецоперации. Хоть комментариев от Первого канала и не последовало, многие решили, что украинка по идеологическим соображениям перестала сотрудничать с российским телеканалом, хотя уже долгое время живёт в Италии.

В отличие от программы «Жизнь других», которая рассказывала о быте и нравах жителей заморских стран, «Жизнь своих» — это передача о нашей стране и о людях, которые в ней живут. Как заявляет пресс-служба Первого канала, в программе будет рассказано и показано то, чего вы не найдёте ни в одном путеводителе. Россия — это 145 миллионов человек. Кто эти люди, как они живут, что едят, как воспитывают детей, чем гордятся и о чём думают? Ведущий программы Евгений Кривцов побывает в разных уголках России, чтобы найти ответы и на эти вопросы, и не только.

Евгений Кривцов:

«Мы хотим показать не местные красоты, а то, как живет обычный человек, и почему ему хорошо и интересно именно в своём регионе, чем он занимается и чем дышит. Это искренние истории и неприкрашенный быт. Зрители увидят истории про охотников, дрифтеров, каюров и других людей необычных профессий, любящих своё дело и родные места. Нашей задачей и было показать их жизнь без прикрас, но увлекательно и с любовью к разным уголкам России».

«Жизнь своих». Пресс-служба Первого канала.

Напомним, первый выпуск программы «Жизнь других» вышел 17 февраля 2019 года и сразу завоевал любовь зрителей. Отличительная особенность проекта заключается в том, что он рассказывал не о достопримечательностях, как это часто бывает в подобных передачах, а, а о жизни и быте аборигенов.

«Жизнь других». Пресс-служба Первого канала.

«Мне всегда была интересна иностранная жизнь изнутри: какая еда у местных на столе, много ли они платят за свет и воду каждый месяц, какая у них медицина, как живут пожилые люди. Бытовая ерунда, цепляющая любого человека. Наверное, поэтому программа получила хороший зрительский отклик. Для меня „Жизнь других“ — более зрелая программа, чем „Орёл и решка“. Я сама для себя открываю массу нового и расстаюсь со многими стереотипами», — рассказывала в интервью Бадоева.