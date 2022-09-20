Кажется, российское телевидения окончательно возвращется к своему обычному «довоенному» ритму жизни. С 26 сентября в дневном эфире телеканала «Россия 1» зрителей ждёт встреча с Андреем Малаховым. Забудьте о полоскании грязного белья звёзд и жареных темах! Как заявляет пресс-служба канала, зрителей ждут встречи, которые тронут сердце, и герои, которые откроют душу.

Своё новое шоу Андрей Малахов планировал запустить ещё весной. Предполагалось, что оно заменит собой «Прямой эфир» и формат передачи будет принципиально иным. Якобы вместо полоскания грязного белья и перемывания костей звёздами в студии будет вестись откровенный разговор на темы, которые касаются всей страны. Зрители должны были получить возможность влиять на ход программы своими звонками, которые могли в корне менять тональность беседы в студии. Но началась военная спецоперация, практически всё эфирное время заняли Соловьёв, Куликов, Скабеева и Попов. Ток-шоу и на Первом, и на «России 1» были поставлены на паузу.

Андрей Малахов. Пресс-служба телеканала «Россия 1».

С началом нового телесезона многие социальные и равлекательные проекты стали возвращаться в телеэфир. С 26 сентября, с понедельника по пятницу, на второй кнопке будет выходить программа «Малахов». Всё, чем живёт большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни — обо всём этом откровенно и от души расскажут гости новой программы телеведущего.



Получается, что зрители смогут видеть Андрея семь дней в неделю! Напомним, на «России 1» в субботу выходит его развлекательная программа «Привет, Андрей!», в воскресенье — «Песни от всей души». Душевные, семейные, песенные передачи с историями про настоящих людей и музыкантов из народа — без криков, скандалов и страстей напоказ.

Именное шоу — это высшее признание заслуг на ТВ, что-то вроде маршальских звёзд на погонах у военных. Их единицы — «Познер», «Рогов», «Вечерний Ургант»… Теперь такой чести удостоился и Андрей Николаевич, который в январе отметил 50-летний юбилей. Забудьте о «Прямом эфире» с его скандальными сюжетами и героями, которым место в психушке, а не в эфире федерального канала.



Напомним, громкий побег Малахова с Первого канала на «Россию 1» в 2017 году многим представлялся чуть ли не творческим поиском, избавлением от диктата Константина Эрнста и редакторов, который якобы не дают ведущему свободу в выборе тем и героев. О том, что Андрей стал продюсером своей программы и главным выгодополучателем, упоминалось тихо и вскользь. А вот имя и фамилия нового ведущего вышли в названии на первый план, чего не удостаивались ни Михаил Зеленский, ни Борис Корчевников.

Андрей Малахов. Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Переход на государственный канал вроде бы подразумевал смену и ориентиров. Ведь в нашем обществе масса проблем, которые требуют публичного обсуждения — бедность, семейное насилие, бюрократия чиновников, произвол полиции… Редакторы «Прямого эфира" — «ангелы ада» как их называют в тусовке — могли легко найти темы, мониторя центральные и региональные СМИ. Но Малахов ещё глубже погряз в желтизне, а зрители были обречены смотреть очередные спектакли с участием вышедших в тираж певцов и светских львиц. Многие истории, которые давались в эфире за драму, на деле оказались выдумками от начала до конца!

Андрей Малахов. Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Изменение общественно-политической стуации в стране и мире, а возможно, и внутренняя работа над собой, сподвигли Малахова на смену творческих ориентиров. В одном из интервью накануне юбилея он признавался, что есть темы, на которые он никогда не будет снимать программы. «Например, история с Анастасией Заворотнюк: я не буду устраивать шоу без героя или хотя бы без его близких людей. Для меня это реальный треш. Возможно, в 20 лет я смотрел бы на это по-другому, но сейчас репутация для меня важнее, чем рейтинги на один вечер», — говорил Андрей.

Андрей Малахов. Пресс-служба телеканала «Россия 1».

Возможно, поэтому авторское шоу он решил сделать чинным и благородным. В передаче планируется рассказывать об успехах и проблемах обычных людей, которым постараются помочь. Изменились даже требования к массовке в студии: теперь туда не станут набирать всех подряд. Стало известно, что для «Малахова» требуются особые зрители. Такие, которые могут не только хлопать в ладоши по команде режиссёра, но и красиво формулировать свои мысли. Хочется надеяться, что фирменная фраза Андрея Малахова: «Берегите себя и своих близких» — останется в финале и его новой программы.