Невозможно говорить о нём в прошедшем времени. Сергей Бодров-младший стал символом эпохи 90-х, и это не напыщенные, громкие слова, а правда жизни. Для миллионов людей остался навсегда «Данилой Багровым» или просто «Братом». О его ролях в кино и о самом Сергее Бодрове до сих пор говорят и спорят: слишком неординарной личность он был. Слишком короткую и яркую жизнь прожил. 20 лет назад, 20 сентября 2002 года, вся страна, ужаснувшись новости о сходе лавины в Кармадонском ущелье, где работала съёмочная группа Бодрова-младшего, ждала только одного слова: «Жив!» Увы, оно не прозвучало…

Его университеты

7 декабря 1971 года в Москве, в семье сценариста и режиссёра Сергея Бодрова родился сын Серёжа. Когда мальчику было шесть лет, Бодров-старший ушёл из семьи, отправился в США. Вернулся, когда тому едва исполнилось четырнадцать. Уже будучи взрослым, Бодров-младший написал эссе «Восемь событий, которые оказали на меня влияние, или Как я вырос хорошим человеком». В нём он отметил: «…все эти события произошли в первые шестнадцать лет моей жизни. Честно говоря, после этого меня ничего особенно не взволновало». Получается, отец пропустил самую важную часть жизни сына. Но это не помешало им оставаться близкими людьми. И конечно, именно с лёгкой руки папы Сергей попал в кино. Правда, не сразу и не просто.

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

В университете, куда Сергей поступил изучать историю искусств, вопросы о том, а не родственник ли он того самого режиссёра, быстро иссякли. Компанейский Бодров был интересен сам по себе. В одни из каникул он отправился в Италию изучать архитектуру. Но денег у родителей просить не стал — устроился спасателем на пляж. Несколько лет посвятил работе над диссертацией «Архитектура в венецианской живописи Возрождения». «Тем, что написал диссертацию, я горжусь больше, чем любой из своих ролей», — сказал он как-то.

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

Историк с актёрской душой

Окончив аспирантуру, Сергей Бодров долго искал свой путь: работал школьным учителем, кондитером на фабрике «Ударница», журналистом, но найти себя не получалось. В 1996-м он напросился к отцу в киноэкспедицию на съёмки фильма «Кавказский пленник» и совершенно неожиданно получил от судьбы подарок — главную роль.

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

Мысль попробовать сына на роль солдата Вани Жилина была для режиссёра как откровение. Отец объяснил: не надо ничего играть. Надо быть самим собой. Зритель был потрясён тем, что увидел на экране: живые эмоции, искренность и ни тени фальши. За неё Бодров-младший получил на двоих с Олегом Меньшиковым, с которым вместе снимались, приз на фестивале «Кинотавр». Забавно, что, когда Сергею была присуждена кинопремия «Ника», он вышел на сцену в пиджаке, выигранном у Меньшикова в кости. «Мой пиджак забрал отец, — со смехом будет объяснять он потом, — и мне пришлось идти в этом». После этого последовал шквал газетных публикаций, где писали, что Сергей Бодров-младший — выдающийся актёр.

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

А через год «выстрелил» «Брат», и пресса закрепила за Сергеем образ русского Робина Гуда, героя-одиночки, жаждущего справедливости. На Бодрова обрушилась оглушительная слава. Сергея назвали выразителем настроений молодёжи того времени и в одночасье отождествили с его героем, Данилой Багровым. Поклонницы караулили Сергея на улицах и у дверей подъезда, а ещё забрасывали письмами, «опечатанными» помадными поцелуями. «Я видел 30-тысячные толпы поклонников, кидавшихся на машину, где сидел Серёжа, — вспоминал его отец. — Мне было страшно за него…»

Проба пера

В 1996 году Бодров-младший пришёл в журналистику: сначала в «Намедни», затем в программу «Взгляд», где стал соведущим Александра Любимова. К сыну известного режиссёра, молодой кинозвезде, этакому интеллигенту с беспечной улыбкой и в очках поначалу отнеслись настороженно. «Мы выступали за профессиональное телевидение и очень опасались появления непрофессионала в кадре, — рассказывал журналист Алексей Косульников. — Мы считали, что ведущий телепередачи — это такая профессия, которой нужно учиться, иметь соответствующие навыки.

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

Идея принадлежала Сергею Кушнерёву (продюсер, главный редактор телекомпании „ВИД“. — Прим. ред.), который понимал всё это не хуже нас — но он был готов рискнуть». Постепенно Бодров влился в коллектив. Он проработал там до 1999 года и ушёл из передачи «с ощущением хорошей школы». А в 2001-м стал ведущим реалити-шоу «Последний герой», которое имело огромный успех. Однако не телевидение было целью Сергея. Ему хотелось жить в том, отцовском мире. Да и куда денешься с такими-то генами?

Ангел-хранитель

Бодров хотел снимать своё кино: «У меня нет особенной любви к собственному изображению на экране. Не заводит это меня — что поделаешь…» Режиссёрским дебютом Сергея стала картина «Сёстры». Режиссёр из него вышел строгий. Играющая младшую сестру Катя Горина на съёмках стала обращаться к Бодрову на «ты». Но он панибратства не потерпел и сразу строго сказал, что, пока он начальник, она должна обращаться к нему соответствующе.

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

Именно Сергей открыл миру кино, пожалуй, самую яркую актрису современного кинематографа, Оксану Акиньшину. «Серёжа мне очень часто снится. Его нет на свете уже много лет, но в моих снах он живой, молодой… Приходит, садится рядом, и я могу ему задать вопрос, а он мне ответит. Как будто слова его персонажа в „Сёстрах“ были обращены не к моей героине — ко мне самой: „Тебя тут никакая тварь не обижает? Ну если обижает — ты мне скажи!“ И вот когда в моей жизни возникают проблемы и начинаются неприятности, я точно знаю: Серёжа в самое ближайшее время непременно приснится, и потом всё устроится самым лучшим образом. Он мой ангел-хранитель. Увижу его, и на душе становится спокойно. Он мой надёжный незримый тыл…», — вспоминает актриса.

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

Бодров-младший снялся в одиннадцати фильмах, среди которых сиквел «Брата», «Стрингер», «Восток-Запад», «Давай сделаем это по-быстрому», «Война», «Медвежий поцелуй». Вроде не так уж и много картин, но его популярность была огромной. Правда, ею он не злоупотреблял: редко давал интервью, не любил фотографироваться, не «продавал» своё лицо в рекламе, не снимался с семьей на обложках глянцевых журналов. Более того, на пике популярности решил отказаться от актёрства и занялся режиссурой. На волне вдохновения после «Сестёр» Сергей почти сразу же принялся за свой второй фильм с рабочим названием «Связной». Снимать картину он отправился на Кавказ…

Кавказский пленник

Надо сказать, Кавказ сыграл мистическую роль в жизни Бодрова. Ещё снимаясь в «Кавказском пленнике», он влюбился в эти горы. На Кавказе же проходили съёмки балабановской «Войны». И вот в 2002 году Бодров привёз в Северную Осетию съёмочную группу «Связного», которая 20 сентября оказалась погребена в Кармадонском ущелье сошедшим ледником Колка. Среди пропавших без вести по сей день значится и Сергей Бодров-младший…

Сергей Бодров. kinopoisk.ru

…Сергея нет уже 20 лет. За это время подросли его дети: дочери Оле 24 года, сыну Саше — 20. Жена Светлана по-прежнему одна и не общается с журналистами. Открытая им в «Сёстрах» Оксана Акиньшина стала настоящей звездой российского кино. В общем, мир продолжает жить без него? — как когда-то давно и предсказал Бодров: «Ты становишься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. Мир продолжает жить и без тебя. Понимать это больно. Но важно…»