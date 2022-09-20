Его университеты
7 декабря 1971 года в Москве, в семье сценариста и режиссёра Сергея Бодрова родился сын Серёжа. Когда мальчику было шесть лет, Бодров-старший ушёл из семьи, отправился в США. Вернулся, когда тому едва исполнилось четырнадцать. Уже будучи взрослым, Бодров-младший написал эссе «Восемь событий, которые оказали на меня влияние, или Как я вырос хорошим человеком». В нём он отметил: «…все эти события произошли в первые шестнадцать лет моей жизни. Честно говоря, после этого меня ничего особенно не взволновало». Получается, отец пропустил самую важную часть жизни сына. Но это не помешало им оставаться близкими людьми. И конечно, именно с лёгкой руки папы Сергей попал в кино. Правда, не сразу и не просто.
В университете, куда Сергей поступил изучать историю искусств, вопросы о том, а не родственник ли он того самого режиссёра, быстро иссякли. Компанейский Бодров был интересен сам по себе. В одни из каникул он отправился в Италию изучать архитектуру. Но денег у родителей просить не стал — устроился спасателем на пляж. Несколько лет посвятил работе над диссертацией «Архитектура в венецианской живописи Возрождения». «Тем, что написал диссертацию, я горжусь больше, чем любой из своих ролей», — сказал он как-то.
Историк с актёрской душой
Окончив аспирантуру, Сергей Бодров долго искал свой путь: работал школьным учителем, кондитером на фабрике «Ударница», журналистом, но найти себя не получалось. В 1996-м он напросился к отцу в киноэкспедицию на съёмки фильма «Кавказский пленник» и совершенно неожиданно получил от судьбы подарок — главную роль.
Мысль попробовать сына на роль солдата Вани Жилина была для режиссёра как откровение. Отец объяснил: не надо ничего играть. Надо быть самим собой. Зритель был потрясён тем, что увидел на экране: живые эмоции, искренность и ни тени фальши. За неё Бодров-младший получил на двоих с Олегом Меньшиковым, с которым вместе снимались, приз на фестивале «Кинотавр». Забавно, что, когда Сергею была присуждена кинопремия «Ника», он вышел на сцену в пиджаке, выигранном у Меньшикова в кости. «Мой пиджак забрал отец, — со смехом будет объяснять он потом, — и мне пришлось идти в этом». После этого последовал шквал газетных публикаций, где писали, что Сергей Бодров-младший — выдающийся актёр.
А через год «выстрелил» «Брат», и пресса закрепила за Сергеем образ русского Робина Гуда, героя-одиночки, жаждущего справедливости. На Бодрова обрушилась оглушительная слава. Сергея назвали выразителем настроений молодёжи того времени и в одночасье отождествили с его героем, Данилой Багровым. Поклонницы караулили Сергея на улицах и у дверей подъезда, а ещё забрасывали письмами, «опечатанными» помадными поцелуями. «Я видел 30-тысячные толпы поклонников, кидавшихся на машину, где сидел Серёжа, — вспоминал его отец. — Мне было страшно за него…»
Проба пера
В 1996 году Бодров-младший пришёл в журналистику: сначала в «Намедни», затем в программу «Взгляд», где стал соведущим Александра Любимова. К сыну известного режиссёра, молодой кинозвезде, этакому интеллигенту с беспечной улыбкой и в очках поначалу отнеслись настороженно. «Мы выступали за профессиональное телевидение и очень опасались появления непрофессионала в кадре, — рассказывал журналист Алексей Косульников. — Мы считали, что ведущий телепередачи — это такая профессия, которой нужно учиться, иметь соответствующие навыки.
Идея принадлежала Сергею Кушнерёву (продюсер, главный редактор телекомпании „ВИД“. — Прим. ред.), который понимал всё это не хуже нас — но он был готов рискнуть». Постепенно Бодров влился в коллектив. Он проработал там до 1999 года и ушёл из передачи «с ощущением хорошей школы». А в 2001-м стал ведущим реалити-шоу «Последний герой», которое имело огромный успех. Однако не телевидение было целью Сергея. Ему хотелось жить в том, отцовском мире. Да и куда денешься с такими-то генами?
Ангел-хранитель
Бодров хотел снимать своё кино: «У меня нет особенной любви к собственному изображению на экране. Не заводит это меня — что поделаешь…» Режиссёрским дебютом Сергея стала картина «Сёстры». Режиссёр из него вышел строгий. Играющая младшую сестру Катя Горина на съёмках стала обращаться к Бодрову на «ты». Но он панибратства не потерпел и сразу строго сказал, что, пока он начальник, она должна обращаться к нему соответствующе.
Именно Сергей открыл миру кино, пожалуй, самую яркую актрису современного кинематографа, Оксану Акиньшину. «Серёжа мне очень часто снится. Его нет на свете уже много лет, но в моих снах он живой, молодой… Приходит, садится рядом, и я могу ему задать вопрос, а он мне ответит. Как будто слова его персонажа в „Сёстрах“ были обращены не к моей героине — ко мне самой: „Тебя тут никакая тварь не обижает? Ну если обижает — ты мне скажи!“ И вот когда в моей жизни возникают проблемы и начинаются неприятности, я точно знаю: Серёжа в самое ближайшее время непременно приснится, и потом всё устроится самым лучшим образом. Он мой ангел-хранитель. Увижу его, и на душе становится спокойно. Он мой надёжный незримый тыл…», — вспоминает актриса.
Бодров-младший снялся в одиннадцати фильмах, среди которых сиквел «Брата», «Стрингер», «Восток-Запад», «Давай сделаем это по-быстрому», «Война», «Медвежий поцелуй». Вроде не так уж и много картин, но его популярность была огромной. Правда, ею он не злоупотреблял: редко давал интервью, не любил фотографироваться, не «продавал» своё лицо в рекламе, не снимался с семьей на обложках глянцевых журналов. Более того, на пике популярности решил отказаться от актёрства и занялся режиссурой. На волне вдохновения после «Сестёр» Сергей почти сразу же принялся за свой второй фильм с рабочим названием «Связной». Снимать картину он отправился на Кавказ…
Кавказский пленник
Надо сказать, Кавказ сыграл мистическую роль в жизни Бодрова. Ещё снимаясь в «Кавказском пленнике», он влюбился в эти горы. На Кавказе же проходили съёмки балабановской «Войны». И вот в 2002 году Бодров привёз в Северную Осетию съёмочную группу «Связного», которая 20 сентября оказалась погребена в Кармадонском ущелье сошедшим ледником Колка. Среди пропавших без вести по сей день значится и Сергей Бодров-младший…
…Сергея нет уже 20 лет. За это время подросли его дети: дочери Оле 24 года, сыну Саше — 20. Жена Светлана по-прежнему одна и не общается с журналистами. Открытая им в «Сёстрах» Оксана Акиньшина стала настоящей звездой российского кино. В общем, мир продолжает жить без него? — как когда-то давно и предсказал Бодров: «Ты становишься на углу оживленной улицы и представляешь, что тебя здесь нет. Вернее, тебя нет вообще. Пешеходы идут, сигналят машины, открываются двери магазинов, сменяются пассажиры на остановке. Мир продолжает жить и без тебя. Понимать это больно. Но важно…»
Спустя годы эхо кармадонской трагедии стало затихать, и вдруг выяснилось: несмотря на сотни интервью и статей, о Сергее известно чрезвычайно мало. Он никого не впускал в свой ближний круг. Долгие годы живя с ярлыком «брата», смог оградить от посторонних свой маленький мир.