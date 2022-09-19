Помните феерический мини-сериал «Пьяная фирма» с Михаилом Ефремовыи и Иваном Макаревичем? В драмеди «Капельник» (16+), которое начнут показывать на ТНТ с 19 сентября, похожая концепция: интерн тайно промышляет тем, что ставит целительные капельницы гражданам, злоупотребляющим запрещёнными веществами. Автор идеи стала Ида Галич, которая, надо думать, с изнанкой шоу-бизнеса не понаслышке знакома.

«Капельник» — дерзкая история с хорошей порцией циничного юмора и жёстким вскрыванием социальных нарывов. Режиссёр Илья Аксёнов («Родные», «Мир! Дружба! Жвачка!») умело выстроил баланс между комедией и драмой.

Главный герой — врач-интерн Иван (Денис Прытков) с опытом зависимости и личной трагедией в биографии — его девушка умерла от передоза, а мама тяжело больна. Чтобы заработать денег на операцию, парень нелегально ставит капельницы богатым и знаменитым, которые переусердствовали с веществами разной степени тяжести.

Кадр из сериала «Капельник». Пресс-служба телеканала ТНТ.

В списке его клиентов — продюсеры TikTok-хаусов, родственники высокопоставленных чиновников, светские персонажи. В бизнес Ваню втянул ушлый врач больницы (Сергей Лавыгин), который находит капельнику клиентов.

На первом же вызове Ваня сталкивается с инфлюенсершей Алко (Анастасия Резник), приехавшей из Благовещенска за славой и деньгами, чтобы не быть нищебродкой, как отец-дальнобойщик. Девица всеми правдами и неправдами пытается прославиться, поэтому «пуститься во все тяжкие» для неё часть звёздного пути, как и дорожка кокаина…

Кадр из сериала «Капельник». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Третий герой этой драмы — неудачливый таксист из глубинки: он потерял руку, работу, хотел свести счёты с жизнью, но в итоге становится напарником Вани в полезном, но сомнительном бизнесе. Он не лезет за словом в карман и умеет мгновенно видеть выгоду в любом дерьме.

Кадр из сериала «Капельник». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Сыграл героя непрофессиональный актёр Никита Никитин и сделал это настолько феерично, что абсолютно заслуженно получил диплом «Открытие фестиваля «Пилота».

Автор идеи сериала Ида Галич срывает все покровы с мира рилсов, сторис, «рекламы «Адика» за два ляма», TikTok-хаусов и алчных лейблов. «Мне кажется, что в жизни каждого медийного человека был этап рок-звезды, как я его называю. Это когда ты веселишься, тусишь, много времени уделяешь развлечениям. И в этот период жизни я познакомилась с капельником.

Кадр из сериала «Капельник». Пресс-служба телеканала ТНТ.

Это действительно реально существующий человек, и зовут его тоже Ваня. Он рассказывал мне много интересных историй, потому что мы с ним подружились. Ну, и со мной происходили всякие забавные случаи. Потом я подумала, как было бы здорово, чтобы люди увидели, что если бы утром в воскресенье капельник не приехал к некоторым звёздам, артистам, то, возможно, те не смогли бы выйти на работу», — рассказывает она о сериале.