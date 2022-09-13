19 сентября на телеканале «Россия» начнётся показ спортивной мелодрамы «Чайки» — о восхождении на Олимп волейбольной команды, которая никогда не была в лидерах, но отрастила крылья и махнула ввысь после того, как её возглавил волевой и харизматичный тренер. Герой Михаила Пореченкова далёк от своего фриковатого коллеги Павла Деревянко из «Дылд» канала СТС. Никаких вам хипстерских шапочек, ярких штанишек и экстравагантных выходок. Образец у героя «Чаек» с Доски почёта отечественного спорта — сам Николай Карполь!

Больше полвека у руля команды!

84-летний Николай Васильевич Карполь — действуйщий тренер! Во главе родной «Уралочки» он уже 53 года! Во времена, когда спортивные тренеры могут меняться по три раза за сезон, это сумасшедшее число, не поддаётся пониманию.

Николай Карполь. CCO

Он возглавил команду своей жизни в 1969 году. Страной тогда руководил Леонид Брежнев, а, например, Шарль де Голль покинул пост президента Франции. В тот год 19-летний Валерий Борзов пробежал 100 м за 10 секунд, а на телевидении вышла первая серия «Ну, погоди!». В тренерской карьере Карполя поражает не только количество, но и качество. Сколько он всего выиграл с клубом и сборной — с ума сойти.

Николай Карполь. uralochka-vc.com

За чуть больше полвека команда Карполя выигрывала национальные чемпионаты СССР и России 25 раз! А чего стоит выигрыш Олимпиады в Сеуле в 1988 году! Наша команда уступала по партиям 0:2, но на зубах и матюгах тренера вытащила матч и победила!

«Кто так подаёт?»

Безусловно, Карполя многие знают по его яркой и эмоциональной манере общения с волейболистками во время матчей, которую он использует даже в сейчас. Его «кто так подаёт?» и «где блок?» — в золотом цитатнике мирового спорта. В этом году «Уралочка» дошла до финала, где в драматичной пятиматчевой серии уступила калининградскому «Локомотиву», который значительно превосходил подопечных Карполя по составу. Неудивительно, что жизненный путь мэтра вдохновил сценаристов на написание сюжета, в котором герой очень на него похож.

Кадр из сериала «Чайки». Пресс-служба телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Марс Медиа».

«Это, прежде всего, история о призвании, о том, что стоит за победами в большом спорте. Я вообще люблю смотреть кино про спорт, хотя сам со спортивной темой на „Чайках“ работал впервые. Сценарий проекта мне сразу понравился, он очень живой, с множеством человеческих линий. Есть волейбольная команда, которая объединена общей целью, но герои и сами по себе интересны, у каждого свои проблемы и испытания. Наша картина сочетает разные жанры, в ней больше всего мелодрамы, но есть и детектив, и драма, и много юмора», — отметил режисёер Антон Сиверс.

Основано на реальных событиях

«Чайка» — женская волейбольная команда из Калининграда, которую в силу обстоятельств вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Михаил Пореченков), нацеленный сделать своих новых подопечных чемпионами страны. Но ему придётся столкнуться с непростым характером «чаек». У каждой из них — железная воля к победе и сложности в личной жизни.

Кадр из сериала «Чайки». Пресс-служба телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Марс Медиа».

Капитан команды Катя Малышева (Александра Богданова) переживает семейную драму: её отец Леонид (Николай Добрынин) серьёзно болен, а отношения с женихом Александром (Юрий Чурсин) никак не складываются. Однако Катя решительно настроена вести коллектив к победе и отстаивать своё лидерство. Тем более, что в «Чайку» приходит амбициозная нападающая Лера (Равшана Куркова), на которую новый тренер возлагает большие надежды…

Кадр из сериала «Чайки». Пресс-служба телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Марс Медиа».

«Прообразом моего персонажа стал великий волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Поэтому сыграть эту роль для меня было интересной актёрской задачей. Я готовился к съёмкам, смотрел видео матчей, чемпионатов, что-то подсматривал для себя. Он — человек резкий, честный, прямолинейный, увлечённый своим делом, привык добиваться поставленных целей. Мне важно было понять, как мужчина, который тренирует женскую волейбольную команду, общается со спортсменками, выработать определённый стиль взаимодействия с ними. Мне кажется, я чувствовал своего героя, понимал», — рассказал Михаил Пореченков.