Сериал о борьбе итальянских правоохранительных органов с сицилийской мафией в середине 1980-х годов имел во всей Европе ошеломляющий успех. Советский Союз не был исключением. Первые серии вышли на экран в 1986 году. Спустя 35 лет телеканал «Культура» решил повторить криминальную драму. Зрители увидят первые четыре сезона «Спрута» в новой озвучке, сообщает пресс-служба канала. Новые голоса подбирались максимально приближенными к уже знакомым.

Комиссар , но не красный

Говорят, что эпоха зарубежных сериалов в нашей стране началась с бразильской «Рабыни Изауры». Но это не совсем так. За два года до этой «душещипательной истории», на которую подсели почти все домохозяйки, на наши экраны вышел итальянский сериал «Спрут», при показе которого пустели улицы городов.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

В Советском Союзе были свои телементы: Глеб Жеглов и Володя Шарапов, троица Знатоков, деревенский детектив Анискин, полковник Зорин… О том, что хорошие полицейские есть и на Западе, нам решили сказать только в конце 1980-х годов и для примера показали комиссара Каттани. Громкие разоблачения коррупции в высших партийных кругах были ещё впереди, а пока советский народ получил возможность увидеть «с чего начинается мафия».

В 1986 году первая часть этого сериала имела в нашей стране эффект «разорвавшейся бомбы»! Народ семьями сидел у экрана телевизоров и следил за борьбой доблестного комиссара Коррадо Каттани с адвокатом Терразини, чьи имена фактически стали нарицательными.

Рыцарь без страха и упрёка

Комиссар Коррадо Каттани действительно стал настоящим народным героем, олицетворением справедливости, мужества и неподкупности, а для женской половины ещё и символом мужской красоты. Он мгновенно превратился в кумира многих советских женщин. В его отношениях со всеми женскими персонажами чувствовались неподдельные эмоции. В особенности, по отношению к жене и дочери. «Рыцарь без страха и упрёка» — вот кем Каттани стал для зрителей.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

Для мужской части населения было интересным разглядеть в подробностях и условия, в которых существует итальянская полиция. На тот момент методы работы советской милиции, показанные, например, в «Следствие ведут знатоки», были совершенно иными и отличными от того, что зрители увидели в «Спруте». Многие советские телезрители впервые узнали о существовании целой запутанной судебной системы со своими правилами игры.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

Режиссёром первых серий выступил Дамиано Дамиани, знаменитый режиссёр-социалист, который вскрывал в своих картинах пороки западного капиталистического общества, а «Спрут» положил начало целому жанру, который вышел далеко за рамки детективного кино и превратился в своего рода кинолетопись жизни в Италии.

Италия в шупальцах мафии

В год выхода, в 1984-м, «Спрут» стряхнул всю Италию — каждый второй итальянец следил за развитием закрученного сюжета, слишком похожего на происходящее в жизни. Мафия, наркотики, убийства, интриги…

Сюжет В небольшом сицилийском городке убивают начальника уголовного розыска Аугусто Маринео. Есть подозрение, что это дело рук мафии. На место убитого комиссара назначают опытного полицейского Коррадо Каттани, который переезжает на Сицилию с женой и дочкой. Приступая к расследованию, Каттани узнает, что в день гибели его предшественника покончила с собой маркиза Элеонора Печчи Шалойя из известной аристократической фамилии. На ее похороны приходит местная знать, представителей которой вполне можно подозревать в связях с организованной преступностью…

Именно уровень реализма, нешаблонность образов, их неоднозначность обеспечили сериалу долголетие и популярность в обществе. После выхода на экраны первых серий некоторые политики, узнав себя в героях этого политического детектива, пытались остановить производство картины, но кинематографическое оружие оказалось сильнее мафии: статистика зафиксировала спад резонансных преступлений в сфере коррупции и наркоторговли.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

Из полицию на киноэкран

Микеле Плачидо родился в небольшом итальянском городке Асколи-Сатриано в небогатой многодетной семье. Все сёстры и братья будущей звезды стремились получить хорошее образование, и только у Микеле с учёбой никак не ладилось. Родителей Микеле всегда тревожило, что сын может свернуть на кривую дорожку, но вышло совсем иначе. В юности актёр покинул дом родителей и приехал в Рим, чтобы служить в полиции.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

С детства Микеле любил выступать в театральных кружках, и хотя в его семье ни к театру, ни к кино никто отношения не имел, талант юноши нельзя было отрицать. В Риме полицейский решил попытать счастья и поступил в Национальную академию драматического искусства. Так началась его актёрская карьера.

Артист много играл в театре, потом ради заработка активно снимался в кино. Широкую известность ему принесла комедия 1974 года «Народный роман», где он исполнил роль молодого полицейского, соблазнителя женщин Джованни. Начиная с этой картины за Микеле закрепилось амплуа сексуального брутала, которое режиссёры с удовольствием обыгрывали вновь вновь и вновь: «Семейные грехи», «Тигры в губной помаде».

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

С первым режиссёром «Спрута» Дамиано Дамиани Плачидо познакомился на картинах «Человек на коленях» и «Связной из пиццерии», где играл отнюдь не защитников правопорядка, а, наоборот, отъявленных негодяев: наёмного убийцу и гангстера. Поэтому, когда режиссёр предложил ему сыграть роль идеального полицейского, актёр удивился, но решил рискнуть.

Актёр , а не раб

Роль Каттани сделала из Плачидо практически национального героя. Комиссар полиции символизировал отважного, честного борца с преступностью и быстро стал любимчиком миллионов зрителей, а Микеле приобрёл статус секс-символа. Как считает сам актёр, «Каттани затронул сердца потому, что был показан не только как профессионал, но и как человек — мужчина, любящий дочь, жену. Переживающий, страдающий, наконец».

Интересно Дамиано Дамиани, постановщик первого «Спрута», выписал в сценарии образ Каттани, ориентируясь совсем на другого актёра — Франко Неро. Потом обстоятельства изменились, и на эту роль был приглашён 37-летний Микеле Плачидо. И эта роль сделала его знаменитым.

Но, несмотря на приятную популярность, Микеле оставался театральным актёром и не хотел мириться с тем, что «Спрут» отнимает у него всё время. Когда ему однажды пришлось выбирать между ролью в театре по одной из пьес Уильяма Шекспира и комиссаром полиции, он выбрал первое.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

Перед съёмками четвёртого сезона Микеле потребовал «убить» своего персонажа. Сперва продюсеры сериала подумали, что он сошёл с ума, но затем актёр объяснил — он просто не хочет быть рабом одной роли и считает своеё участие в «Спруте» делом законченным. Говорят, самые преданные советские поклонницы, обливаясь слезами, осаждали итальянское посольство и требовали вернуть любимого героя к жизни!

…но дело его живёт!

Когда комиссар Каттани всё же пал жертвой своих коварных врагов, миллионов итальянских телезрителей охватило отчаяние, и они потребовали, несмотря ни на что, продолжения полюбившегося сериала. Так в пятом сезоне появился новый герой — Давиде Ликата, бывший полицейский, который отошёл от дел и безуспешно пытается предать забвению своё прошлое.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

После тщательного отбора на роль был выбран опытный театральный актер Витторио Меццоджорно, который, может быть и не так красив, как Микеле Плачидо, но столь же смел и отважен,. «Спрут-5. Корень проблемы» хоть и потерял в рейтинге, но пришёлся по вкусу телезрителям, которые приняли нового героя.

Кадр из сериала «Спрут». IMDB.com

Однако, создателям сериала пришлось выдержать очередное нападение своих оппонентов, которые утверждали, что авторы очерняют страну «постоянно изображая государственные структуры как бессильные и всегда обречённые на поражение». Возможно, с этим было связано, что героическому герою Витторио Меццоджорно пришлось бороться с главарями наркомафии не только на итальянской территории, но и в Турции, Сенегале и даже странах Восточной Европы. Тогда-то и было принято решение, что этот сезон станет последним.