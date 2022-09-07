7 сентября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сбор урожая.
Как хранить яблоки в домашних условиях

60 лет фильму «Гусарская баллада»: как поручик Ржевский стал героем анекдотов после успеха комедии Эльдара Рязанова

7 сентября 1962 года в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера музыкальной комедии «Гусарская баллада». Нынешний год для фильма юбилейный по всем статьям — 210 лет со дня Бородинской битвы, 60 лет с момента премьеры, а в ноябре режиссёру фильма-праздника Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет. Так что поводов вспомнить о том, как создавался фильм — хоть отбавляй!

Постер фильма "Гусарская баллада".
Постер фильма "Гусарская баллада".
Скриншот фильма.

Премьера пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» состоялась 7 ноября 1941 года в осаждённом Ленинграде. Вскоре спектакль шёл на многих сценах страны, бригады артистов выезжали с ним на фронт. Эльдар Рязанов впервые увидел эту постановку в 1944 году в Театре Советской армии. А через 17 лет молодому режиссёру пришла в голову идея экранизировать пьесу. В Госкино воспротивились: снимать об Отечетвенной войне комедию — нонсенс! Однако Рязанова поддержал влиятельный Иван Пырьев, и картина получила «зелёный свет».

Неуловимый автор

Объем пьесы намного превышал хронометраж фильма, и Рязанов, наметив, какие сцены убрать и что дописать, отправился к Александру Гладкову. Автор с удовольствием согласился поработать над сценарием и… исчез! Через пару месяцев Эльдар с трудом отыскал его в другом городе, но тот сказал, что всё ещё работает над сценарием. Эльдар Александрович подготовил несколько сцен-вставок, написанных в прозе. Оставив их автору, стал ждать готовый сценарий. Не дождался — Гладков опять пропал. Тем временем сроки поджимали: уходила зимняя натура. Наконец, махнув рукой на прячущегося автора, Рязанов сам переписал прозаические вставки в стихи, да так, что разницы в стиле не заметил никто. Гладков изменения безропотно одобрил.

Кадр из фильма &quot;Гусарская баллада&quot;.
Кадр из фильма «Гусарская баллада».
Скриншот фильма.

Сам Рязанов высказывал сомнение, что пьесу «Давным-давно» написал именно Гладков. Впрочем, об этом поговаривали ещё до истории со сценарием. Во-первых, все пьесы Гладкова написаны в прозе, кроме этой, единственной. Во-вторых, театральные режиссёры не раз обращались к автору за некоторыми переделками, но и для них он не поменял ни одной поэтической строфы. Кое-кто предполагал, что её автором был неизвестный поэт, сгинувший в тюрьме, где Гладков провёл год незадолго до войны, однако документальных подтверждений этому нет.

Патриотизм и романтика

В Министерстве культуры сочли произведение слишком легковесным. «Как! К юбилею Отечественной войны 1812 года выступить с легкомысленной комедией, смакующей гульбу дворян и их любовные забавы? Это невозможно!» — говорили Рязанову редакторы. Он пытался доказать, что пьеса вызывает в зрителе гордость за наших предков, восхищение их подвигом, будит любовь к Отчизне. Однако призывы оставались тщетными. Добиться разрешения на постановку удалось лишь благодаря усилиям всевластного босса «Мосфильма» Ивана Пырьева.

Кадр из фильма &quot;Гусарская баллада&quot;.
Кадр из фильма «Гусарская баллада».
Скриншот фильма.

На момент начала съёмок прошло 150 лет с той войны, реальные события покрылись налётом легенд. И Рязанов решил основывать свой фильм именно на этих легендах и на романтизме, и украсить его погонями и фехтовальными драками, батальными сценами, снятыми на натуре. В результате картина воспринималась многими зрителями как подлинная история кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Однако общего между этими двумя женщинами не так много — гусарский мундир, участие в Отечественной войне 1812 года да личное знакомство с Кутузовым.

Что за птица, гусар-девица?

Громадная сложность возникла в подборе главной героини. Режиссёр выдвинул критерий: актриса должна быть хороша и в женском платье, и в мужском гусарском костюме, иметь низкий голос и непременно уметь петь.

На роль пробовались все любимые актрисы Рязанова — Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Алиса Френдлих, Валентина Малявина. Но всё было не то. У Немоляевой был высокий голос. Слишком женственная фигура подвела красавицу Валентину Малявину. У Гурченко проба не задалась: она путала слова, забывала текст. Алиса Фрейндлих на пробах показала себя лучше всех, но для роли Шурочки в ней не хватало мужественности.

В конце концов, на роль утвердили… Татьяну Никулину. Жена знаменитого клоуна Юрия Никулина была прекрасной наездницей и отлично владела саблей. Но знаменитый муж наложил на съёмки вето, будучи не в силах расстаться с женой на такой длительный срок.

Перед съёмками Рязанов дал Голубкиной указания: ходишь только в мужском костюме и никаких женственных интонаций в речи! И через два месяца она была абсолютный &quot;парень&quot;! К тому же у юной Голубкиной была мальчиковая фигура.
Перед съёмками Рязанов дал Голубкиной указания: ходишь только в мужском костюме и никаких женственных интонаций в речи! И через два месяца она была абсолютный «парень»! К тому же у юной Голубкиной была мальчиковая фигура.
Скриншот фильма.

Рязанов был в панике. Положение спасла студентка второго курса ГИТИСа, никому не известная тогда Лариса Голубкина. Когда она — крепкая, сбитая, решительная — появилась на пробах, все поняли: актриса найдена!

Битва за Кутузова

В сценарии, как и в пьесе, роль Михаила Илларионовича Кутузова не очень большая, но ключевая. На все роли Рязанов подбирал комедийных актёров и не сомневался, что Кутузова тоже должен играть комик. Режиссёр решил предложить роль фельдмаршала своему старому другу и любимому артисту Игорю Ильинскому. Но тот прочитал сценарий и сказал: «Я не буду играть эту роль, она очень маленькая, и я недостаточно стар для Кутузова».

Кадр из фильма &quot;Гусарская баллада&quot;.
Кадр из фильма «Гусарская баллада».
Скриншот фильма.

Руководство киностудии тоже возражало против Ильинского — кинобоссы считали, что это издевательство над светлым образом знаменитого полководца. В итоге, Рязанов стал вести двойную игру. Ильинского он обманывал, говоря, что вся студия только и мечтает увидеть его в роли Кутузова. На студии же уверял, что активно ищет актёра, и выражал лицемерное сожаление, что подходящий кандидат ещё не найден. А потом и вовсе совершил самовольный поступок — снял с Ильинским эпизод, где Кутузов проезжает перед войсками. А когда необходимый для съёмок снег стаял, переснять сцену с другим исполнителем не представлялось возможным, режиссёр поставил студию перед свершившимся фактом.

Тот самый Ржевский

«Яковлев был явным фаворитом, — вспоминал Рязанов. — Перед съёмками я спросил его, умеет ли он ездить на лошади. Он сделал жест, не оставляющий сомнений, что умеет. Но когда в первый съёмочный день к Яковлеву подвели лошадь, я понял, что он видит это животное в первый раз. Взгромождали его в седло человек семь-восемь». Исход первого же эпизода с участием Яковлева едва не стал летальным. Однако через несколько дней актёр уже уверенно держался в седле.

Средний рост гусара в те времена был 160 см, а новобранцев набирали в полки под уже пошитые мундиры. Которые были стандартные, одного размера. Поэтому Яковлев с его 180 сантиметрами в гусары никогда бы не попал.
Средний рост гусара в те времена был 160 см, а новобранцев набирали в полки под уже пошитые мундиры. Которые были стандартные, одного размера. Поэтому Яковлев с его 180 сантиметрами в гусары никогда бы не попал.
Скриншот фильма.

Кстати, Яковлев с Голубкиной пикировались на съёмках не только по сюжету. Лариса в жизни, как и в фильме, ужасно боялась мышей и высоты. Настал момент ей прыгать с балкона второго этажа. Никто не мог её заставить. Эльдар Александрович даже пример показал — сам спрыгнул, но и это не помогло. И тут Яковлев неожиданно подошёл к партнёрше и шлёпнул по попе. И она полетела. Визгу было! Зато после этого ещё восемь дублей прыгала не боясь.

Кадр из фильма &quot;Гусарская баллада&quot;.
Кадр из фильма «Гусарская баллада».
Скриншот фильма.

За «поруганную честь» молодая актриса отомстила мэтру. У них была финальная любовная сцена с поцелуем. Опыта у Голубкиной особого в этом не было. В первый дубль актриса закрыла глаза, бросилась на «любимого» и… сорвала с него наклеенные усы. Второй дубль — то же самое. Яковлев с ободранным лицом отправился с гримёрам, а Голубкина, потупив глаза, всем рассказывала, что она стеснялась и волновалась!

Кстати

Явлением массовой культуры поручик Ржевский стал после выхода на экраны «Гусарской баллады». Это был не единственный случай, когда герой литературного произведения «внедрялся» в фольклор после экранизации: так случилось и с Чапаевым, и со Штирлицем.

Разобрали на цитаты

Сегодня эту блестящую костюмную комедию можно по праву отнести к народным фильмам, который тут же разошёлся на цитаты. В далёком 1962 году, фильм «Гусарская баллада» стал лидером проката, его посмотрели 48,6 млн зрителей.

Оперная прима Татьяна Шмыга, несмотря на всесоюзную славу, в &quot;Гусарской балладе&quot; тоже выступила в роли дебютантки. Она сыграла эпизодическую роль французской актрисы Жермон, приехавшей в Россию на гастроли и застрявшей в снегах в разгар войны.
Оперная прима Татьяна Шмыга, несмотря на всесоюзную славу, в «Гусарской балладе» тоже выступила в роли дебютантки. Она сыграла эпизодическую роль французской актрисы Жермон, приехавшей в Россию на гастроли и застрявшей в снегах в разгар войны.
Скриншот фильма.

Да и сегодня во время трансляций по ТВ эта лента стабильно собирает хорошие рейтинги. Песни из кинофильма поют до сих пор. Как жаль, что нет подобных картин давным-давно, давным-давно, давным-давно…

Смотрите также
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость