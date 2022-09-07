Премьера пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» состоялась 7 ноября 1941 года в осаждённом Ленинграде. Вскоре спектакль шёл на многих сценах страны, бригады артистов выезжали с ним на фронт. Эльдар Рязанов впервые увидел эту постановку в 1944 году в Театре Советской армии. А через 17 лет молодому режиссёру пришла в голову идея экранизировать пьесу. В Госкино воспротивились: снимать об Отечетвенной войне комедию — нонсенс! Однако Рязанова поддержал влиятельный Иван Пырьев, и картина получила «зелёный свет».
Неуловимый автор
Объем пьесы намного превышал хронометраж фильма, и Рязанов, наметив, какие сцены убрать и что дописать, отправился к Александру Гладкову. Автор с удовольствием согласился поработать над сценарием и… исчез! Через пару месяцев Эльдар с трудом отыскал его в другом городе, но тот сказал, что всё ещё работает над сценарием. Эльдар Александрович подготовил несколько сцен-вставок, написанных в прозе. Оставив их автору, стал ждать готовый сценарий. Не дождался — Гладков опять пропал. Тем временем сроки поджимали: уходила зимняя натура. Наконец, махнув рукой на прячущегося автора, Рязанов сам переписал прозаические вставки в стихи, да так, что разницы в стиле не заметил никто. Гладков изменения безропотно одобрил.
Сам Рязанов высказывал сомнение, что пьесу «Давным-давно» написал именно Гладков. Впрочем, об этом поговаривали ещё до истории со сценарием. Во-первых, все пьесы Гладкова написаны в прозе, кроме этой, единственной. Во-вторых, театральные режиссёры не раз обращались к автору за некоторыми переделками, но и для них он не поменял ни одной поэтической строфы. Кое-кто предполагал, что её автором был неизвестный поэт, сгинувший в тюрьме, где Гладков провёл год незадолго до войны, однако документальных подтверждений этому нет.
Патриотизм и романтика
В Министерстве культуры сочли произведение слишком легковесным. «Как! К юбилею Отечественной войны 1812 года выступить с легкомысленной комедией, смакующей гульбу дворян и их любовные забавы? Это невозможно!» — говорили Рязанову редакторы. Он пытался доказать, что пьеса вызывает в зрителе гордость за наших предков, восхищение их подвигом, будит любовь к Отчизне. Однако призывы оставались тщетными. Добиться разрешения на постановку удалось лишь благодаря усилиям всевластного босса «Мосфильма» Ивана Пырьева.
На момент начала съёмок прошло 150 лет с той войны, реальные события покрылись налётом легенд. И Рязанов решил основывать свой фильм именно на этих легендах и на романтизме, и украсить его погонями и фехтовальными драками, батальными сценами, снятыми на натуре. В результате картина воспринималась многими зрителями как подлинная история кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Однако общего между этими двумя женщинами не так много — гусарский мундир, участие в Отечественной войне 1812 года да личное знакомство с Кутузовым.
Что за птица, гусар-девица?
Громадная сложность возникла в подборе главной героини. Режиссёр выдвинул критерий: актриса должна быть хороша и в женском платье, и в мужском гусарском костюме, иметь низкий голос и непременно уметь петь.
На роль пробовались все любимые актрисы Рязанова — Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Алиса Френдлих, Валентина Малявина. Но всё было не то. У Немоляевой был высокий голос. Слишком женственная фигура подвела красавицу Валентину Малявину. У Гурченко проба не задалась: она путала слова, забывала текст. Алиса Фрейндлих на пробах показала себя лучше всех, но для роли Шурочки в ней не хватало мужественности.
В конце концов, на роль утвердили… Татьяну Никулину. Жена знаменитого клоуна Юрия Никулина была прекрасной наездницей и отлично владела саблей. Но знаменитый муж наложил на съёмки вето, будучи не в силах расстаться с женой на такой длительный срок.
Рязанов был в панике. Положение спасла студентка второго курса ГИТИСа, никому не известная тогда Лариса Голубкина. Когда она — крепкая, сбитая, решительная — появилась на пробах, все поняли: актриса найдена!
Битва за Кутузова
В сценарии, как и в пьесе, роль Михаила Илларионовича Кутузова не очень большая, но ключевая. На все роли Рязанов подбирал комедийных актёров и не сомневался, что Кутузова тоже должен играть комик. Режиссёр решил предложить роль фельдмаршала своему старому другу и любимому артисту Игорю Ильинскому. Но тот прочитал сценарий и сказал: «Я не буду играть эту роль, она очень маленькая, и я недостаточно стар для Кутузова».
Руководство киностудии тоже возражало против Ильинского — кинобоссы считали, что это издевательство над светлым образом знаменитого полководца. В итоге, Рязанов стал вести двойную игру. Ильинского он обманывал, говоря, что вся студия только и мечтает увидеть его в роли Кутузова. На студии же уверял, что активно ищет актёра, и выражал лицемерное сожаление, что подходящий кандидат ещё не найден. А потом и вовсе совершил самовольный поступок — снял с Ильинским эпизод, где Кутузов проезжает перед войсками. А когда необходимый для съёмок снег стаял, переснять сцену с другим исполнителем не представлялось возможным, режиссёр поставил студию перед свершившимся фактом.
Тот самый Ржевский
«Яковлев был явным фаворитом, — вспоминал Рязанов. — Перед съёмками я спросил его, умеет ли он ездить на лошади. Он сделал жест, не оставляющий сомнений, что умеет. Но когда в первый съёмочный день к Яковлеву подвели лошадь, я понял, что он видит это животное в первый раз. Взгромождали его в седло человек семь-восемь». Исход первого же эпизода с участием Яковлева едва не стал летальным. Однако через несколько дней актёр уже уверенно держался в седле.
Кстати, Яковлев с Голубкиной пикировались на съёмках не только по сюжету. Лариса в жизни, как и в фильме, ужасно боялась мышей и высоты. Настал момент ей прыгать с балкона второго этажа. Никто не мог её заставить. Эльдар Александрович даже пример показал — сам спрыгнул, но и это не помогло. И тут Яковлев неожиданно подошёл к партнёрше и шлёпнул по попе. И она полетела. Визгу было! Зато после этого ещё восемь дублей прыгала не боясь.
За «поруганную честь» молодая актриса отомстила мэтру. У них была финальная любовная сцена с поцелуем. Опыта у Голубкиной особого в этом не было. В первый дубль актриса закрыла глаза, бросилась на «любимого» и… сорвала с него наклеенные усы. Второй дубль — то же самое. Яковлев с ободранным лицом отправился с гримёрам, а Голубкина, потупив глаза, всем рассказывала, что она стеснялась и волновалась!
Кстати
Явлением массовой культуры поручик Ржевский стал после выхода на экраны «Гусарской баллады». Это был не единственный случай, когда герой литературного произведения «внедрялся» в фольклор после экранизации: так случилось и с Чапаевым, и со Штирлицем.
Разобрали на цитаты
Сегодня эту блестящую костюмную комедию можно по праву отнести к народным фильмам, который тут же разошёлся на цитаты. В далёком 1962 году, фильм «Гусарская баллада» стал лидером проката, его посмотрели 48,6 млн зрителей.
Да и сегодня во время трансляций по ТВ эта лента стабильно собирает хорошие рейтинги. Песни из кинофильма поют до сих пор. Как жаль, что нет подобных картин давным-давно, давным-давно, давным-давно…