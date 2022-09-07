7 сентября 1962 года в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера музыкальной комедии «Гусарская баллада». Нынешний год для фильма юбилейный по всем статьям — 210 лет со дня Бородинской битвы, 60 лет с момента премьеры, а в ноябре режиссёру фильма-праздника Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет. Так что поводов вспомнить о том, как создавался фильм — хоть отбавляй!

Премьера пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» состоялась 7 ноября 1941 года в осаждённом Ленинграде. Вскоре спектакль шёл на многих сценах страны, бригады артистов выезжали с ним на фронт. Эльдар Рязанов впервые увидел эту постановку в 1944 году в Театре Советской армии. А через 17 лет молодому режиссёру пришла в голову идея экранизировать пьесу. В Госкино воспротивились: снимать об Отечетвенной войне комедию — нонсенс! Однако Рязанова поддержал влиятельный Иван Пырьев, и картина получила «зелёный свет».

Неуловимый автор

Объем пьесы намного превышал хронометраж фильма, и Рязанов, наметив, какие сцены убрать и что дописать, отправился к Александру Гладкову. Автор с удовольствием согласился поработать над сценарием и… исчез! Через пару месяцев Эльдар с трудом отыскал его в другом городе, но тот сказал, что всё ещё работает над сценарием. Эльдар Александрович подготовил несколько сцен-вставок, написанных в прозе. Оставив их автору, стал ждать готовый сценарий. Не дождался — Гладков опять пропал. Тем временем сроки поджимали: уходила зимняя натура. Наконец, махнув рукой на прячущегося автора, Рязанов сам переписал прозаические вставки в стихи, да так, что разницы в стиле не заметил никто. Гладков изменения безропотно одобрил.

Кадр из фильма «Гусарская баллада». Скриншот фильма.

Сам Рязанов высказывал сомнение, что пьесу «Давным-давно» написал именно Гладков. Впрочем, об этом поговаривали ещё до истории со сценарием. Во-первых, все пьесы Гладкова написаны в прозе, кроме этой, единственной. Во-вторых, театральные режиссёры не раз обращались к автору за некоторыми переделками, но и для них он не поменял ни одной поэтической строфы. Кое-кто предполагал, что её автором был неизвестный поэт, сгинувший в тюрьме, где Гладков провёл год незадолго до войны, однако документальных подтверждений этому нет.

Патриотизм и романтика

В Министерстве культуры сочли произведение слишком легковесным. «Как! К юбилею Отечественной войны 1812 года выступить с легкомысленной комедией, смакующей гульбу дворян и их любовные забавы? Это невозможно!» — говорили Рязанову редакторы. Он пытался доказать, что пьеса вызывает в зрителе гордость за наших предков, восхищение их подвигом, будит любовь к Отчизне. Однако призывы оставались тщетными. Добиться разрешения на постановку удалось лишь благодаря усилиям всевластного босса «Мосфильма» Ивана Пырьева.

Кадр из фильма «Гусарская баллада». Скриншот фильма.

На момент начала съёмок прошло 150 лет с той войны, реальные события покрылись налётом легенд. И Рязанов решил основывать свой фильм именно на этих легендах и на романтизме, и украсить его погонями и фехтовальными драками, батальными сценами, снятыми на натуре. В результате картина воспринималась многими зрителями как подлинная история кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Однако общего между этими двумя женщинами не так много — гусарский мундир, участие в Отечественной войне 1812 года да личное знакомство с Кутузовым.

Что за птица , гусар-девица?

Громадная сложность возникла в подборе главной героини. Режиссёр выдвинул критерий: актриса должна быть хороша и в женском платье, и в мужском гусарском костюме, иметь низкий голос и непременно уметь петь.

На роль пробовались все любимые актрисы Рязанова — Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Алиса Френдлих, Валентина Малявина. Но всё было не то. У Немоляевой был высокий голос. Слишком женственная фигура подвела красавицу Валентину Малявину. У Гурченко проба не задалась: она путала слова, забывала текст. Алиса Фрейндлих на пробах показала себя лучше всех, но для роли Шурочки в ней не хватало мужественности.

В конце концов, на роль утвердили… Татьяну Никулину. Жена знаменитого клоуна Юрия Никулина была прекрасной наездницей и отлично владела саблей. Но знаменитый муж наложил на съёмки вето, будучи не в силах расстаться с женой на такой длительный срок.

Перед съёмками Рязанов дал Голубкиной указания: ходишь только в мужском костюме и никаких женственных интонаций в речи! И через два месяца она была абсолютный «парень»! К тому же у юной Голубкиной была мальчиковая фигура. Скриншот фильма.

Рязанов был в панике. Положение спасла студентка второго курса ГИТИСа, никому не известная тогда Лариса Голубкина. Когда она — крепкая, сбитая, решительная — появилась на пробах, все поняли: актриса найдена!

Битва за Кутузова

В сценарии, как и в пьесе, роль Михаила Илларионовича Кутузова не очень большая, но ключевая. На все роли Рязанов подбирал комедийных актёров и не сомневался, что Кутузова тоже должен играть комик. Режиссёр решил предложить роль фельдмаршала своему старому другу и любимому артисту Игорю Ильинскому. Но тот прочитал сценарий и сказал: «Я не буду играть эту роль, она очень маленькая, и я недостаточно стар для Кутузова».

Кадр из фильма «Гусарская баллада». Скриншот фильма.

Руководство киностудии тоже возражало против Ильинского — кинобоссы считали, что это издевательство над светлым образом знаменитого полководца. В итоге, Рязанов стал вести двойную игру. Ильинского он обманывал, говоря, что вся студия только и мечтает увидеть его в роли Кутузова. На студии же уверял, что активно ищет актёра, и выражал лицемерное сожаление, что подходящий кандидат ещё не найден. А потом и вовсе совершил самовольный поступок — снял с Ильинским эпизод, где Кутузов проезжает перед войсками. А когда необходимый для съёмок снег стаял, переснять сцену с другим исполнителем не представлялось возможным, режиссёр поставил студию перед свершившимся фактом.

Тот самый Ржевский

«Яковлев был явным фаворитом, — вспоминал Рязанов. — Перед съёмками я спросил его, умеет ли он ездить на лошади. Он сделал жест, не оставляющий сомнений, что умеет. Но когда в первый съёмочный день к Яковлеву подвели лошадь, я понял, что он видит это животное в первый раз. Взгромождали его в седло человек семь-восемь». Исход первого же эпизода с участием Яковлева едва не стал летальным. Однако через несколько дней актёр уже уверенно держался в седле.

Средний рост гусара в те времена был 160 см , а новобранцев набирали в полки под уже пошитые мундиры. Которые были стандартные , одного размера. Поэтому Яковлев с его 180 сантиметрами в гусары никогда бы не попал. Скриншот фильма.

Кстати, Яковлев с Голубкиной пикировались на съёмках не только по сюжету. Лариса в жизни, как и в фильме, ужасно боялась мышей и высоты. Настал момент ей прыгать с балкона второго этажа. Никто не мог её заставить. Эльдар Александрович даже пример показал — сам спрыгнул, но и это не помогло. И тут Яковлев неожиданно подошёл к партнёрше и шлёпнул по попе. И она полетела. Визгу было! Зато после этого ещё восемь дублей прыгала не боясь.

Кадр из фильма «Гусарская баллада». Скриншот фильма.

За «поруганную честь» молодая актриса отомстила мэтру. У них была финальная любовная сцена с поцелуем. Опыта у Голубкиной особого в этом не было. В первый дубль актриса закрыла глаза, бросилась на «любимого» и… сорвала с него наклеенные усы. Второй дубль — то же самое. Яковлев с ободранным лицом отправился с гримёрам, а Голубкина, потупив глаза, всем рассказывала, что она стеснялась и волновалась!

Кстати Явлением массовой культуры поручик Ржевский стал после выхода на экраны «Гусарской баллады». Это был не единственный случай, когда герой литературного произведения «внедрялся» в фольклор после экранизации: так случилось и с Чапаевым, и со Штирлицем.

Разобрали на цитаты

Сегодня эту блестящую костюмную комедию можно по праву отнести к народным фильмам, который тут же разошёлся на цитаты. В далёком 1962 году, фильм «Гусарская баллада» стал лидером проката, его посмотрели 48,6 млн зрителей.

Оперная прима Татьяна Шмыга , несмотря на всесоюзную славу , в «Гусарской балладе» тоже выступила в роли дебютантки. Она сыграла эпизодическую роль французской актрисы Жермон , приехавшей в Россию на гастроли и застрявшей в снегах в разгар войны. Скриншот фильма.

Да и сегодня во время трансляций по ТВ эта лента стабильно собирает хорошие рейтинги. Песни из кинофильма поют до сих пор. Как жаль, что нет подобных картин давным-давно, давным-давно, давным-давно…