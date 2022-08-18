Комедия «Ширли-мырли», снятая режиссёром Владимиром Меньшовым в 1995 году, вышла в российский кинопрокат в формате 4K. Благодаря качественной реставрации посетители кинотеатров смогут увидеть фильм в точных красках и звуке. Меньшов" собрал на съёмочной площадке весь цвет отечественного кинематографа, которые куражились в кадре так, как не снилось создателям «Голого пистолета».

Слава богу , ты пришёл!

После фильма «Любовь и голуби» режиссёр Владимир Меньшов десять лет не садился в режиссёрское кресло — не было подходящего сценария. Как это часто бывает, всё произошло случайно. На студию к режиссёру пришли сценаристы Виталий Москаленко и Андрей Самсонов с с просьбой подредактировать комедию о братьях-близнецах, которые попадают в самые абсурдные ситуации.

«Ширли-мырли». Скриншот фильма

Меньшов и сам не заметил, как втянулся в процесс, придумал имена героям, дописал несколько сцен и начал мысленно прикидывать исполнителей ролей… В конце концов Владимир решил, что это и есть тот подходящий сценарий, который он искал много лет.

Кинофакт Название фильма взято из песни, которую напевает Василий Кроликов себе под нос: «ширли-мырли, шир-манирли, шир-матырки, мурмурки». Это абракадабра навевает ассоциации, связанные с блатным фольклором. На деле выражение имеет вполне определённое значение: ширли-мырли — ерунда, чушь, что-либо пустое, никчёмное.

Гаркалин поставил режиссёра на колени

Исполнителя главной роли пришлось искать долго. Дело в том, что по сюжету у Васи Кроликова есть два брата-близнеца, и сначала съёмочная команда искала настоящих близнецов, но, отчаявшись, приняла решение взять одного актёра, который должен был сыграть трёх разных по характеру персонажей. Среди кандидатов были Никита Михалков, Александр Абдулов и даже Олег Табаков, который был уже утверждён на другую роль — алкаша Суходрищева. Уже начались съёмки, а главного героя всё не было.

Свадьбу дирижёра Шниперсона снимали в усадьбе Шереметьевых в Кусково. Скриншот фильма

Отчаявшийся режиссёр начал искать актёра по театрам — ходил на прогоны, спектакли, смотрел антрепризы и в результате доверил главную роль театральному актёру Валерию Гаркалину, который тогда не часто появлялся на экране. Правда, кандидатуру Гаркалина худсовет отверг, но лауреат «Оскара» поставил ультиматум — или он, или никто.

Во время съёмок Валерий Гаркалин считал, что режиссёр его за что-то невзлюбил, потому что всегда наблюдал за съёмками с недовольным лицом и никогда не хвалил. Актёр так переживал, что решил отказаться от роли. Встретил Меньшова в коридоре и огорошил: «Ухожу! Вы же меня не любите!». Меньшов упал на колени и закричал: «Ну как, как я могу доказать свою любовь?!». После этого на все гаркалинские сцены он демонстративно прибегал, вставал рядом с оператором, широко улыбался и показывал большой палец.

«Мамочка , тут всё для твоего бас-профундо»

Кэрол Абзац, Земфиру Алмазову и Люсьен Кроликову режиссёр доверил сыграть своей супруге Вере Алентовой. Больше всего актрисе нравилась белокурая американка, которая весь фильм ходила в свадебном платье. Дело в том, что у супругов была скромная студенческая свадьба, и актриса так и не примерила торжественный наряд. Вероятно, поэтому она с большим удовольствием провела несколько дней подряд в свадебных салонах и в поисках идеального наряда перемерила десятки платьев.

«Ширли-мырли». Скриншот фильма

Кстати, по роли Алентова, не имеющая вокальных данных, должна была петь романс. Зато их с Меньшовым дочь Юля с детства обладала прекрасным голосом. Владимир так и говорил: «У нашей дочки внутри маленький органчик». Планировалось, что Юля споёт вместо мамы. Но когда она пришла в звукозаписывающую студию и посмотрела ноты, сказала: «Мамочка, тут всё написано для твоего бас-профундо (очень низкий мужской голос, иронич. — Прим. ред.). Ты что? Я не смогу, это очень низко». И поскольку сроки сильно поджимали, Вере пришлось петь самой, переборов собственные

комплексы.

Актёрский «беспредел»

Меньшов пригласил больших актёров на очень маленькие роли. Эпизоды с участием мэтров порой забивали основную сюжетную линию, что немедленно было отмечено критикой.

Это был первый фильм, на съёмки которого организованный до педантичности Меньшов приходил без подробно расписанного режиссёрского сценария, потому что писать его было бессмысленно. Разве возможно удержать в строго очерченных рамках таких гениев импровизации, как Олег Табаков, Евгений Весник, Олег Ефремов, Инна Чурикова или Армен Джигарханян? Конечно, сам сюжет потворствовал актёрскому «беспределу», но каково исполнение!

«Ширли-мырли». Скриншот фильма

У большинства зрителей этот фильм ассоциируется с коктейлем блестящих актёрских реприз и хлёстких остроумных реплик. Фраза «Стреляй по колёсам!», когда речь шла о трамвае, могла родиться только импровизационно. Да и сам Меньшов не устоял и снялся в эпизодической роли президента страны, телевизионное обращение которого начиналось словами: «Дорогие россияне! Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо, — оно и произошло».

Цифра 9 народных артистов СССР снялось в «Ширли-мырли» — Всеволод Санаев, Евгений Весник, Нонна Мордюкова, Олег Ефремов, Олег Табаков, Ролан Быков, Леонид Куравлёв, Армен Джигарханян, Инна Чурикова. В эпизоде фильма сыграл будущий знаменитый режиссёр Андрей Звягинцев, а в оркестре Шниперсона играли, а потом танцевали чечётку Ирина Апексимова и Валерий Николаев.

Не всем актёрам понравился результат работы — Нонна Мордкова и Инна Чурикова жалели , что согласились сниматься в таком фарсе. Потом Валерий Гаркалин рассказывал , что спустя несколько лет после премьеры ему позвонила Инна Чурикова и сказала , что пересмотрела фильм и поняла , что с годами играет в нем всё лучше и лучше… Скриншот фильма

Режиссёру не раз задавали вопрос: как он смог в одном фильме собрать, по сути, всех великих? Ответов несколько. Изначально всем понравилась история, дававшая простор профессиональному воображению. Да и работать с Меньшовым каждый посчитал за честь. Но ясно, что если бы в стране на тот момент не было кризиса, если бы все знаменитые актёры работали в своём привычном режиме, когда съёмки и театральные премьеры расписаны на годы вперёд, Меньшову не удалось собрать целое созвездие актёров.

Шуточки на грани фола

«Ширли-мырли» был на «Ура!» принят молодёжью и не очень понят старшим поколением. Молодым нравилось, что это «ржачно», зрители со стажем были удивлены смелостью сюжета и лихостью действия, о которых раньше нельзя было и посыслить.

«Ширли-мырли» рассказывает историю о братьях-близнецах , никогда прежде не знавших друг друга , о мафиозных разборках и похищении алмаза «Спаситель России», который должен был погасить весь внешний долг страны. Скриншот фильма

Фильм отразил все веяния нового времени, короче полный фарс! За два с небольшим часа создатели успели проехаться и затронуть неимоверное количество тем и стереотипов. Особенно поражала своей откровенностью пародия на «национальный вопрос». Открытый «антисемитизм» Кроликова, «русофобия» Алмазова и «расизм» Шниперсона не вызывали возмущения. Напротив, все эти «пережитки» искренне веселили, указывая на нелепость самого «вопроса».

Гиперболизированная смешная ерунда является основой фильма — если разработка алмазной трубки , то под названием «Бесперспективная», если засада — то с ракетами средней дальности , если алмаз , то такого размера , что его продажа позволит всем жителям страны три года отдыхать на Канарах. Скриншот фильма

Что только не писали об этом фильме: пошло, заурядно, вторично, имея в виду, что режиссёр многое позаимствовал у Гайдая. Автор одной из рецензий написал в уничижительном смысле, что «Ширли-мырли» — это «рядовая народная комедия». Но, во-первых, «народная комедия» — это комплимент для Меньшова, а во-вторых, фильм народ разобрал на цитаты. Фразу «прости меня, дуру грешную» и сейчас можно услышать на каждом шагу.