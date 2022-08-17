18 августа
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Лариса Гузеева готова к шквалу критики после замены Дмитрия Нагиева в шоу «Голос»

Большие перемены в новом телесезоне ожидают долгожителя Первого канала — вокальный конкурс «Голос». Скоро он вернётся в эфир, но удивит публику и новым ведущим, и изменениями в составе жюри.

Гузеева восприняла предложение стать ведущей шоу "Голос. 60 " "максимально неожиданно".
Гузеева восприняла предложение стать ведущей шоу "Голос. 60 " "максимально неожиданно".
Пресс-служба Первого канала.

Дмитрий Нагиев вёл музыкальный проект целых десять лет. После прошлого сезона, который стал для программы юбилейным, актёр решил взять творческую паузу. Об этом сообщил Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала. Безусловно, у Дмитрия накопилась определённая усталость, кроме того, он активно снимается в кино, поэтому участие в «Голосе» мешало графикам съёмок и экспедициям.

Дмитрий Нагиев десять лет был ведущим &quot;Голоса&quot;.
Дмитрий Нагиев десять лет был ведущим «Голоса».
Пресс-служба Первого канала.

Место ведущего популярной программы теперь займёт его коллега и давняя знакомая Лариса Гузеева. По словам актрисы, это предложение продюсеров стало для неё большой неожиданностью. Главная звезда программы «Давай поженимся» согласилась, однако входить в раскрученный проект для неё достаточно волнительно. Лариса Андреевна уверена, что не все поклонники шоу будут рады её появлению на сцене и нелицеприятных сравнений с Нагиевым не избежать.

«Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя всё равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: „Аллилуйя! Мы вас ждали!“ Так не бывает. Всё складывается, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно», — считает Гузеева.

Шоу &quot;Голос&quot;.
Шоу «Голос».
Пресс-служба Первого канала.

Лариса, закалившая нервы и броню в предсвадебных склоках шоу «Давай поженимся, убеждена, что мужчине на сцене позволено куда больше, чем женщине. «Захотел — вышел в кепке, захотел — в тёмных очках, захотел — сосиску ест, захотел — встал на колени на сцене», — рассуждает она. Дама подобной раскованности себе позволить не может, поэтому впечатлить зрителей и запомниться ей будет сложнее, чем Нагиеву.

Согласно давней традиции, новый сезон откроют представители старшего поколения. Съёмки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос. 60+» уже идут. Оценивать вокальные данные участников будут: Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в «Голосе», а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Елена Ваенга:

Шоу

«С удовольствием иду в новый сезон. Желаю участникам удачи и легкости. А зрителям и нам, наставникам, желаю получить удовольствие от новых талантливых артистов и любимой музыки» — прокомментировала Елена Ваенга свое возвращение в проект.

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