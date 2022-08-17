Дмитрий Нагиев вёл музыкальный проект целых десять лет. После прошлого сезона, который стал для программы юбилейным, актёр решил взять творческую паузу. Об этом сообщил Юрий Аксюта, главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала. Безусловно, у Дмитрия накопилась определённая усталость, кроме того, он активно снимается в кино, поэтому участие в «Голосе» мешало графикам съёмок и экспедициям.
Место ведущего популярной программы теперь займёт его коллега и давняя знакомая Лариса Гузеева. По словам актрисы, это предложение продюсеров стало для неё большой неожиданностью. Главная звезда программы «Давай поженимся» согласилась, однако входить в раскрученный проект для неё достаточно волнительно. Лариса Андреевна уверена, что не все поклонники шоу будут рады её появлению на сцене и нелицеприятных сравнений с Нагиевым не избежать.
«Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя всё равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: „Аллилуйя! Мы вас ждали!“ Так не бывает. Всё складывается, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно», — считает Гузеева.
Лариса, закалившая нервы и броню в предсвадебных склоках шоу «Давай поженимся, убеждена, что мужчине на сцене позволено куда больше, чем женщине. «Захотел — вышел в кепке, захотел — в тёмных очках, захотел — сосиску ест, захотел — встал на колени на сцене», — рассуждает она. Дама подобной раскованности себе позволить не может, поэтому впечатлить зрителей и запомниться ей будет сложнее, чем Нагиеву.
Согласно давней традиции, новый сезон откроют представители старшего поколения. Съёмки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос. 60+» уже идут. Оценивать вокальные данные участников будут: Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в «Голосе», а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
Елена Ваенга:
«С удовольствием иду в новый сезон. Желаю участникам удачи и легкости. А зрителям и нам, наставникам, желаю получить удовольствие от новых талантливых артистов и любимой музыки» — прокомментировала Елена Ваенга свое возвращение в проект.