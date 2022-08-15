16 августа в Барнауле пройдёт акция «Городской кинотеатр 2×2» (16+). В графике показов появятся культовые сериалы Студии анимации 2×2 и независимых аниматоров: «Нигдегород и его окрестности», «Возврату не подлежит», «Подозрительная Сова», «Осторожно, киберземляне!», «9 жизней». В барнаульском пабе «Крафтер» покажут лучшие серии с 20.00 до 23.00.

«Городской кинотеатр 2×2» — часть большой промо-кампании «Лето свиданий на 2×2». Ведь просмотр анимации от 2×2 — отличное повод провести свидание с тем, кто разделяет любовь к анимации, или найти вторую половинку с похожими увлечениями.

Кадр из сериала «Нигдегород». media.2x2tv.ru

«2×2 всегда был платформой для общения и знакомств единомышленников по всей России. Бот Animatch2x2 мы сделали для знакомств онлайн, а „Летний кинотеатр 2×2“ поможет любителям взрослой анимации найти друзей в реальности по всей стране», — говорит директор 2×2 Денис Всесвятский.

«Мы очень рады показать собственное производство на экранах города, уверена это будут совсем другие впечатления! Это хорошая возможность познакомиться со взрослой анимацией, особенно если вы не видели этого раньше», — говорит исполнительный продюсер 2×2 Дарина Карабань.

Успевайте зарегистрироваться по ссылке и приходите на бесплатный показ 16 августа в 20:00 по адресу: г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 13.

Регистрация обязательна.