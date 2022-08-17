Иметь выраженную талию — мечта любой женщины. Но что делать, если природа распорядилась иначе? Грустить и плакать? Ни в коем случае! Какой бы ни была ваша фигура, помните: ваша талия в ваших руках.

Модные дизайнеры давно уже придумали, как можно подчеркнуть талию, даже если на неё нет и намёка. Самое приятное, что сделать это совсем не сложно, нужно всего лишь применить один из пяти очень простых приёмов.

1.Надеть юбку А

Юбка А-образного силуэта всегда образует талию, даже если её нет вовсе. Всё дело в расклешении книзу и строгой форме. Кроме того, такие юбки отвлекают внимание на ноги, что очень женственно и всегда в моде.

2. Окружить объёмом

Дополнительный объём выше и ниже талии не только подчёркивает её, но и делает визуально тоньше. Поэтому разнообразные рюшечки-оборочки как сверху, так и снизу — хорошие помощники. Не помешают также подплечики, пышные рукава и неглубокие вырезы горловины — лодочка или каре.

Девушки в платьях. freepik.com/lookstudio

Изумительный вариант для юбки, платья или жакета — баска. Этот небольшой волан, расположенный в районе талии, волшебным образом убирает с неё сразу несколько лишних сантиметров. Кроме того, баска отлично скрывает лишнее в области бёдер.

3. Нарисовать

Настоящие чудеса способен творить рисунок на ткани. Зрительные иллюзии, созданные рисунком или определёнными сочетаниями цветов, ещё один безотказный помощник в борьбе за талию. Например, вставки контрастного цвета по бокам в районе пояса рисуют на любой фигуре талию без каких-либо дополнительных усилий.

4. Запахнуть

Одежда с запахом — это практически идеальный вариант для всех, кто хочет продемонстрировать талию. Даже на самой корпулентной фигуре запах сам, без вашей помощи, формирует талию, подчёркивая при этом и наличие эффектного бюста (даже если он не особенно эффектен), и приятную округлость бёдер.

Девушки в платьях. freepik.com/marymarkevich

Единственное, о чём крайне важно помнить, выбирая одежду с запахом, — это то, что материал, из которого она изготовлена, не должен быть эластичным. Выбирайте достаточно плотные ткани, которые держат форму, или, наоборот, лёгкие, которые самостоятельно образуют изящную драпировку.

5. Обернуть

Пояс или ремень, просто завязанный или застёгнутый на талии, — это самый простой способ её подчеркнуть. Причём чем больше будет контраст с платьем или юбкой, тем отчётливее будет обозначена талия. Дамам миниатюрного сложения достаточно тонкого ремешка, возможно, даже в тон платья. А вот особам весомых достоинств лучше выбирать широкие варианты. Но при этом нельзя слишком утягиваться — талию нужно именно подчёркивать, а не формировать.