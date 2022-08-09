В одних домах мы отдыхаем душой и телом, а в других чувствуем себя просто как в мебельном магазине — да, интерьер красивый, стильный, но нет в нём тепла и душевности… Оживить дом, внести в него личную нотку, сделать его теплее и душевнее помогут наши старые (и иногда незаслуженно забытые) знакомые.

Текстиль

Покрывала, скатерти, салфетки когда-то считались лицом хозяйки — по ним судили о её вкусе и мастерстве. А сегодня психологи утверждают, что интерьерный текстиль… помогает обрести чувство гармонии с домом и уверенности в себе!

Любящие подобные вещи постоянно их перестилают, разглаживают невидимые складки и так понимают: справиться с любым беспорядком в их силах! Вам не хватает аккуратности? Для её выработки положите на кресло плед — его придётся часто поправлять, чтобы сидеть было удобно.

Ковры

Ковёр. freepik.com/gpointstudio

«Восточные» ковры украшали стандартные городские квартиры наших бабушек, самодельные коврики добавляли красок и тепла в сельские дома. Сейчас многие обходятся совсем без ковров. Это, как правило, люди очень активные — настолько, что порой устают сами от себя. С вами так бывает?

Заведите красивый пушистый коврик. Располагайтесь на нём время от времени с чашкой чая и журналом. Когда поймёте, что чувство «всё хорошо, я спокойна, могу просто сидеть и ничего не делать» вернулось, можете коврик свернуть и убрать. До следующего сеанса ковровой терапии.

Фотографии

Снимки людей задают эмоции: мы смотрим на фото смеющегося ребёнка — и заряжаемся позитивом. Если в настоящее время жизнь не слишком радует вас или появились проблемы в отношениях — повесьте на стены, или установите на полке милые, душевные фотографии, где запечатлены лучшие моменты вашего общего прошлого. Но не стоит погружаться в минувшие дни слишком глубоко — лучше всего, когда на фото отражается динамика жизни семьи.

Подушки

Цветные диванные подушки. freepik.com/lifeforstock

Их роль такая же, как у мягких игрушек для детей: прижать к себе, ощутить мягкость, поделиться чем-то с неодушевлённым другом. Если вы испытываете дефицит тепла в общении, они станут палочками-выручалочками.

Кстати Интересное наблюдение психологов: в домах, где на диванах много мягких подушек, реже вспыхивают ссоры — этот предмет интерьера способствует релаксу и разрядке.

Картины

Они способны не только преображать наше жилище, но и влиять на наше мироощущение. Даже точно зная, что хотел изобразить художник, мы всё равно в рисунке видим что-то своё. Эта ассоциация и вызываемые ею чувства будут возникать всегда при взгляде на полотно.

Даже восприятие комнаты может стать иным. Поэтому картины стоит выбирать лично с пристрастием, а не следовать моде или советам дизайнера.

Зеркала

Правильное их размещение позволяет визуально увеличить размер комнаты, подчёркнуть какой-нибудь красивый элемент. Например, букет, установленный перед зеркалом, будет казаться более пышным. Люди успешные, довольные собой непременно имеют в квартире одно-два больших, красивых зеркала — они словно поддерживают своих владельцев.

Пишите прямо на стекле добрые пожелания родным, наломиналки себе. Так зеркало станет хорошим помощником, а отражение в нём скоро начнёт доставлять радость.