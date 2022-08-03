Кроме того, на 15 процентов расширится тарифный коридор для автобусов, на 17,8 процента — для грузовиков, такси и оперативных служб и на 21 процент — для мопедов и мотоциклов. Региональные коэффициенты ОСАГО вырастут в среднем на 6 процентов. Сообщается, что подорожание даст страховщикам возможность компенсировать убытки, связанные с ростом стоимости запчастей.
Забота о страховщиках понятна, но что делать нам, рядовым водителям? Кто подумает о наших кошельках? Как всегда, придётся выкручиваться самим. Что стоит учесть, чтобы не переплачивать за полис?
Ищите более выгодный базовый тариф
Базовый страховой тариф (БТ) зависит от типа транспортного средства и может изменяться в небольших пределах. Какой именно размер БТ установить, страховая компания решает сама (причём с августа 2020 года тариф может быть индивидуальным для разных групп водителей). Обзвоните разные страховые компании и уточните, какую величину базового тарифа они могут вам предложить. Чем меньше базовый тариф, тем дешевле выйдет полис. Важно! БТ может меняться ежегодно, поэтому не факт, что в следующем году полис будет дешевле в этой же страховой.
Не фиксируйте мелкие аварии
Даже небольшая авария, случившаяся по вашей вине и проведённая через страховую, влияет на ваш коэффициент безаварийного вождения (КБМ), поэтому старайтесь избегать ДТП. Они сильно увеличивают КБМ и удорожают ОСАГО. Свой КБМ можно проверить в базе Российского союза автостраховщиков (PCА).
Зарегистрируйте машину в «дешёвом» регионе
На стоимость ОСАГО влияет коэффициент территории. А он зависит от места регистрации владельца авто. Поэтому, если кто-то в вашей семье прописан в, например, в сельской местности, можно поставить машину на учёт на него. При этом, где фактически проживает владелец машины, неважно.
Улучшайте свой КБМ без вождения
При получении прав новичку присваивается КБМ = 1,17, а дальше из года в год он либо увеличивается (если вы становитесь виновником аварии), либо уменьшается (если водите аккуратно). Если у вас уже есть права, но покупка автомобиля планируется только через несколько лет, попросите родственника или друга вписать вас в его полис. Водить вы не будете, но фактически у вас будет накапливаться безаварийный стаж вождения. Правда, нужно учитывать, что для человека, который впишет вас, новичка, в полис, он выйдет дороже. Но вы можете компенсировать ему эти расходы.
Не покупайте открытую страховку
Стоимость полиса также зависит от количества указанных в нём водителей. Открытая страховка позволяет сесть за руль кому угодно. Обычная — только тем, кто вписан в полис, и стоит она намного дешевле.