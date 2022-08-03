В августе автомобилистов настиг очередной сюрприз от Центробанка, который расширил коридора базового тарифа полисов ОСАГО сразу на 26 процентов. Теперь ставка для легковых автомобилей (в зависимости от разных факторов) составит от 1646 до 7535 рублей. За всю историю существования полисов такого подорожания никогда не было, отмечает «Вечерняя Москва».

Кроме того, на 15 процентов расширится тарифный коридор для автобусов, на 17,8 процента — для грузовиков, такси и оперативных служб и на 21 процент — для мопедов и мотоциклов. Региональные коэффициенты ОСАГО вырастут в среднем на 6 процентов. Сообщается, что подорожание даст страховщикам возможность компенсировать убытки, связанные с ростом стоимости запчастей.

Забота о страховщиках понятна, но что делать нам, рядовым водителям? Кто подумает о наших кошельках? Как всегда, придётся выкручиваться самим. Что стоит учесть, чтобы не переплачивать за полис?

Ищите более выгодный базовый тариф

Базовый страховой тариф (БТ) зависит от типа транспортного средства и может изменяться в небольших пределах. Какой именно размер БТ установить, страховая компания решает сама (причём с августа 2020 года тариф может быть индивидуальным для разных групп водителей). Обзвоните разные страховые компании и уточните, какую величину базового тарифа они могут вам предложить. Чем меньше базовый тариф, тем дешевле выйдет полис. Важно! БТ может меняться ежегодно, поэтому не факт, что в следующем году полис будет дешевле в этой же страховой.

Не фиксируйте мелкие аварии

Даже небольшая авария, случившаяся по вашей вине и проведённая через страховую, влияет на ваш коэффициент безаварийного вождения (КБМ), поэтому старайтесь избегать ДТП. Они сильно увеличивают КБМ и удорожают ОСАГО. Свой КБМ можно проверить в базе Российского союза автостраховщиков (PCА).

Страховой случай. freepik.com/jcomp

Зарегистрируйте машину в «дешёвом» регионе

На стоимость ОСАГО влияет коэффициент территории. А он зависит от места регистрации владельца авто. Поэтому, если кто-то в вашей семье прописан в, например, в сельской местности, можно поставить машину на учёт на него. При этом, где фактически проживает владелец машины, неважно.

Улучшайте свой КБМ без вождения

При получении прав новичку присваивается КБМ = 1,17, а дальше из года в год он либо увеличивается (если вы становитесь виновником аварии), либо уменьшается (если водите аккуратно). Если у вас уже есть права, но покупка автомобиля планируется только через несколько лет, попросите родственника или друга вписать вас в его полис. Водить вы не будете, но фактически у вас будет накапливаться безаварийный стаж вождения. Правда, нужно учитывать, что для человека, который впишет вас, новичка, в полис, он выйдет дороже. Но вы можете компенсировать ему эти расходы.

Водитель. freepik.com/senivpetro

Не покупайте открытую страховку

Стоимость полиса также зависит от количества указанных в нём водителей. Открытая страховка позволяет сесть за руль кому угодно. Обычная — только тем, кто вписан в полис, и стоит она намного дешевле.