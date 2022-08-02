Нынешнее лето щедро на грибы. Так что многие любители грибной охоты уже давно ходят-бродят по лесам. Однако, несмотря на то что мы с грибами, казалось бы, на «ты», они остаются для нас весьма загадочными созданиями.

Друг или недруг?

Кто будет спорить с тем, что грибы просто сказочно вкусны, а грибная охота ни с чем не сравнимое удовольствие? Однако у этих лесных обитателей есть как свои неоспоримые достоинства, так и существенные недостатки.

Плюсы. Грибы содержат много белков, углеводов, жиров, витаминов, а также калий, кальций, цинк, магний, железо и йод. По содержанию фосфора они наступают на пятки рыбным продуктам. По питательным свойствам грибы существенно отличаются друг от друга. По содержанию белков в лидерах числятся белые и подберезовики, жиров — подосиновики и рыжики, углеводов — грузди, опята и сморчки.



Грибы — настоящая находка для строгих вегетарианцев. Во-первых, по своим питательным свойствам они вполне заменяют мясо. А во-вторых, грибы чуть ли не единственный растительный источник витамина Д, который обычно попадает в организм из продуктов животного происхождения.



Минусы. Грибы содержат растительные волокна, которые перевариваются с большим трудом. Детям до шести лет, а также и более взрослым ребятишкам, страдающим заболеваниями печени, почек и хроническим гастритом, грибы категорически не рекомендуется давать.



Белок, содержащийся в грибе, усваивается организмом куда хуже, чем белки животного происхождения. Шляпочные грибы впитывают в себя соединения тяжёлых металлов, как пылесос. Ни в коем случае не собирайте те, что растут вблизи шоссейных дорог, фабрик и заводов, воинских частей.

Грибы. freepik.com/bublikhaus

К сожалению, грибы бывают не только съедобные, но и условно съедобные, условно ядовитые и ядовитые. К условно съедобным относятся все грибы, выделяющие млечный сок (скажем, волнушки, свинушки и др.). Их можно только солить, но ни в коем случае нельзя жарить и варить из них суп. Условно ядовитые грибы (к примеру, строчки) можно есть, но лишь прокипятив 10−12 минут и тщательно промыв. А близкое знакомство с ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор) может закончиться весьма плачевно — сильнейшим отравлением, а то и летальным исходом.

Грибная аптека

Впрочем, грибы способны не только приносить неприятности, но и быть лекарственным снадобьем. К примеру, настойка из сухих грибов весёлки, если верить народной медицине, помогает при ревматизме и способствует заживлению ран. Лиственничный трутовик и рыжик — традиционное лекарство от туберкулёза. Маслёнок лечит от подагры (отложение солей при неправильном обмене веществ). Осенний опёнок хорош как лёгкое слабительное средство.

Осторожно: злая поганка!

Некоторые съедобные грибы (опята, лисички) имеют ложных несъедобных двойников. Если с вами в лесу нет опытного грибника, которому вы доверяете больше, чем самому себе, не пытайтесь самостоятельно отличить, к примеру, ложных опят от настоящих. Кладите в корзинку только белые, подосиновики и подберёзовики — грибы, которые трудно спутать.



Если у вас появилось хоть малейшее сомнение, сейчас же выкиньте свой трофей. Так же поступайте и с грибами, оказавшимися червивыми. Опустив гриб в солёную воду, можно, конечно, выгнать из него червяков. Однако все ядовитые вещества, выделяемые ими, останутся. Брать старые, перестоявшие, грибы тоже не стоит.

Грибы. freepik.com/wirestock

Не собирайте грибы, которые не знаете, как довести до ума: солить ли их следует, варить или сушить. Пока будете это выяснять, упустите драгоценное время: грибы относятся к скоропортящимся продуктам и перерабатывать их надо в день сбора.



Не покупайте грибы, тем более консервированные, на рынке. Неизвестно, где они были собраны и хорошо ли обработаны.



Варить грибы следует в эмалированной (и ни в коем случае в оцинкованной) посуде. Есть их нужно в день приготовления. Если же всё блюдо разом одолеть не удалось, храните его в холодильнике.



Консервированные грибы не стоит оставлять про черный день больше одного года. Соблюдайте эти меры предосторожности, и грибы из потенциальных врагов навсегда превратятся в ваших друзей.