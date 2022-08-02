Друг или недруг?
Кто будет спорить с тем, что грибы просто сказочно вкусны, а грибная охота ни с чем не сравнимое удовольствие? Однако у этих лесных обитателей есть как свои неоспоримые достоинства, так и существенные недостатки.
Плюсы. Грибы содержат много белков, углеводов, жиров, витаминов, а также калий, кальций, цинк, магний, железо и йод. По содержанию фосфора они наступают на пятки рыбным продуктам. По питательным свойствам грибы существенно отличаются друг от друга. По содержанию белков в лидерах числятся белые и подберезовики, жиров — подосиновики и рыжики, углеводов — грузди, опята и сморчки.
Грибы — настоящая находка для строгих вегетарианцев. Во-первых, по своим питательным свойствам они вполне заменяют мясо. А во-вторых, грибы чуть ли не единственный растительный источник витамина Д, который обычно попадает в организм из продуктов животного происхождения.
Минусы. Грибы содержат растительные волокна, которые перевариваются с большим трудом. Детям до шести лет, а также и более взрослым ребятишкам, страдающим заболеваниями печени, почек и хроническим гастритом, грибы категорически не рекомендуется давать.
Белок, содержащийся в грибе, усваивается организмом куда хуже, чем белки животного происхождения. Шляпочные грибы впитывают в себя соединения тяжёлых металлов, как пылесос. Ни в коем случае не собирайте те, что растут вблизи шоссейных дорог, фабрик и заводов, воинских частей.
К сожалению, грибы бывают не только съедобные, но и условно съедобные, условно ядовитые и ядовитые. К условно съедобным относятся все грибы, выделяющие млечный сок (скажем, волнушки, свинушки и др.). Их можно только солить, но ни в коем случае нельзя жарить и варить из них суп. Условно ядовитые грибы (к примеру, строчки) можно есть, но лишь прокипятив 10−12 минут и тщательно промыв. А близкое знакомство с ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор) может закончиться весьма плачевно — сильнейшим отравлением, а то и летальным исходом.
Грибная аптека
Впрочем, грибы способны не только приносить неприятности, но и быть лекарственным снадобьем. К примеру, настойка из сухих грибов весёлки, если верить народной медицине, помогает при ревматизме и способствует заживлению ран. Лиственничный трутовик и рыжик — традиционное лекарство от туберкулёза. Маслёнок лечит от подагры (отложение солей при неправильном обмене веществ). Осенний опёнок хорош как лёгкое слабительное средство.
Осторожно: злая поганка!
Некоторые съедобные грибы (опята, лисички) имеют ложных несъедобных двойников. Если с вами в лесу нет опытного грибника, которому вы доверяете больше, чем самому себе, не пытайтесь самостоятельно отличить, к примеру, ложных опят от настоящих. Кладите в корзинку только белые, подосиновики и подберёзовики — грибы, которые трудно спутать.
Если у вас появилось хоть малейшее сомнение, сейчас же выкиньте свой трофей. Так же поступайте и с грибами, оказавшимися червивыми. Опустив гриб в солёную воду, можно, конечно, выгнать из него червяков. Однако все ядовитые вещества, выделяемые ими, останутся. Брать старые, перестоявшие, грибы тоже не стоит.
Не собирайте грибы, которые не знаете, как довести до ума: солить ли их следует, варить или сушить. Пока будете это выяснять, упустите драгоценное время: грибы относятся к скоропортящимся продуктам и перерабатывать их надо в день сбора.
Не покупайте грибы, тем более консервированные, на рынке. Неизвестно, где они были собраны и хорошо ли обработаны.
Варить грибы следует в эмалированной (и ни в коем случае в оцинкованной) посуде. Есть их нужно в день приготовления. Если же всё блюдо разом одолеть не удалось, храните его в холодильнике.
Консервированные грибы не стоит оставлять про черный день больше одного года. Соблюдайте эти меры предосторожности, и грибы из потенциальных врагов навсегда превратятся в ваших друзей.