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Как отшлёпать арбуз, чтобы выбрать самый спелый и вкусный

С ботанической точки зрения арбуз — ягода. Он диетичен и богат клетчаткой. И пусть полезных веществ — самая малость, зато полосатые очень легко и почти полностью усваиваются. Официально арбузный сезон начинается с августа. Но на рынках уже вовсю ими торгуют. Как распознать «химию» и почему нельзя покупать надрезанный арбуз?

Считается, что ягоды впитывают в себя выхлопные газы автомобилей, если продаются возле трасс. Но это не так. Максимум вредные вещества могут оседать на кожуре арбуза. Внутрь они не проникают.
Считается, что ягоды впитывают в себя выхлопные газы автомобилей, если продаются возле трасс. Но это не так. Максимум вредные вещества могут оседать на кожуре арбуза. Внутрь они не проникают.
freepik.com/xb100

Внешний вид

Первое, на что нужно обратить внимание, — трещины, даже если они очень маленькие. Ни в коем случае не покупайте такую ягоду! В арбуз с трещиной на кожуре могли попасть опасные бактерии и паразиты. Также нельзя при покупке надрезать арбуз, чтобы убедиться, что он спелый. Треугольник на кожуре — это открытая дверь для микробов. Они тоже любят сладкое и в жару очень быстро размножаются.

Арбуз занимает одно из первых мест среди овощей и фруктов по содержанию ликопина - антиоксиданта, который предотвращает развитие онкологических заболеваний.
Арбуз занимает одно из первых мест среди овощей и фруктов по содержанию ликопина — антиоксиданта, который предотвращает развитие онкологических заболеваний.
freepik.com/kroshka__nastya

Вес и размер

Хороший и спелый арбуз должен быть большим, но при этом лёгким! Потому что в процессе созревания его плотность уменьшается и он становится более рыхлым. Если же арбуз маленький и тяжёлый, значит, он ещё не дозрел. В таком арбузе содержится в 2,5 раза больше нитратов, чем в спелом. Опасность нитратов в том, что часть их превращается в нитриты, которые не дают гемоглобину переносить кислород. Из-за этого нарушается обмен веществ, страдают центральная нервная система, иммунитет, печень.

Кожура

Кожура у арбуза должна быть гладкой и блестящей. Качество ягоды можно проверить, если провести ногтем по кожуре. Если её верхний слой легко снимется, значит? арбуз хороший. Если нет, значит он ещё не дозрел. Тусклая кожура — признак перезревшего арбуза.

Ломтики арбуза.
Ломтики арбуза.
freepik.com/valeria_aksakova

«Шрамики»

Многие считают, что так называемые «шрамики» (коричневатые сухие линии) на арбузе — признак плохого арбуза, который чем-то поцарапали. На самом деле это не так. Эти «шрамики» образуются при созревании, когда арбуз лежит на веточках. И они как раз свидетельствуют о спелости ягоды.

«Хвостики»

Считается, что, если у арбуза сухой хвостик, значит он дозрел. На самом деле это не показатель. Ведь арбуз могли срезать недозревшим, а хвостик засох по дороге. Поэтому обращайте внимание не на хвостик, а на переход от него к арбузу. Именно это соединение должно быть сухим.

Пятно

Ломтики арбуза.
Ломтики арбуза.
freepik.com/valeria_aksakova

При выборе арбуза обрати внимание на пятно на боку. Оно появляется, потому что именно на этом месте арбуз лежал при созревании. Если пятно большое и белое, значит, арбуз мёрз, ему не хватало солнца и тепла. Такой арбуз несладкий и наверняка водянистый. Если же пятно небольшое и жёлтое, значит, арбуз спелый.

Звук

Всем известный способ — похлопать и постучать по арбузу. Звенеть будет зелёный плод, а спелый должен звучать глухо. Правильно простукивать арбуз нужно так: положите его на ладонь левой руки, а правой делайте рикошетирующие шлепки сверху вниз, снизу вверх. Звук должен отдаваться в левой руке.

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