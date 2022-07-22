С ботанической точки зрения арбуз — ягода. Он диетичен и богат клетчаткой. И пусть полезных веществ — самая малость, зато полосатые очень легко и почти полностью усваиваются. Официально арбузный сезон начинается с августа. Но на рынках уже вовсю ими торгуют. Как распознать «химию» и почему нельзя покупать надрезанный арбуз?

Считается, что ягоды впитывают в себя выхлопные газы автомобилей, если продаются возле трасс. Но это не так. Максимум вредные вещества могут оседать на кожуре арбуза. Внутрь они не проникают.

Внешний вид

Первое, на что нужно обратить внимание, — трещины, даже если они очень маленькие. Ни в коем случае не покупайте такую ягоду! В арбуз с трещиной на кожуре могли попасть опасные бактерии и паразиты. Также нельзя при покупке надрезать арбуз, чтобы убедиться, что он спелый. Треугольник на кожуре — это открытая дверь для микробов. Они тоже любят сладкое и в жару очень быстро размножаются.

Арбуз занимает одно из первых мест среди овощей и фруктов по содержанию ликопина — антиоксиданта, который предотвращает развитие онкологических заболеваний. freepik.com/kroshka__nastya

Вес и размер

Хороший и спелый арбуз должен быть большим, но при этом лёгким! Потому что в процессе созревания его плотность уменьшается и он становится более рыхлым. Если же арбуз маленький и тяжёлый, значит, он ещё не дозрел. В таком арбузе содержится в 2,5 раза больше нитратов, чем в спелом. Опасность нитратов в том, что часть их превращается в нитриты, которые не дают гемоглобину переносить кислород. Из-за этого нарушается обмен веществ, страдают центральная нервная система, иммунитет, печень.

Кожура

Кожура у арбуза должна быть гладкой и блестящей. Качество ягоды можно проверить, если провести ногтем по кожуре. Если её верхний слой легко снимется, значит? арбуз хороший. Если нет, значит он ещё не дозрел. Тусклая кожура — признак перезревшего арбуза.

Ломтики арбуза. freepik.com/valeria_aksakova

«Шрамики»

Многие считают, что так называемые «шрамики» (коричневатые сухие линии) на арбузе — признак плохого арбуза, который чем-то поцарапали. На самом деле это не так. Эти «шрамики» образуются при созревании, когда арбуз лежит на веточках. И они как раз свидетельствуют о спелости ягоды.

«Хвостики»

Считается, что, если у арбуза сухой хвостик, значит он дозрел. На самом деле это не показатель. Ведь арбуз могли срезать недозревшим, а хвостик засох по дороге. Поэтому обращайте внимание не на хвостик, а на переход от него к арбузу. Именно это соединение должно быть сухим.

Пятно

Ломтики арбуза. freepik.com/valeria_aksakova

При выборе арбуза обрати внимание на пятно на боку. Оно появляется, потому что именно на этом месте арбуз лежал при созревании. Если пятно большое и белое, значит, арбуз мёрз, ему не хватало солнца и тепла. Такой арбуз несладкий и наверняка водянистый. Если же пятно небольшое и жёлтое, значит, арбуз спелый.

Звук

Всем известный способ — похлопать и постучать по арбузу. Звенеть будет зелёный плод, а спелый должен звучать глухо. Правильно простукивать арбуз нужно так: положите его на ладонь левой руки, а правой делайте рикошетирующие шлепки сверху вниз, снизу вверх. Звук должен отдаваться в левой руке.