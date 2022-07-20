Вкусные лесные дары просто кладезь полезных веществ, необходимых человеку и для здоровья, и для красоты.

Земляника

Хотя по сравнению с синтетическими лекарствами земляника действует не столь стремительно, однако куда более безвредна и эффективна. В этих маленьких ароматных ягодках есть различные виды сахара, органические кислоты, каротин, витамины, А и В, а в листьях — дубильные вещества, аскорбиновая кислота эфирное масло.

Для здоровья. Народная медицина высоко ценит землянику как поливитаминное средство при недостатке витаминов в организме и нарушении обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, а также как кровоочищающее средство. Настой листьев земляники благотворно влияет на работу сердца, оказывает сосудорасширяющее действие. Плоды и настой из цветков земляники (4−5 столовых ложек на литр воды) принимают при общей слабости организма, при атеросклерозе, гипертонии, бессоннице, а еще используют для полоскания рта и горла при воспалении слизистой и неприятном запахе изо рта. Ягоды лесной земляники — испытанное средство, растворяющее камни в печени и почках и не допускающее их возникновения.

Для красоты. Настоем из цветков земляники полезно умываться или делать примочки для улучшения цвета кожи лица, особенно при угрях и пигментных пятнах. Маски из размятых плодов земляники хорошо делать перед сном. После них кожа перестает шелушиться, делается нежной, чистой и упругой.

Черника

Ягоды черники содержат до 30% сахара, 7% органических кислот, витамины В, С, каротин, микроэлементы, а листья — эфирное масло и различные полезные кислоты.

Черника. freepik.com/4045

Для здоровья. Ягоды и листья черники — в виде настоя сушёных плодов, экстракта, сиропа или в составе чаев — применяют при острых и хронических расстройствах желудочно-кишечного тракта. Причём ягоды имеют любопытное свойство — они одновременно способны закреплять при поносах и лечить хронические запоры. Народная медицина советует использовать также кисель из черники или настой сушёных плодов при энурезе у детей, а главное — при малокровии и белокровии. Примочки из черники помогают при экземах, прыщах и ожогах. Для этого растолките свежие ягоды черники, нанесите полученную массу на пораженные участки, перевяжите марлей и меняйте повязки ежедневно.

Брусника

Чего только нет в этой очень почитаемой в народе ягоде: глюкоза, фруктоза, витамины группы В, витамин Е, медь, дубильные вещества, фосфорная кислота, полифенол (редко встречающийся в других пищевых продуктах). А по содержанию каротина брусника превосходит клюкву, лимоны, яблоки, груши, виноград и чернику.

Для здоровья. А ещё её ягоды обладают антимикробным действием и благотворно влияют на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Брусника укрепляет стенки кровеносных сосудов, регулирует минеральный обмен веществ, улучшает аппетит, повышает общий тонус организма, а также связывает и обезвреживает некоторые токсичные вещества, в том числе и свинец.

Бруснику едят для профилактики склероза и при лечении сахарного диабета. Настои и отвары из её листьев используют как мочегонное, антисептическое и вяжущее средство при болезнях почек и мочевого пузыря, при диарее, а также при подагре, ревматизме, отёках, артрите.

Эту ягоду можно смело назвать самым вкусным лесным лекарством. Брусничное варенье дают роженицам, чтобы избежать появления мастита, а если оно на меду — это уже испытанное лекарство от простатита.

Брусничный горячий морс принимают при болях в суставах, как потогонное и жаропонижающее средство. Холодный морс хорошо пить после бани или слишком обильного обеда и жирной пищи. Кстати, к плотным мясным блюдам часто подают брусничный соус.

Ежевика

Ежевика ароматна, вкусна, богата витаминами, А и С, содержит калий, медь, магний.

Ежевика. freepik.com/stockking

Для здоровья. Отвар из листьев ежевики принимают как противовоспалительное средство при заболеваниях полости рта и дёсен, ангине, при нарушениях нервной системы, гипертонии. Кроме того, ежевика обладает потогонным, мочегонным и кровоостанавливающим действием. А ежевичный чай способен значительно восстановить обмен веществ при сахарном диабете, усилить аппетит и прекрасно утолить жажду.