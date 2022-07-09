Как хорошо летом, в жару, намаявшись от городской духоты, испить прохладительного напитка! Какой же из них выбрать? Думается, русскому человеку лучше остановиться на наших, исконных. Разве может быть что-нибудь лучше кваса, морса или чая?

Квас

Хлебный квас известен на Руси с древнейших времен. К началу XV века существовало свыше 500 разновидностей кваса: сладкий и кислый, мятный и с изюмом, густой и квас-щи, душистый и суточный, белый окрошечный, с хреном (уральский) и боярский, ароматный и пшённый, с перцем и всеми любимый грушевый…

Он заменял не только воду, но и отчасти еду. Мало того, в те времена пили его в том числе веселья ради, ведь тот продукт получен путём натурального брожения, содержание алкоголя в нём могло доходить до 15%. «Накваситься» были рады и простой люд, и аристократы. Сегодня квас не тот: градус в нём невысок, зато полезных свойств в избытке.

В исконно русском напитке содержится много витаминов группы В, кальций, марганец, магний, фосфор, белки и углеводы, 10 ценнейших аминокислот, полезная молочная кислота. Он не только хорошо утоляет жажду, но и обладает питательными, тонизирующими и бактерицидными свойствами, улучшает пищеварение и обмен веществ, нормализует микрофлору кишечника, благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Издавна квас использовали как мочегонное и слабительное средство. Он полезен при водянке и расстройствах кишечника.

Основа любого хлебного кваса — это хлеб, дрожжи и сахар. Но в действительности ингредиентов, которые используются в его создании, значительно больше: ржаной и ячменный солод, ржаная и гречневая мука, тесто, мёд, тмин, мята, можжевельник, душица, чабрец, хмель, хрен, свёкла, изюм, фрукты и ягоды, имбирь, корица и прочее. Именно поэтому рецептов приготовления хлебного кваса великое множество.

Морс

Морс — это старинный напиток из ягодного, фруктового или овощного сока, воды, сахара или мёда. Он не только прекрасно утоляет жажду и богат витаминами, но и обладает целебными свойствами. Самые полезные морсы получаются из клюквы, брусники и черники.

Клюквенный морс freepik.com/@ KamranAydinov

Клюквенный морс выводит шлаки из организма, активизирует выработку антиоксидантов, нейтрализующих свободные радикалы, а следовательно, сокращает риск сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний. Клюквенный, брусничный и черничный морсы помогают справиться с простудой. Они снимают жар и усиливают действие любого лекарства. Эти напитки — хорошее профилактическое средство против любых инфекций.

Чай

Прекрасный тонизирующий и целебный напиток — чай. В нём содержатся витамины, дубильные вещества, эфирные масла, аминокислоты, органические кислоты, минеральные вещества. Он улучшает обмен веществ, выводит из организма шлаки, предотвращает преждевременное старение организма, повышает эластичность стенок кровеносных сосудов, нормализует кровяное давление, делает человека более устойчивым к стрессам, полезен при заболеваниях почек, улучшает состояние кожи лица. Благодаря высокому содержанию фтора — чай прекрасное профилактическое средство против кариеса.

Чай freepik.com/ @ 8photo

Чёрный чай можно заваривать с мятой, мелиссой, шиповником, боярышником и прочими дарами природы. Это усилит его полезное действие.

Чай замечателен тем, что способен утолить жажду как в горячем, так и в холодном виде. Его можно подавать даже со льдом (в бокалах для коктейля и с соломинкой).

Великолепно освежает чашка горячего чёрного чая с лимоном. Правда, в первые минуты после подобного пития может наступить обильное потоотделение и покажется, что стало ещё жарче. Однако наградой за эту краткую «экзекуцию» будет хорошее самочувствие.

Не хуже, а то и лучше утоляет жажду зелёный чай. В нём много витаминов и микроэлементов, он хорошее профилактическое средство от кишечных расстройств. Зелёный чай, в отличие от чёрного, нужно заваривать не кипятком, а горячей водой. И пить, пока он не перезаварился. Иначе напиток утратит свои вкусовые свойства — в нём появится горечь.