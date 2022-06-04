Солнце, как мама, дарит жизнь всему на Земле, но при этом частенько ведёт себя подобно мачехе. И если не соблюдать определённые правила, то вместо здоровья и ровного загара можно заработать ожоги и даже более серьёзные неприятности.

Солнце желанное и опасное

Солнце дарит человеку энергию радости. Его лучи повышают количество красных кровяных телец в крови, стимулируют образование витамина D, ответственного за бодрость духа и хорошее настроение, тонизируют кожу.

Правда, за последние десятилетия «друг» стал злее — истончение озонового слоя и возрастающая активность космического облучения многократно усилили исходящую от него опасность. А кожа между тем ничего не забывает. Чем чаще её заставляют загорать, тем скорее она стареет. И, увы, степень риска заболеть раком, особенно кожи, возрастает год от года.

Загар добавляет шарма женщине. «Шоколадки» выглядят стильно и сексапильно , их тела кажутся более стройными , чем у обладательниц незагорелой кожи. freepik.com/lookstudio

Отправляясь на пляж за изрядной порцией солнечных лучей, вы должна понимать, что «медаль» по имени Солнце имеет две стороны. По большому счёту загар — это защитная реакция организма на лучевую атаку. Под лучами солнца «залежи» меламина (тёмный пигмент) из глубоких слоёв кожи поднимаются наверх и равномерно распределяются в поверхностном слое.

Тело приобретает красивый загар и одновременно своеобразный защитный панцирь от ожогов и солнечного удара, ведь, как известно, клетки меламина поглощают тепловые лучи и нейтрализуют вредное действие ультрафиолета. Но защита эта недолговечна: когда лимит меламина будет исчерпан, вы окажетесь один на один с солнцем. И этот контакт может серьёзно навредить вашему здоровью.

Чего бояться

Ультрафиолет способствует разрушению коллагена, препятствует его выработке и, соответственно, приводит к появлению морщин. Этот процесс называется фотостарением. Но опасность не только в том, что вы будете выглядеть старше своих лет.

Загар — большая нагрузка для кожи: она высыхает , обезвоживается , шелушится , воспаляется и требует восстановления. freepik.com/wayhomestudio

К сожалению, ультрафиолет снижает иммунитет, и клетки кожи оказываются безоружными против болезней. В результате любитель загара может «на своей шкуре» испытать такие «прелести», как бородавки, папилломы и кератомы.

Но и это не самое страшное. Повреждённые ультрафиолетом молекулы ДНК накапливаются, клетки кожи начинают делиться атипично, и риск их перерождения в злокачественные новообразования многократно возрастает. Вот почему онкологи так настойчиво пугают приверженцев отдыха на солнечных курортах возможностью заработать меланому или карциному.

Кому можно загорать , а кому не cтоит Загар противопоказан при гипертонии, сахарном диабете, нарушениях в работе щитовидной железы, мастопатии, воспалении женских половых органов, обострении хронических заболеваний, нарушениях пигментации кожи, генетической склонности к раковым заболеваниям. Загар полезен при угревой сыпи, псориазе, экземе, упадке сил, лёгких формах депрессии, хрупкости костей, частых простудных заболеваниях, в период восстановления после длительной болезни, при заживлении ран.

Загар без ошибок

И всё-таки полностью отказываться от солнечных ванн не стоит. Определённая доза «облучения» просто необходима! Учёные доказали, что около ста функций нашего организма зависят в той или иной степени от солнечного света.

Начинайте загорать с 10−15-минут до 11 утра и после 16 часов вечера , увеличивая сеансы не более чем на 5 минут. freepik.com/diana_mironenko

Так что естественный загар нам необходим, но в разумных дозах и при правильных условиях. Большой ошибкой, например, является интенсивное чередование загара и купания, особенно в морской воде. Загорать мокрым нельзя! Почему? Да потому, что капля воды по своим физическим свойствам похожа на крохотную линзочку, которая фокусирует солнечный свет. Одна капля — не беда, но после купания на вашем теле будут тысячи «линз», и ожог окажется закономерным итогом такого дилетантского подхода к загару.

Другая распространённая ошибка заключается в том, что мы обычно вычёркиваем время, проведённое в воде, из общего времени контакта со светилом. И напрасно. Вода даже на метровой глубине не является препятствием для ультрафиолетовых лучей. Вот почему родители с горестным недоумением в глазах порой вытаскивают с мелководья своих вроде бы и не загоравших, но обгоревших малышей.

Меры самозащиты

Итак, намереваясь обзавестись красивым ровным загаром, вы должны соблюдать правило «осторожность и умеренность».

Отправляясь по утрам к реке, озеру, бассейну и даже на работу, если отпуск пока не светит, не забывайте о мерах защиты от солнечных лучей. Не пренебрегайте широкополыми шляпами (они очень модны нынче!), солнцезащитными очками, которые предохраняют не только глаза, но и нежную кожу вокруг них, и, конечно, солнцезащитными средствами.

Лето. Солнце. Красота. freepik.com@halayalex

Все они различаются по величине коэффициента, отражающего степень зашиты кожи от ультрафиолетовых лучей спектров, А и В. Чем выше SPF (Sun Protect Factor), тем больше без вреда для здоровья можно находиться под открытым небом.

Это время определяется очень просто: умножьте коэффициент, обозначенный на том или ином средстве, на 15−20 минут. Например, 8×15 = 120. Целых 2 часа защищает! Учтите только, что крем или молочко стираются полотенцем, песком, смываются водой… А потому пользуйтесь кремом как можно чаще.

Фаза интенсивного загара должна начинаться не раньше чем через неделю после приезда на курорт , когда кожа уже адаптирована к лучевой нагрузке. freepik.com/@nikitabuida

Но не стоит себя успокаивать «безопасным» загаром, покупая специальные средства, на которых стоят высокие значения солнцезащитного фактора. Дерматологи опасаются, что высокие значения фактора дают человеку расслабиться и не опасаться солнца. При покупке учитывайте, что фактор защиты 15 предусматривает предохранение от проникновения УФ-В лучей на 93%, а 50 — на 98%. Но, даже обмазавшись хорошим кремом с ног до головы, будьте благоразумны и принимайте солнечные ванны дозированно.

На пляже обязательно наносите на губы помаду или блеск, содержащие SPF. Городская косметика летом вообще немыслима без таких компонентов. Фотозащитные фильтры должны содержаться в тональном креме, пудре и помаде.